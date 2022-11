Absage für Hansi Flick: Jonas Hector will nicht zur WM 2022 nach Katar

Der Kölner Kapitän Jonas Hector bestritt sein letztes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft bereits vor drei Jahren. Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft Hansi Flick habe nun versucht, den Verteidiger vom 1. FC Köln zu einer Rückkehr in zum DFB-Team zu bewegen, doch Hector entschied sich dagegen und lehnte ab. Die Katar-WM 2022 wird ohne den Linksverteidiger stattfinden.

Die deutsche Nationalelf ist dringend auf der Suche nach Linksverteidigern für die WM 2022. Bislang fehlt eine dauerhafte Lösung, denn auf der Position gibt es seit längerer Zeit erhebliche Probleme. Aus diesem Grund entschied sich Bundestrainer Hansi Flick, Jonas Hector zu fragen, ob dieser nicht doch nach Katar reisen möchte. Der 32-Jährige lehnte jedoch ab und wird bei der diesjährigen Weltmeisterschaft 2022 nicht dabei sein. Ein Comeback im DFB-Team gibt es nicht.

Das sagt der Trainer des FC Köln über die Absage

Der Kölner Trainer Steffen Baumgart bestätigt die Absage und betont, dass dies seine eigene Entscheidung gewesen sei. „Das ist aber eine Entscheidung, die Jonas alleine getroffen hat und was ich ihm rate, ist glaub ich zweitrangig (…)“.

Letztes Spiel der Nationalmannschaft vor drei Jahren

Hector bestritt sein letztes DFB-Spiel vor drei Jahren unter Joachim Löw. Bis dahin hatte der Linksverteidiger an 43 Länderspielen für die Nationalelf mitgewirkt. Im Oktober 2022 erklärte der Kapitän vom 1. FC Köln dann seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Die Position des Linksverteidigers muss noch vergeben werden. Zur Auswahl stehen beispielsweise Christian Günter vom SC Freiburg, RB Leipzig-Spieler David Raum, Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) oder Robin Gosens, der aktuell für einen Wechsel in die Bundesliga in Betracht gezogen wird. Für wen sich der Bundestrainer entscheidet, wird am 10. November bekanntgegeben.