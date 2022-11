Deutschland WM Kader Absage – Welche Nationalspieler sind nicht dabei? (Update 4)

Bevor die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montag, 14.11. in den Oman fliegt, finden noch zwei Bundesliga-Spieltage statt. Das sind Nummer 14 und 15 auf dem Weg zur FIFA Fußballweltmeisterschaft in einem voll gepackten Programm für die 26 Nationalspieler, die am kommenden Donnerstag von Bundestrainer Hansi Flick für die Endrunde in Katar nominiert werden. Nach dem Timo Werner-Schock hofft nun Fußball-Deutschland, dass nicht noch mehr Nationalspieler sich verletzen. Wir blicken auf die Nationalspieler, die nicht mit nach Katar fliegen werden – höchstwahrscheinlich.

12:15 Uhr – 3 Torhüter, 9 Abwehrspieler und 14 Mittelfeld/Sturm-Spieler nimmt der Bundestrainer Flick mit nach Katar. Mit Mario Götze, Niklas Füllkrug, Armel Bella Kotchap und Youssoufa Moukoko sind 3 neue und 1 Weltmeister 2014 dabei.

14 Uhr – Wer ist nicht dabei? Mats Hummels ist doch nicht dabei, auch hatte Marco Reus wieder Pech und ist nicht fit. Als 4.Torwart schaut Bernd Leno von zu Hause zu!

Update am 10.11., 11 Uhr – Wie der Kicker erfahren haben will, fährt Robin Gosens nicht mit zur WM, stattdessen sind Christan Günter und Lukas Klostermann im WM Kader,ebenso im Sturm wurde BVB Spieler Karim Adeyemi dabei.

Update am 10.11., 11:30 Uhr – Wie die Bildzeitung erfahren haben mag, fährt Mats Hummels nicht mit zur WM. Nach Informationen von „Sport1“ ist aber der 17Jährige Youssoufa Moukoko vom BVB dabei.

Lukas Nmecha auch nicht dabei

9.11. Lukas Nmecha (23) vom VfL Wolfsburg fällt für die WM 2022 aus!

Wegen einem Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie muss der Wolfsburger mehrere Wochen pausieren. Er verletzte sich beim Heimsieg gegen den BVB gestern.

Timo Werners Verlust schmerzt

Der Ausfall von Timo Werner, quasi einziger klassischer Mittelstürmer Deutschlands, schmerzt, vor allem beim Bundestrainer. Mit dem Bayern-Block Müller, Sané, Gnabry und Musiala hat er allerdings auch ganz vorne genügend Alternativen zum Tore schießen. Braucht es noch einen echten Neuner im Sturm? Mit Moukoko und Füllkrug haben wir noch zwei weitere Anwärter auf die Stürmer-Position. Niklas Füllkrug kommt als athletischer Strafraumstürmer daher und ist mit 29 Jahren im besten Fußballalter.

Florian Neuhaus kommt erst 2023 zurück

Florian Neuhaus kommt erst 2023 zurück, zu spät für einen Einsatz bei der Katar-WM ab 20.11. In 10 Länderspiele erzielte er zwei Tore, verpasste aber schon die Juni-Länderspiele in der UEFA Nations League.

Die jungen Wilden: Zu früh zum Durchstarten?

Mit Jamal Musiala haben wir ein echtes Juwel in den deutschen Reihen, dabei hätte er auch für England spielen können, entschied sich dann für Deutschland. Hier spielte er in den letzten Länderspielen immer, und das mit 19 Jahren. Armel Bella-Kotchap ist nur wenig älter und wurde erstmals von Flick zu den Länderspielen im September eingeladen, kam aber nur zu einem Minuten-Einsatz gegen England (3:3). Der 19Jährige BVB Spieler Moukoko wird dagegen größere Chancen haben.

Manuel Neuer wieder fit und beider WM 2022 sicher dabei

Entwarnung im deutschen Tor: Bayern DFB Kapitän Manuel Neuer stand am Wochenende wieder im Kasten bei der Hertha, musste zwei Mal hinter sich greifen, hatte aber bei beiden Gegentoren keine Chance, eins davon war ein Elfmeter. Er wird definitiv im Kasten stehen am 23.11. gegen Japan, im ersten Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Auch Jonas Hofmann und Marco Reus stehen wieder auf dem Feld und kämen für einen WM-Einsatz in Frage.

Die alte Garde – wer fährt mit und wer nicht?

Allen voran der Dortmunder Weltmeister Mats Hummels hofft auf einen WM-Einsatz – oder zumindest seine Befürworter und Fans. Er wäre neben Neuer und Müller der Erfahrendste im WM-Kader von Flick. In der Position des Innenverteidigers würde er in Konkurrenz zu seinen BVB-Teamkollegen Schlotterbeck und Süle stehen sowie dem gesetzten Antonio Rüdiger, der mit Toni Kroos bei Real Madrid in Diensten steht.

Jonas Hectors Absage

Der Kölner Jonas Hector spielte schon lange nicht mehr für die A-Nationalmannschaft, wurde angeblich von Hansi Flick angerufen, lehnte aber ab. Die Absage von Jonas Hecotre überrascht vielleicht. Der 32Jährige machte 43 Länderspiele und wurde nach der WM 2014 von Löw eingeladen, spielte dann bis zur EM-Qualifikation Ende November 2019 im Trikot von Deutschland. Unter Löw spielte er fast immer bei der EM 2016, dem Confed Cup 2017 und der WM 2018. Nun scheint es, als wenn die Hoffnung auf eine weitere Weltmeisterschaft schon spannend wäre, dann aber die Angst vor einer Absage zu groß wäre.

Auch Toni Kroos machte wohl keinen Rückzieher von seinem Rücktritt nach der verkorksten WM 2018 in Russland.

Im vorläufigen WM Kader, dem 55er WM Kader Deutschlands, wird es noch weitere Enttäuschung geben, schließlich dürfen nur 26 Nationalspieler mitfahren, immerhin drei mehr als zur letzten Weltmeisterschaft.