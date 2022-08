Fußball heute: Bundesliga 3. Spieltag – Wer spielt heute? Topspiel Union Berlin – RB Leipzig

Liegen in der Messestadt schon die Nerven blank? Club-Boss Oliver Mintzlaff traf jedenfalls eine sehr deutliche Wortwahl, als er von einem „beschissenen Start“ sprach. Ob sich das Blatt für die Roten Bullen wendet, davon kann sich jeder Fan im Topspiel zwischen Union Berlin – RB Leipzig heute live überzeugen. Diese Begegnung am dritten Bundesliga Spieltag ist sogar das Topspiel, das um 18.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei angepfiffen wird. Borussia Dortmund spielt heute gegen Aufsteiger Werder Bremen.



Fußball heute: Bundesliga 3. Spieltag – Wer spielt heute?

Eine Statistik spricht aber ganz und gar nicht für die Sachsen. Denn die haben zwar ihre ersten drei Partien im Oberhaus des deutschen Fußballs immer gegen das Team aus Köpenick gewonnen. Allerdings stehen auf der Habenseite der Eisernen in der Liga zuletzt eben auch drei Siege in Serie. Das wird also nicht nur Oliver Mintzlaff vor dem Anpfiff kaum gefallen.

Das Match wird zwischen dem 1. FC Union Berlin – RB Leipzig heute live von Sky übertragen. Der Pay TV Sender hält die Rechte für den Samstag. Das bedeutet, Sky zeigt Union Berlin gegen Leipzig am Abend, aber auch schon die fünf Begegnungen am Nachmittag. Entweder einzeln oder in der Konferenz. Anpfiff ist dabei heute um 15.30 Ihr zur besten Bundesliga-Zeit.

Topspiel zwischen Union – Leipzig wird unterdessen heute ab 17.30 Uhr von Sebastian Hellmann moderiert. Als Experten sind wieder Lothar Matthäus und Julia Simic mit an Bord. Kommentar der Begegnung ist Wolff Fuss.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 20.08.2022 15:30 Borussia Dortmund Vorschau Werder Bremen 3. Spieltag 20.08.2022 15:30 Bayer Leverkusen -:- 1899 Hoffenheim 3. Spieltag 20.08.2022 15:30 VfL Wolfsburg -:- FC Schalke 04 3. Spieltag 20.08.2022 15:30 FC Augsburg -:- 1. FSV Mainz 05 3. Spieltag 20.08.2022 15:30 VfB Stuttgart -:- SC Freiburg 3. Spieltag 20.08.2022 18:30 1. FC Union Berlin -:- RB Leipzig 3. Spieltag

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen ist eines der attraktivsten Begegnungen am dritten Bundesliga Spieltag heute ab 15.30 Uhr. Zumal in dieser Konstellation zuletzt immer Tore satt gefallen sind. Doch spannend wird es auch am Rhein, wo Bayer Leverkusen gegen 1899 Hoffenheim spielt. Die Werkself belegt tatsächlich den letzten Platz, schied sogar im Pokal bei der SV Elversberg aus. Das nennt sich dann wohl ein klassischer Fehlstart.

Der VfL Wolfsburg hat es nach Bremen nun direkt im zweiten Heimspiel mit dem zweiten Aufsteiger zu tun. In der Autostadt ist der FC Schalke 04 zu Gast, der praktisch in letzter Minute noch den Gladbachern ein Unentschieden abtrotze. Im Ländle kommt es unterdessen zu einem kleinen Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Die Schwaben starteten mit zwei Remis, während Freiburg zum Auftakt des zweiten Bundesliga Spieltags lange Zeit gegen den BVB alles unter Kontrolle hatte, um dann doch noch mit 1:3 zu verlieren. Außerdem erwartet der FC Augsburg noch den 1. FSV Mainz 05.

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

Die Bundesliga Übertragung am Samstag (20.08.2022) ist heute Sache von Sky. Alternativ können Fußballfans die Konferenz oder auch das Topspiel Union Berlin – RB Leipzig heute live im Stream bei Sky Go oder WOW TV sehen. Am Sonntag (21. August) wird der dritte Spieltag mit den Partien zwischen dem VfL Bochum gegen FC Bayern München (17.30 Uhr) und zuvor Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln abgeschlossen. Diese Begegnungen werden von DAZN live übertragen.

SAMSTAG, 20.08.2022

15.30 Uhr SKY: Konferenz aller fünf Partien & im Livestream auf WOW und Sky Go

Ab 18 Uhr ARD: Zusammenfassung der Bundesligaspiele am Samstag im Free-TV

18.30 Uhr SKY: 1. FC Union Berlin – RB Leipzig

18.30 Uhr WOW / Sky Go: Union Berlin – Leipzig im Livestream

Ab 23 Uhr ZDF: Zusammenfassung des Topspiels im Sportstudio

