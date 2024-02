Adidas enthüllt offiziellen Champions League Spielball zur k.o.Phase

Adidas präsentiert den UCL Pro Ball London als offiziellen Spielball der K.-o.-Phase der UEFA Champions League™ für Männer in der Saison 2023/24. Es ist der 2.Spielball in kurzer Zeit, den adidas launcht nach dem offiziellen EM 2024 Spielball „Fußballliebe“ zur Fußball-EM 2024. Mit seinem auffälligen Design feiert der Ball die Stadt London, den Austragungsort des Finales am 1.Juni 2024, durch lebendige Grafiken, die zwei brüllende Löwen darstellen, die zwischen Sternen kämpfen. Der Löwe steht dabei nicht nur symbolisch für die reiche Geschichte und Kultur Englands und seiner Hauptstadt, sondern auch für den Mut und die Stärke der Spieler sowie für die Würde der begehrtesten Trophäe im europäischen Klubfußball. Der Offizielle Spielball wird während der gesamten K.o.-Runde der UEFA Champions League™ 2023/24 verwendet, die am 1. Juni mit dem großen Finale ihren Höhepunkt findet.

Eckdaten zum neuen CL Spielball Technologie und Performance: PRISMA-Oberflächentextur: Diese Innovation von Adidas bietet Europas besten Spielern noch mehr Präzision beim Ballkontakt.

Äußere Texturbeschichtung: Sorgt für einen sicheren Griff und vollständige Kontrolle, eine Eigenschaft, die alle offiziellen Spielbälle der UEFA Champions League™ von Adidas kennzeichnet.

Thermische Nahtloskonstruktion: Garantiert überragende Leistung und ist konzipiert, um den professionellen Ansprüchen gerecht zu werden. Adidas unterstreicht mit diesem Ball seine Rolle als stolzer offizieller Spielball-Lieferant der UEFA Champions League™ seit 2001 und feiert damit eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft, die sowohl die Männer- als auch die Frauenwettbewerbe umfasst. Verfügbarkeit: Der UCL Pro Ball London ist käuflich in Adidas-Geschäften und online unter der Adresse adidas.com/football-balls zu erwerben. Soziales Engagement: Durch die fortlaufende Partnerschaft mit Common Goal werden 1% der weltweiten Nettoerlöse aus dem Verkauf von Adidas Fußbällen an Initiativen gespendet, die dauerhafte soziale Veränderungen für unterversorgte Gemeinschaften herbeiführen. Das Finale der UEFA Champions League™ 2024 findet am 1. Juni 2024 in London statt.