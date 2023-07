FIFA Frauen-WM TV Spielplan * Australien & Neuseeland * ZDF startet Live-Berichterstattung

Am Freitag, dem 21. Juli 2023, um 6.30 Uhr, beginnt das ZDF mit dem ersten “sportstudio live”-Sendetag von der FIFA Frauen-WM in Australien und Neuseeland. ZDF-Moderator Sven Voss wird die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen und sie durch die beiden Vorrundenpartien Philippinen – Schweiz (Anpfiff: 7.00 Uhr, Reporter: Norbert Galeske) und Spanien – Costa Rica (Anstoß: 9.30 Uhr, Kommentatorin: Claudia Neumann) führen. Kathrin Lehmann, ZDF-Expertin, wird die Spiele analysieren.

Update 14 Uhr – Und auch der 2.Gastgeber Australien gewinnt sein Auftaktspiel mit 1:0 gegen Irland.

Update 11 Uhr – Das WM-Eröffnungsspiel gewinnt Neuseeland mit 1:0 gegen Norwegen! Die 1.Sensation dieser WM ist da!

Verstärkung für das ZDF-WM-Team: Ehemalige Nationalspielerinnen im Einsatz

Das ZDF-WM-Team kann auf die Expertise der ehemaligen Nationalspielerinnen Tabea Kemme und Josephine Henning zählen, die als Co-Kommentatorinnen und Interviewpartnerinnen in Australien und Neuseeland fungieren werden. Yorck Polus, ZDF-Sportchef, äußert sich zufrieden über das schnell zusammengestellte Top-WM-Team, das sowohl vor Ort in den Ausrichterländern als auch im WM-Studio in Mainz arbeitet. Weiterhin freut er sich auf eine “spannende und fachkundige WM-Berichterstattung”.

Früher Start in den ersten ZDF-WM-Tag: Nigeria trifft auf Kanada

Der erste ZDF-WM-Tag startet bereits um 4.30 Uhr. Fußballfans können im ZDF-Livestream das Spiel Nigeria – Kanada aus Melbourne verfolgen, kommentiert von Oliver Schmidt.

WM Spielplan am Freitag, 21.7.

Umfangreiche Übertragung: ZDF plant mehr als 70 Stunden Frauen-WM

Insgesamt plant das ZDF, in der WM-Gruppenphase 25 Spiele live zu übertragen. In der Vorrunde sind 47 Stunden lineare TV-Übertragung geplant, acht Spiele gibt es exklusiv im ZDF-Livestream. Mit Vor- und Finalrunde wird das ZDF insgesamt mehr als 70 Stunden von der FIFA Frauen-WM senden.

Zweiter ZDF-WM-Sendetag: Die deutsche Mannschaft betritt das Spielfeld

Am Montag, dem 24. Juli 2023, startet der zweite ZDF-WM-Sendetag um 7.30 Uhr mit dem Vorlauf zum Spiel Italien – Argentinien (Anpfiff: 8.00 Uhr). Die Vorberichterstattung zum ersten Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Marokko beginnt gegen 10.00 Uhr.

Online Angebot des ZDF: Rund um die Uhr WM-Verfolgung

ZDF bietet den Zuschauern ein umfangreiches Online-Angebot mit Live-Partien, Spielzusammenfassungen und weiteren Beiträgen auf ZDFheute.de, sportstudio.de und in der ZDFmediathek, um den Unterschied in der Zeitzone zu überbrücken. Die ZDF-Berichterstattung von der Frauen-WM wird zentral aus der ZDF-Sendezentrale in Mainz gesteuert. Das beinhaltet die Studiopräsentation sowie Regie, Technik und Produktion.

Tabea Kemme und Josephine Henning: Erfahrene Unterstützung am Mikrofon

Tabea Kemme und Josephine Henning, ehemalige Nationalspielerinnen, sind als Co-Kommentatorinnen und Interviewpartnerinnen bei sechs ausgewählten Spielen im Einsatz. Kemme, die zwischen 2013 und 2018 in 47 Spielen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft aktiv war, und Henning, die zwischen 2010 und 2017 42 Länderspiele bestritt, bringen wertvolle Erfahrung in die ZDF-Berichterstattung ein.