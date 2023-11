WM-Ergebnis: U17 Nationalmannschaft im WM-Halbfinale – 1:0 gegen Spanien

Paris Brunner trifft vom Elfmeterpunkt für Deutschland zum 1:0-Sieg gegen Spanien

Paris Brunners verwandelter Elfmeter in der zweiten Spielhälfte brachte Deutschland den entscheidenden Sieg gegen Spanien im aufregenden Viertelfinale der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ in Jakarta. Der junge Spieler von Borussia Dortmund, der zuvor im Strafraum gefoult wurde, zeigte beim Elfmeter Nervenstärke und sicherte seinem Team den Erfolg in diesem intensiven Aufeinandertreffen der europäischen Topmannschaften.

WM-Ergebnis Länderspiel heute Spanien – Deutschland 0:1 | Viertelfinale Tor: Brunner (64., FE) Spieler des Spiels: Finn Jeltsch (GER) Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 24.11. 🇪🇸 Spanien 🇩🇪 DEUTSCHLAND 0:1 (0:0) 24.11. 🇧🇷 Brasilien 🇦🇷 Argentinien 25.11. 🇫🇷 Frankreich 🇺🇿 Usbekistan 25.11. 🇲🇱 Mali 🇲🇦 Marokko

Während der ersten Halbzeit dominierte Spanien das Spielgeschehen, konnte aber dank der herausragenden Leistung des deutschen Torwarts Max Schmitt nicht in Führung gehen. Sowohl Marc Guiu als auch Juan Hernandez scheiterten an seinen Paraden.

Nach dem Seitenwechsel fand die deutsche Mannschaft besser ins Spiel und zeigte ihre offensive Stärke, die jederzeit in der Lage ist, gefährliche Situationen zu kreieren. Brunner, als eines der großen Talente, dribbelte sich durch die spanische Abwehr, wurde dann aber von Hector Fort im Strafraum zu Fall gebracht, was zum Elfmeter führte.

„Es war ein unheimlich schweres Spiel für uns. Wir wussten, wie spielstark die Spanier sind und dass sie am Ball eigentlich nicht aufzuhalten sind. Wir haben uns im defensiven Mittelfeld etwas einfallen lassen, was komplett aufgegangen ist.“ Christian Wück, U17 Trainer Deutschland

Brunner übernahm die Verantwortung für den Strafstoß und versenkte den Ball mit einem präzisen Schuss in der Ecke, wobei er den spanischen Torhüter Raul Jimenez auf dem falschen Fuß erwischte.

Obwohl Spanien in der verbleibenden Spielzeit mehr Ballbesitz hatte, gelang es ihnen nicht, klare Torchancen zu erspielen. In der Nachspielzeit wurde Jimenez vom Platz gestellt, nachdem er Bilal Yalcinkaya in der letzten Minute bei einem Gegenangriff gefoult hatte.

Quelle: FIFA.com