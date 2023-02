Das sagen die Quoten der Fußball Wetten: Gute Chancen für Deutschland bei der EM 2024

Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft zuletzt immer wieder Rückschläge einstecken musste, gelingt es der deutschen Nationalelf doch ein ums andere Mal, sich neu zu formieren und mindestens als Mitfavorit in das nächste große Turnier zu starten. Obwohl die Mannschaft nach der WM in Katar einige Plätze auf der Weltrangliste einbüßen musste, fokussiert sie sich bereits auf den nächsten großen Wettkampf, der dieses mal sogar im eigenen Land stattfindet! Bei der Heim-EM 2024 will die deutsche Nationalelf den Heimvorteil nutzen und den eigenen Erwartungen gerecht werden. Ob das klappt, steht noch in den Sternen, die Experten der Anbieter für Sportwetten sehen jedoch gute Chancen auf einen deutschen Tuniersieg! Oder doch nur Wunschdenken?



Echte Chancen auf den EM-Sieg?

Nach dem WM-Debakel vor einigen Wochen steckt Deutschland nun bereits in den Vorbereitungen für die EM 2024. Das liegt aber nicht nur daran, dass das Team hier wieder stärker auftreten möchte, sondern hat auch den Grund, dass der Wettkampf auf deutschem Boden stattfindet. Damit steht die Nationalelf nun wieder im Scheinwerferlicht, hat aber gleichzeitig auch den Heimvorteil im Rücken. Glaubt man den Experten der Fussball Wetten, so haben die Deutschen relativ gute Chancen auf den Sieg bei der EM. Bei den Langzeitwetten, die schon jetzt abgeschlossen werden können, ist Deutschland gleichauf mit Frankreich als Favorit. Beide werden mit einer Quote von 6.50 (Stand: 29.12) für den Gesamtsieg taxiert und teilen sich damit den ersten Platz. England und Spanien werden jeweils mit einer Quote von 8.00 als weitere Titelaspiranten betrachtet. Aber wie kommt es zu einer so positiven Einschätzung?

Deutschland rutscht in der Weltrangliste ab

Deutschland galt schon seit Jahrzehnten als echte Turniermannschaft und damit auch als gefürchteter Gegner bei internationalen Wettbewerben. Schon viermal durfte die deutsche Nationalmannschaft den WM-Pokal mit nach Hause nehmen, dreimal reichte es außerdem für den EM-Sieg. Dadurch war die Enttäuschung bei den Fans besonders groß, als es das deutsche Team bei der WM 2018 nicht aus der Gruppenphase schaffte. Große Hoffnungen wurden dann auf die WM in Katar gelegt, aber auch hier enttäuschte das Team auf ganzer Linie. Deutschland spielte in der Gruppenphase gegen Costa Rica, Spanien und Japan, hatte also keinen der Top-Favoriten in der Gruppe. Trotzdem konnten sich die Deutschen nicht durchsetzen und wurden mit einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden nur Dritter in der Gruppe E. Damit musste Deutschland frühzeitig nach Hause fliegen. Nun hat die Wertung bei der WM 2022 aber auch Auswirkungen auf die Weltrangliste der FIFA. Lange galt Deutschland als eines der besten Teams der Welt, mittlerweile findet man die Nationalelf nur noch auf Platz 14. Dieses Ranking klingt zwar gar nicht so schlecht, allerdings muss man bedenken, dass Teams wie die USA und die Schweiz nun höher bewertet werden, als Deutschland.

Der Heimvorteil kann wirken

Nun fragt man sich natürlich, warum den Deutschen so gute Chancen zugeschrieben werden, obwohl ihre Leistung in den letzten Jahren zu wünschen gelassen hat. Grund dafür ist sicherlich der Heimvorteil, denn die EM 2024 wird in Deutschland ausgetragen. Lange wurde der Heimvorteil als Mythos abgetan, Statistiken belegen jedoch, dass tatsächlich etwas an dem Phänomen dran ist. Dabei werden zwei psychologische Gründe genannt: die Gewohnheit und die Fans. Als Gewohnheitstiere fühlen sich Menschen besonders wohl, wenn sie ihre Umgebung bereits kennen. Deshalb sind die bekannten Stadien für das deutsche Team ein klarer Bonus, denn es gibt weniger Potenzial für Ablenkung. Ein größerer Faktor sind jedoch die Fans. Diese können Spielern einen echten Boost geben und ihre Leistungen verbessern. Bewiesen wurde dies 2020 und 2021, als Spiele ohne Fans abgehalten wurden. Der Heimvorteil griff plötzlich deutlich weniger und war nicht mehr statistisch relevant. Die Feierstimmung im ganzen Land könnte dem deutschen Team also wieder das nötige Selbstvertrauen verleihen, um beim internationalen Turnier besser abzuschneiden.

