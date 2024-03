Adidas enthüllt Heimtrikots & Auswärtstrikots für die UEFA Euro 2024

Sieben der führenden Fußballmannschaften Europas präsentieren neue EM Trikots, die traditionelle Elemente mit moderner kultureller Identität verknüpfen, um eine neue Generation von Fans und Spielern anzusprechen. Die Trikots, ausgestattet mit adidas-Technologien, sind darauf ausgerichtet, den Athleten unter Druck maximalen Komfort zu bieten. Die Trikots der an der Euro 2024™ teilnehmenden Verbände sind ab heute in den Shops erhältlich. Auffällig sind die Auswärtstrikot wie das deutsche EM-Trikot, das in lila-und magenta Farben daher kommt.

Die neuen DFB Trikots 2024 von adidas

Neue EM Trikots für sieben Nationalmannschaften

Im Vorfeld der UEFA Euro 2024™ präsentiert adidas eine neue Reihe technisch fortschrittlicher Trikots für sieben seiner größten Verbände. Belgien, Deutschland, Ungarn, Italien, Schottland, Spanien und Wales werden mit neu interpretierten Heim- und Auswärtstrikots ausgestattet. Diese sollen Fans wie Spieler durch eine Kombination aus traditioneller und moderner Identität vereinen, während die Teams um den begehrten Henri-Delaunay-Pokal kämpfen.

Die Trikots sollen Stolz und Zugehörigkeit wecken und vereinen traditionelle Elemente mit modernem Stil. Das Design zielt darauf ab, eine vollkommen neue Ästhetik für die nächste Spielergeneration zu schaffen. Unter Beibehaltung des Respekts für das fußballerische Erbe bemühte sich das adidas-Designteam, etwas Unerwartetes und Frisches zu bieten, das auf dem Symbol der Hoffnung und Einheit – dem Trikot – aufbaut.

Diese Konzepte werden in der Kollektion auf unterschiedliche Weise erkundet

In der Kollektion findet die Neuanwendung nationaler Farben statt, zusammen mit der Erforschung von mutigeren, kräftigeren Tönen. Man sieht beispielweise Italiens seltener gebrauchtes ‚Tricolore‘ auf den Heim- und Auswärtstrikots und eine lebhafte, noch nie gesehene Farbgebung für das deutsche Auswärtstrikot.

Traditionelle Muster werden neu kodiert und auf frische Weise aufgetragen. Darunter ist eine moderne Interpretation des Tartan-Musters auf dem schottischen Trikot sowie Muster, die die Nelke – die nationale Blume Spaniens – abbilden und das Basismaterial der spanischen Heim- und Auswärtstrikots zieren.

Neue Symbole ergänzen die traditionelle Ausstattung der Verbände. Dazu gehört das Auswärtstrikot von Belgien, das die reiche Kunst- und Designkultur des Landes feiert. Es ehrt den Cartoonisten Hergé und die von ihm bekannt gemachte Comicfigur Tintin. Inspiriert von Tintins ikonischem Outfit, findet sich auf der Rückseite des Kragens ein königlicher Akzent durch eine goldene Krone, die auf einem leuchtend blauen Hintergrund glänzt.

In der gesamten Kollektion zum Ausdruck kommen dynamische Formen und Farben, die die Freude und Hoffnung repräsentieren, die Fans und Spieler im Vorfeld und während eines großen Turniers gemeinsam haben.

Sam Handy, VP of Product and Design bei adidas sagt:

Sam Handy, der Vizepräsident für Produkt und Design bei adidas, sprach über die Bedeutung des Nationaltrikots als Symbol, das eine Nation vereint, wenn ihre Mannschaft darauf abzielt, unvergessliche Momente für die Fans zu schaffen. Er betonte, dass das Trikot weit über den Sport hinausgeht und Einigkeit, Leidenschaft und Identität verkörpert, die während eines internationalen Turniers am stärksten gefeiert wird. adidas ehrt dieses Gefühl und diese Energie durch Designs, die tief in der DNA jeder Föderation verwurzelt sind und durch kühne neue Looks ergänzt werden, die Fans stolz tragen können, nicht nur auf den Tribünen, sondern auch auf der Straße.

Um die Spielerleistung zu optimieren und den Spielern zu helfen, unter Druck selbstbewusst zu spielen, sind die leichten Trikots mit der neuesten adidas-Technologie ausgestattet und wurden in enger Zusammenarbeit mit jeder Föderation entwickelt. Die Trikots bieten entweder HEAT.RDY-Technologie, die für ein angenehmes Tragegefühl sorgt, oder AEROREADY-Technologie, welche die Feuchtigkeit absorbiert und die Spieler trocken hält. Zudem sind leichtere Wappen und zusätzliche Mesh-Einsätze angebracht, um die Luftzirkulation zu verbessern und den Komfort zu erhöhen, damit sich die Spieler auf das Spiel konzentrieren können.