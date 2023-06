ZDF Fußball heute live: 1:0 Manchester City gewinnt Champions League Finale

Update: Manchester City gewinnt verdient mit 1:0!

Beim Fußball heute am Samstag, den 10. Juni 2023, geht es um den Titel in der Königsklasse für Manchester City und Inter Mailand. Während Manchester City und Headcoach Guardiola die Champions League zum ersten Mal gewinnen können, spielt Inter um den zweiten CL-Titel nach 2009/10. Das wohl bedeutendste Spiel im Vereinsfußball findet heute im Atatürk Olimpiyat Stadyumu in Istanbul statt. Die Partie wird um 21:00 Uhr angepfiffen und auf ZDF und DAZN übertragen.

Eine besondere Bedeutung hat das Champions-League-Finale diese Saison nicht nur für die beteiligten Teams, sondern auch für die Fans am Ort des Finals in der Türkei, die lange auf das Finale warten mussten. Die Ansetzung des Spiels in Istanbul musste bereits zweimal verschoben werden, weil aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 und 2021 der Spielort gewechselt wurden. Nun wird es im dritten Anlauf endlich zum Finale in Istanbul kommen, welches allerdings von Meldungen über Inflation und Demokratiedefizite in der Türkei begleitet wird. Allerdings sieht derartige Fragestellungen zweitrangig, wenn heute, am 10. Juni 2023, um 21:00 Uhr in Istanbul der Ball rollt.

CL-Finale am 10. Juni 2023: Manchester City gegen Inter Mailand

CL-Finale am 10. Juni 2023: Manchester City gegen Inter Mailand Anpfiff in Istanbul um 21:00 Uhr

Anpfiff in Istanbul um 21:00 Uhr Live-Übertragung im TV bei ZDF und DAZN

Live-Übertragung im TV bei ZDF und DAZN ManC 1-mal im Finale verloren, Inter 1-mal im Finale gewonnen

ManC 1-mal im Finale verloren, Inter 1-mal im Finale gewonnen deutsche Beteiligung: Ortega, Gündogan (ManC), Gosens (Inter)

deutsche Beteiligung: Ortega, Gündogan (ManC), Gosens (Inter) Haaland wird Torschützenkönig

Liveticker ab 21:00 Uhr

Die Zeit ist vorbei! Die Engländer gewinnen den Titel!

22:50 Uhr – Noch 5 Minuten Nachspielzeit.

22:40 Uhr – Nochmals Wechsel – Kyle Walker kommt, Stones raus. Mit zerrissenem Trikot. Noch 8 Minuten!

22:36 Uhr – Nun kommt endlich der deutsche Nationalspieler Robin Gosens ins Spiel.

22:27 Uhr – Rodrigo mit dem 1:0! Das hat sich angekündigt! Noch 23 Minuten zu spielen !

22:20 Uhr – Eine Stunde ist gespielt. Kein langweiliges Spiel, eine unglaubliche Intensität.

22:00 Uhr – Es geht weiter! Wer trifft hier als erstes?

21:45 Uhr – Halbzeit! City mit 2 Chancen von Bernando Silvo und Haaland, doch De Bruyne musste raus. Inter hatte die Skyblues gut im Griff.

21:35 Uhr – Nun kommt es doch zum Wechsel. City gibt hier mehr und mehr den Ton an.

21:30 Uhr – De Bruyne hat sich verletzt, Phil Foden macht sich bereit. Aber er macht erst einmal weiter.

21:25 Uhr – City mit einer weiteren Haaland Chance, Onana ist zur Stelle. City kommt nicht ins Spiel, Guardola zeigt sich zunehmend nervös am Seitenrand.

21:15 Uhr – knappe Viertelstunde vorbei, Inter unterbricht das Aufbauspiel der Citizens gut und kommt selbst vor das gegnerische Tor.

21:03 Uhr – Erling Haaland mit dem ersten Abschluß!

21:00 Uhr – Anstoß! Schiedsrichter ist der Pole Szymon Marciniak.

20:54 Uhr – Die Teams stehen draußen. City in den hellblauen Trikots, Inter in den dunklen Trikots.

20:45 Uhr – Die Finalshow beginnt!

20:25 Uhr – Die Aufstellungen sind da!

Champions-League-Finale – Wo wird heute Fußball live übertragen?

Die Besten der Besten spielen heute das Champions-League-Finale, welches auf ZDF und DAZN live übertragen wird. Das Spiel findet am Samstag, den 10. Juni 2023, um 21:00 Uhr in Istanbul statt.

Die Live-Übertragung beim ZDF beginnt um 20:25 Uhr mit den Vorberichten. Der Moderator beim ZDF ist Jochen Breyer, der gemeinsam mit den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer durch den Abend führt. Außerdem sind die Field- Reporte Eike Papsdorf und Nils Kaben am Start.

Bei DAZN ist man bereits etwas früher ab 20:00 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Die Moderatorin ist Laura Wontorra, die live aus dem DAZN-Studio in München berichtet. Als Experte wird Sebastian Kneißl mit dabei sein. Außerdem ist Field-Reporter Alex Schlüter dabei.

Die Kommentatoren des Spiel sind folgende:

ZDF: Claudia Neumann

DAZN: Uli Hebel, Experte: Michael Ballack

Spielplan – Wo gibts Fußball heute?

Heute ist Samstag, der 10. Juni 2023, der Tag des Finals der Königsklasse – Manchester City und Inter Mailand können heute den Titel einfahren. Der Spielort ist Istanbul, mit Live-Übertragung im TV bei ZDF und DAZN.

CL-Finale in Istanbul: ManC gegen Inter – Wer gewinnt?

Das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand wird laut Wettquoten eine deutliche Angelegenheit, denn ManC führt mit einer Siegquote von 1.47 deutlich vor Inter mit 6.50. Inter könnte heute als dritte italienische Mannschaft nach dem AS Rom und der AC Florenz ein europäisches Endspiel dieser Saison verlieren. Außerdem könnte ManC heute den zweiten europäischen Titel dieser Saison nach England holen.

Außerdem ist Manchester City die wertvollere Mannschaft und hat die bekannteren Superstars im Kader. Der Gesamtmarktwert von ManC ist fast doppelt so hoch mit 1,05 Milliarden Euro gegen die 534,45 Millionen Euro von Inter.

Weiterhin spielen ManC und Inter heute erstmals gegeneinander. In der Fußball-Historie können die Leistungen der Finalteilnehmer gegen Teams aus dem Land des jeweils anderen verglichen werden. ManC hat durchwachsene Leistungen gegen italienische Teams mit 6 Siegen, 6 Remis und 4 Niederlagen. Außerdem hat Inter 16 Siege, 6 Remis und 18 Niederlagen gegen englische Vereine.

Wer spielt heute für ManC?

ManC startet heute mit der besten Elf, denn bis auf Ersatzkeeper Steffen sind alle Spieler einsatzbereit. Besonders interessant wird die Leistung von ManC-Kapitän Gündogan, der sich in der Form seines Lebens befindet und das Spiel im Mittelfeld gemeinsam mit Rodrigo und de Bruyne lenkt. Außerdem hat ManC mit den Genies Bernardo Silva und Grealish starke Spieler auf den Außenpositionen. Im Sturm wird CL-Torschützenkönig Haaland für Tore sorgen. ManC-Coach Pep Guardiola lässt meistens in einem 4-2-3-1 spielen.

Voraussichtliche ManC Aufstellung

Ederson – Walker, Ruben Dias, Stones, Akanji – Rodrigo – De Bruyne, Gündogan – Bernardo Silva, Haaland, Grealish

Wer spielt heute für Inter?

Bei Inter könnte Mkhitaryan nach einer Oberschenkelverletzung rechtzeitig fit werden. Der Ex-BVB-Spieler Mkhitaryan sowie Calhanoglu und Dzeko haben bereits in der Bundesliga gespielt. Außerdem hat Inter mit Barella und Laudaro Martinez zwei sehr gute Spieler, die dem Finale ihren Stempel aufdrücken können. Der wichtigste Mannschaftsteil von INter ist die Verteidigung mit der Dreierkette, bestehend aus Darmian, Acerbi und Bastoni. Inter-Coach Simone Inzaghi lässt bei Inter ein 3-3-2-2 beziehungsweise 3-5-2 spielen.

Voraussichtliche Inter Aufstellung

A. Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Calhanoglu, Dimarco – Barella, Mkhitaryan – Dzeko, La. Martinez