Auf den ersten Besuch eines Fußballspiels der Bundesliga oder der Nationalmannschaft freuen sich vor allem die Kinder. Wenn man nicht jede Woche zu einem Fußballspiel geht, bedarf es einer sorgfältige Vorbereitung. Die großen Idole wie Müller, Neuer oder Kane live vor Ort sehen? In diesem Artikel werde ich nach vielen, vielen Besuchen im Stadion Ihnen hilfreiche Tipps und Empfehlungen geben, damit Ihr erster Stadionbesuch eines Fußballspiels zu einem unvergesslichen und rundum gelungenen Erlebnis wird.

Wo kaufe ich ein Fußballticket?

Bevor es zum Fußballspiel geht, ist eine sorgfältige Vorbereitung wichtig. Die Ticketbuchung sollte darunter so früh wie möglich erfolgen. Des Weiteren ist es wichtig, die Buchung bei seriösen Anbietern abzuschließen oder am besten direkt beim Verein oder dem DFB. Online gibt es betrügerische Websites, welche Fußballfans Fake-Tickets verkaufen möchten. Für Garantie wird Fans der Kauf über offizielle Kanäle oder autorisierte Ticketbörsen nahegelegt. Selbst Ebay oder Kleinanzeigen bieten viele Tickets auch kurzfristig an, hier muss man ein Gefühl bekommen für den Verkäufer – seriös oder nicht?

Neben der Ticketbuchung ist es außerdem empfehlenswert, die Anreise frühzeitig zu planen. Je nach Entfernung zum Stadion könnte auch die Buchung eines Hotels ratsam sein, dann kann man gleich ein Wochenendtrip einplaen. Ein Fußballturnier, welches in diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben gilt, ist die Europameisterschaft 2024. Die Vorbereitung eines Besuchs des wichtigsten Fußball-Event des Jahres ist in der Regel mit einem höheren Aufwand verbunden. Deutsche haben jedoch dieses Jahr den einzigartigen Vorteil, dass sie für die EM-Spiele keine Auslandsaufenthalte planen müssen. Denn Deutschland ist als dreimaliger Europameister Gastgeber der EM 2024.

Packen! Daran sollte man denken:

online- oder Papiertickets & Ausweise

Bargeld/EC-Karte für Verpflegung oder Souvenirs

Wetterschutz (Regenjacke, Sonnenschutz)

kleine Snacks und Getränke für die Fahrt

Smartphone für Fotos und Selfies

Fanartikel: Trikot, Fahne oder Schale

Anreise & Einlass ins Stadion

Je nachdem es zum Stadion ist, kann man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem eigenen Auto anreisen. Wer sich ein Hotel bucht, sollte jedoch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Erwägung ziehen. Besonders bei dem Besuch größerer Spiele wie den deutschen Länderspielen 2024 sollte man begrenzte Parkplätze und lange Einlasszeiten einplanen. Wer hier auf alternative Verkehrsmittel zurückgreift, erspart sich die Suche nach einem sicheren Parkplatz.

Sollte man sich dennoch dazu entscheiden, mit dem Auto zu kommen, so ist es ratsam, frühzeitig anzukommen. Es wird empfohlen, mindestens 2-3 Stunden vor Spielbeginn am Stadion anzukommen, um genügend Zeit für die Parkplatzsuche, den Fußweg zum Stadion und den Einlass durch die Sicherheitskontrollen einzuplanen.

Tipp: Einige Hotels bieten Shuttle-Services zu bestimmten Veranstaltungsorten an, was eine bequemere Option zu öffentlichen Verkehrsmitteln und dem eigenen Auto sein kann.

Stadionregeln: Verhalten und Sicherheit

Viele Stadien informieren ihre Besucher online über ihre festgelegten Verhaltensregeln beziehungsweise Hausordnungen. Auf der offiziellen Allianz Arena-Website können sich Besucher beispielsweise über das Hausrecht auf dem gesamten Arenagelände informieren. Dieses, sowie Hausrechte anderer Arenen, beinhaltet Attribute wie Eintrittsbedingungen, Nutzungsrichtlinien und Haftungsfragen. Die wichtigsten Punkte stehen meistens auch auf der Rückseite des Tickets.

Die Regeln dienen dazu, ein sicheres Erlebnis für alle Stadionbesucher zu gewährleisten. Es ist deshalb wichtig, sich mit ihnen vertraut zu machen. Des Weiteren gilt es in den Arenen, die Anweisungen des Stadionpersonals zu befolgen.

Zu den häufigsten Regeln gehören folgende:

Es gilt die Regeln zum Schutz der eigenen Person sowie zum Schutz der anderen zu befolgen. Respekt wird jeder Person gegenüber erbracht – von anderen und besonders gegnerischen Fans, über Spielern bis hin zum Stadionpersonal.

Rauchverbot:

In den meisten Arenen gilt ein absolutes Rauchverbot. So soll das Wohlfühlen von Nicht-Rauchern und jüngere Fans geschützt werden. Das Verbot gilt es zu respektieren. Für Raucher gibt es in der Regel speziell ausgewiesene Raucherbereiche. Die RB Leipzig Arena gestattet es ihren Besuchern beispielsweise im Unterrang hinter den letzten Sitzreihen sowie im Oberrang zu rauchen. Wo genau das Rauchen gestattet ist, wird durch rote Linien markiert.

Sicherheitsmaßnahmen:

Jedes große Fußballspiel ist mit Sicherheitsprüfungen verbunden, das legte die UEFA schon vor einigen Jahren streng fest. Diese sind wichtig, um Fans, Spieler, das Personal sowie weitere Besucher von Gefahren zu schützen. Wer ein Spiel besuchen möchte, sollte sich mit den Maßnahmen vertraut machen und sie tolerieren. Durchführungen von Taschenkontrollen und Metalldetektoren gilt es nicht persönlich zu nehmen. Es empfiehlt sich außerdem potenziell-gefährliche Gegenstände zu Hause zu lassen. In der Regel beschränkt sich ein absolutes Eintrittsverbot bei der Mitnahme von Gegenständen wie Waffen, Glasflaschen und Feuerwerkskörpern. Aber auch Fahrradhelme sind manchmal ein Problem, in „meinem“ Augsburger Stadion muß mein Fahrradhelm draußen bleiben.

Während des Spiels: Stadionatmosphäre

Hat man rechtzeitig sein Sitzplatz gefunden, sich das Bier geholt oder die Stadionwurst, heisst es nun zurücklehnen. Die Aufstellungen werden verkündet, die Mannschaften laufen ein, nachdem sie sich warm gemacht haben, dann folgen die Fußballhymnen des Vereins oder des Landes. Viel Spaß!

Nach dem Spiel: Das Fußballerlebnis behalten

Das ultimative Fußballerlebnis beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Vorbereitung und den Besuch des Spiels. Es geht weit darüber hinaus. Denn nach dem Spiel ist es an der Zeit, das Erlebnis zu reflektieren. Bei einem Sieg können Besucher gemeinsam mit anderen Fans die Freude feiern und das Gefühl des Triumphs genießen. Im Falle einer Niederlage kann man sich ebenso mit anderen Fans austauschen. Dabei ist es wichtig, Fairness zu zeigen und die Leistung beider Teams anzuerkennen.

