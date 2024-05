Fußball heute: Welche und wie viele Mannschaften werden also nächstes Jahr europäische spielen? 

Europapokal-Szenarien – Klarheit erst nach den Finals

Am letzten Bundesliga-Spieltag (Samstag, 15.30 Uhr) wird sich noch nicht endgültig entscheiden, welche Teams in der Saison 2024/25 in welchen europäischen Wettbewerben antreten. Die endgültige Klarheit herrscht erst nach dem Finale im DFB-Pokal (25. Mai) und dem Champions-League-Endspiel (1. Juni). Welche und wie viele Mannschaften werden also nächstes Jahr europäische spielen?

Während die ersten fünf Teams schon feststehen: Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Leipzig und der Finalist BVB, kann sich dahinter Frankfurt mit46 Punkten schon fast sicher in der Europa League wähnen, mit einem Bein sogar in der Champions League. Um den Platz 7 kämpfen Hoffenheim und Freiburg, Platz 8 wäre sogar für Heidenheim oder den FC Augsburg möglich, die allerdings gegen den Meister aus Leverkusen spielen müssen.

Die aktuelle Bundesliga Tabelle der Top 10

Vier mögliche Szenarien stehen noch im Raum (Quelle: DFL):

Bayer Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt die Champions League: Plätze 1–6: Champions League

Platz 7: Europa League

Platz 8: Play-off zur Conference League Bayer Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt NICHT die Champions League: Plätze 1–5: Champions League

Plätze 6–7: Europa League

Platz 8: Play-off zur Conference League Zweitligist 1. FC Kaiserslautern gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt die Champions League: Plätze 1–6: Champions League

Pokalsieger: Europa League

Platz 7: Play-off zur Conference League Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt den DFB-Pokal, und Borussia Dortmund gewinnt NICHT die Champions League: Plätze 1–5: Champions League

Platz 6 und Pokalsieger: Europa League

Platz 7: Play-off zur Conference League

Diese Szenarien zeigen, wie abhängig die endgültige Verteilung der europäischen Startplätze von den Ergebnissen der anstehenden Finalspiele ist.

