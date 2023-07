Der WM Spielball der Frauen WM 2023 – Adidas OceaNZ

CONNECTED-BALL-Technologie – Ein speziell entwickeltes Aufhängungssystem beherbergt und stabilisiert einen 500Hz IMU-Bewegungssensor (Inertial Measurement Unit) in der Mitte des Balls und bietet noch nie dagewesene Einblicke in jedes Element der Bewegung des Balls. Der Sensor wird von einer per Induktion aufladbaren Batterie mit Strom versorgt.