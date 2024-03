U17 Christian Wück wird nach Olympia neuer DFB-Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft

Christian Wück übernimmt nach den Olympischen Spielen den Posten des Bundestrainers der Frauen-Nationalmannschaft. Er tritt die Nachfolge von Horst Hrubesch an, der die Nationalmannschaft zur Qualifikation für das Turnier in Paris geführt hat. Hrubesch wird gemeinsam mit seinem Team die Mannschaft bis zum Abschluss der Olympischen Spiele betreuen. Währenddessen ist Wück für die U 15-Junioren-Nationalmannschaft zuständig und wird anschließend die Frauen-Nationalmannschaft übernehmen.

Maren Meinert wird als Assistenztrainerin agieren, während die zweite Co-Trainerstelle noch besetzt werden muss. Meinert gilt als eine der erfolgreichsten Trainerinnen mit umfangreicher Erfahrung im Frauenfußball. Sie hat als Spielerin und Trainerin mehrere Titel gewonnen und war Teil des Trainerstabs unter Silvia Neid bei großen A-Turnieren.

Wer ist Christian Wück?

Christian Wück, im unterfränkischen Werneck geboren, ist ein ehemaliger Profifußballspieler, der in seiner aktiven Zeit bei Vereinen wie 1. FC Nürnberg, Karlsruher SC, VfL Wolfsburg und Arminia Bielefeld spielte. Seine Trainerkarriere begann er im Jahr 2006 als Assistenztrainer bei Rot Weiss Ahlen. Schon ein Jahr später wurde er zum Cheftrainer befördert und sicherte den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach seiner Zeit bei Holstein Kiel trat Wück im November 2011 in die Dienste des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), zunächst als Co-Trainer der U 16-Nationalmannschaft. In der darauf folgenden Saison avancierte er zum Cheftrainer dieses Teams. Mit der U 17-Nationalmannschaft erzielte Wück beachtliche Erfolge: Er führte die Mannschaft zum Gewinn des EM-Titels im Juni 2023 und nur sechs Monate später zum Triumph bei der U 17-Weltmeisterschaft in Indonesien.