DFB-Kader der Frauen startet in EM-Qualifikation

Bundestrainer Horst Hrubesch hat die Aufstellung für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bekanntgegeben. Die Mannschaft wird sich am 5. April in Linz dem Gastgeber Österreich stellen und am 9. April in Aachen gegen die Auswahl Islands antreten. Die Spiele werden jeweils live in der ARD und im ZDF übertragen, wobei das Aufgebot diesmal 23 Spielerinnen umfasst.

Mit Spannung ist insbesondere die Berufung von Bibiane Schulze Solano zu verzeichnen, die ihre erste Einladung zum Team erhält und aktuell bei Athletic Bilbao spielt. Außerdem kehren Felicitas Rauch, Nicole Anyomi, Lina Magull und Melissa Kössler in den Kader zurück und bringen ihre internationalen Erfahrungen aus Vereinen wie North Carolina Courage, Eintracht Frankfurt, Inter Mailand und TSG Hoffenheim mit in die bevorstehenden Qualifikationsspiele.

Wir beobachten natürlich auch Spielerinnen, die im Ausland aktiv sind

Bibiane Schulze Solano, eine Abwehrspielerin, die im Ausland ihr Können unter Beweis stellt, ist seit geraumer Zeit auf dem Radar von Horst Hrubesch. Ihre bevorstehende Integration in das Team stärkt die defensive Linie durch ihre individuelle Klasse. Rückkehrerinnen wie sie bringen neue Impulse und bereichern das kollektive Spiel.

Ohne Popp & Hegering

Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft wird ohne die Wolfsburger Spielerinnen Alexandra Popp und Marina Hegering antreten müssen. Popp, die Kapitänin, leidet unter Knieproblemen, während die Verteidigerin Hegering sich mit einem Muskelfaserriss abfinden muss.

Horst Hrubesch, der Bundestrainer, betont die Bedeutung der Gesundheit seiner Spielerinnen und sieht in den Ausfällen eine Gelegenheit für andere, ihr Können unter Beweis zu stellen. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris zeigte sich das Team zuletzt gegen die Niederlande stark und beabsichtigt, diesen Elan in die EM-Qualifikation mitzunehmen.

Die Mannschaft trifft sich am Ostermontag in Linz und wird ihr erstes EM-Qualifikationsspiel am 5. April gegen Österreich bestreiten. Das zweite Qualifikationsspiel folgt am 9. April gegen Island. In der Gruppe befindet sich auch Polen; die besten zwei Teams qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde in der Schweiz, während der dritte und vierte Platz in den Playoffs antreten werden.

Position Name Geburtstag Verein Spiele Tore Torhüterin Ann-Katrin Berger 09.10.1990 FC Chelsea 8 0 Torhüterin Merle Frohms 28.01.1995 VfL Wolfsburg 49 0 Torhüterin Stina Johannes 23.01.2000 Eintracht Frankfurt 0 0 Abwehr Sara Doorsoun 17.11.1991 Eintracht Frankfurt 50 1 Abwehr Giulia Gwinn 02.07.1999 FC Bayern München 41 7 Abwehr Kathrin Hendrich 06.04.1992 VfL Wolfsburg 69 5 Abwehr Sarai Linder 26.10.1999 TSG Hoffenheim 10 0 Abwehr Felicitas Rauch 30.04.1996 Carolina Courage 36 4 Abwehr Bibiane Schulze Solano 12.11.1998 Athletic Bilbao 0 0 Abwehr Pia-Sophie Wolter 13.11.1997 Eintracht Frankfurt 1 0 Mittelfeld/Angriff Nicole Anyomi 10.02.2000 Eintracht Frankfurt 23 2 Mittelfeld/Angriff Jule Brand 16.10.2002 VfL Wolfsburg 41 7 Mittelfeld/Angriff Klara Bühl 07.12.2000 FC Bayern München 46 20 Mittelfeld/Angriff Sara Däbritz 15.02.1995 Olympique Lyon 104 17 Mittelfeld/Angriff Vivien Endemann 07.08.2001 VfL Wolfsburg 1 0 Mittelfeld/Angriff Laura Freigang 01.02.1998 Eintracht Frankfurt 24 12 Mittelfeld/Angriff Melissa Kössler 04.03.2000 TSG Hoffenheim 1 0 Mittelfeld/Angriff Sydney Lohmann 19.06.2000 FC Bayern München 28 4 Mittelfeld/Angriff Lina Magull 15.08.1994 Inter Mailand 75 22 Mittelfeld/Angriff Sjoeke Nüsken 22.01.2001 FC Chelsea 25 3 Mittelfeld/Angriff Lena Sophie Oberdorf 19.12.2001 VfL Wolfsburg 46 3 Mittelfeld/Angriff Lea Schüller 12.11.1997 FC Bayern München 56 36 Mittelfeld/Angriff Elisa Senß 01.10.1997 Bayer Leverkusen 2 0 Auf Abruf Linda Dallmann 02.09.1994 FC Bayern München 59 12 Maria Luisa Grohs 13.06.2001 FC Bayern München 0 0