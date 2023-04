Fußball heute live * Champions League Viertelfinale – 0:1 FC Bayern gegen Manchester City

Heute am Dienstag – den 11. April 2023 – spielt der FC Bayern München im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City. Die Bayern haben ein hartes Los erwischt und sind beim Auswärtsspiel gegen den englischen Meister Manchester City nur Außenseiter. Allerdings könnte das Duell der Top-Teams auch knapp werden, denn für beide ist der Titelgewinn in der Champions League das Ziel. Außerdem sind die Bayern und Manchester City zwei der drei wertvollsten Vereine der Welt – das Spiel ist ein richtiger Hochkaräter. Weiterhin spielt heute Benfica mit dem deutschen Coach Roger Schmidt gegen Inter Mailand. Morgen am Mittwoch, den 12. April 2023, werden zwei weitere Viertelfinals ausgetragen, in denen Real Madrid gegen Chelsea und Inter Mailand gegen den SSC Neapel spielen. Die italienische Serie A ist mit 3 Teams im CL-Viertelfinale vertreten. Die Partie Manchester City gegen den FC Bayern München kommt live auf Amazon Prime und die anderen 3 Spiele kann man bei DAZN anschauen. Anstoß ist jeweils um 21:00 Uhr.

Viertelfinale der UEFA Champions League 2022/23

Viertelfinale der UEFA Champions League 2022/23 Anstoßzeiten: Di. und Mi., 11. und 12. April 2023, 21 Uhr

Anstoßzeiten: Di. und Mi., 11. und 12. April 2023, 21 Uhr Top-Spiel: Manchester City gegen FC Bayern München

Top-Spiel: Manchester City gegen FC Bayern München hochgelobtes Benfica mit deutschem Coach

hochgelobtes Benfica mit deutschem Coach deutsche Spieler: Rüdiger, Kroos (Real), Havertz (Chelsea), Gündogan (ManC), Thiaw (Milan), Gosens (Inter)

deutsche Spieler: Rüdiger, Kroos (Real), Havertz (Chelsea), Gündogan (ManC), Thiaw (Milan), Gosens (Inter) ManC gegen Bayern bei Amazon Prime, 3 weitere CL-Spiele live bei DAZN

UEFA Champions League 2022/23 Viertelfinale: Wer spielt heute?

Im Viertelfinale der UEFA Champions League 2022/23 spielt das letzte verbliebene Bundesligateam Bayern München gegen Manchester City. Das Spiel findet am Dienstag, den 11. April 2023, statt. Außerdem spielt am Dienstag Benfica Lissabon gegen Inter Mailand. Am Mittwoch, den 12. April 2023, spielen Real Madrid gegen FC Chelsea und AC Mailand gegen SSC Neapel.

UEFA Champions League 2022/23 Viertelfinale: Manchester City gegen FC Bayern München – Wer gewinnt?

Manchester City ist der Favorit im UEFA Champions League 2022/23 Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München. Laut Wettquoten hat ManC die höhere Siegchance mit einer Quote von 1.73. Hingegen kommen die Bayern nur auf eine 4.33 – für ein Remis gibts eine 4.00. Weiterhin ist ManC die wertvollste Mannschaft der Welt mit einem Gesamtmarktwert von 1,05 Milliarden Euro. Allerdings sind die Bayern mit 979,9 Millionen Euro das drittwertvollste Team – nur der FC Chelsea ist wertvoller als die Bayern.

Weiterhin trafen ManC und Bayern in der Champions League in 6 Spielen aufeinander, wo jedes Team 3-mal gewinnen konnte. Die 6 Partien ManC gegen Bayern waren in der CL-Gruppenphase 11/12, 13/14 und 14/15 als die Bayern noch von Jupp Heynceks und Pep Guardiola trainiert wurden. Das Torverhältnis beträgt 10:9 für den FC Bayern.

Außerdem kommt es zum Trainerduell zwischen ManC-Coach Guardiola und dem neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel, der mit dem Pokalaus gegen Freiburg einen holprigen Start hingelegt hat. Die beiden Trainer standen sich in 10 Spielen gegenüber, wo Guardiola 6-mal mit seinen Teams gewinnen konnte. Außerdem holte Tuchel 3 Siege – einmal gabs ein Remis.

Wie spielen die Bayern gegen Manchester City?

Der FC Bayern muss gegen ManC den Mittelstürmer Choupo-Moting ersetzen, der wegen Knieproblemen ausfällt. Außerdem kündigte Coach Tuchel an, dass es ein, zwei Personalwechsel in der Startelf geben könnte. Weiterhin könnte Tuchel die Taktik etwas anpassen, um gegen die athletischen, torhungrigen ManC-Spieler bestehen zu können.

Voraussichtliche Bayern Aufstellung:

Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Musiala, L. Sané – T. Müller

Wie spielen Manchester City gegen die Bayern?

Bei Manchester City spielen mit de Bruyne, Gündogan und Haaland alte Bekannte aus der deutschen Bundesliga.

Voraussichtliche ManC Aufstellung:

Ederson – Stones, Akanji, Ruben Dias, Aké – Rodrigo – De Bruyne, Gündogan – Bernardo Silva, Haaland, Grealish

UEFA Champions League 2022/23 Viertelfinale: Welche Teams kommen weiter?

Im UEFA Champions League 2022/23 Viertelfinale ist Real Madrid großer Favorit aufs Weiterkommen gegen den kriselnden FC Chelsea, wo Interimscoach Frank Lampard übernommen hat. Außerdem hat Benfica mit Trainer Roger Schmidt gute Chancen sich gegen Inter Mailand durchzusetzen. Im direkten Duell der italienischen Teams Milan gegen Neapel ist Serie-A-Tabellenführer Neapel leicht favorisiert.

Wo läuft das UEFA Champions League 2022/23 Viertelfinale live im TV?

Das UEFA Champions League 2022/23 Viertelfinale ManC gegen Bayern läuft am Dienstag, den 11. April 2023, live bei Amazon Prime. Moderator ist Sebastian Hellmann mit den Expert*innen Josephine Henning, Matthias Sammer und Mario Gomez. Weiterhin kommen 3 Champions-League-Spiele am 11. und 12. April 2023 live bei DAZN.

ManC – Bayern (11.4., 21 Uhr, Amazon Prime) – Jonas Friedrich, Experte Benedikt Höwedes

ManC – Bayern (11.4., 21 Uhr, Amazon Prime) – Jonas Friedrich, Experte Benedikt Höwedes Benfica – Inter (11.4., 21 Uhr, DAZN) – Marco Hagemann, Experte: Sebastian Kneißl

Benfica – Inter (11.4., 21 Uhr, DAZN) – Marco Hagemann, Experte: Sebastian Kneißl Real – Chelsea (12.4., 21 Uhr, DAZN) – Uli Hebel, Experte: Sami Khedira (Einzelspiel), Jan Platte (Konferenz)

Real – Chelsea (12.4., 21 Uhr, DAZN) – Uli Hebel, Experte: Sami Khedira (Einzelspiel), Jan Platte (Konferenz) Milan – Neapel (12.4., 21 Uhr, DAZN) – Carsten Fuß, Experte: Sandro Wagner (Einzelspiel), Max Siebald (Konferenz)

Fragen und Antworten zu FC Bayern München gegen Manchester City

Wer spielt im Viertelfinale der UEFA Champions League 2022/23?

Heute, am 11. April 2023, spielt im Viertelfinale der UEFA Champions League der FC Bayern München gegen Manchester City und Benfica Lissabon trifft auf Inter Mailand. Morgen, am 12. April, stehen sich Real Madrid und FC Chelsea sowie AC Mailand und SSC Neapel gegenüber.

Wer sind die Favoriten im Viertelfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und FC Bayern München?

Manchester City geht als Favorit ins Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München. Die Wettquoten weisen ManC als Sieganwärter mit einer Quote von 1.73 aus, während die Bayern eine Quote von 4.33 haben und ein Remis bei einer Quote von 4.00 steht.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München gegen Manchester City aus?

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München gegen Manchester City ist: Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Musiala, L. Sané – T. Müller. Trainer Thomas Tuchel kündigte mögliche Personalwechsel in der Startelf an und muss auf den verletzten Choupo-Moting verzichten.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung von Manchester City gegen den FC Bayern München aus?

Die voraussichtliche Aufstellung von Manchester City gegen den FC Bayern München ist: Ederson – Stones, Akanji, Ruben Dias, Aké – Rodrigo – De Bruyne, Gündogan – Bernardo Silva, Haaland, Grealish. Im Team sind auch ehemalige Bundesliga-Spieler wie De Bruyne, Gündogan und Haaland vertreten.

Wo kann man die Viertelfinalspiele der UEFA Champions League 2022/23 live im TV sehen?

Das Viertelfinalspiel zwischen Manchester City und dem FC Bayern München wird live bei Amazon Prime übertragen. Die anderen drei Partien, Benfica Lissabon gegen Inter Mailand, Real Madrid gegen FC Chelsea und AC Mailand gegen SSC Neapel, können bei DAZN verfolgt werden.