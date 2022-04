Fußball heute live Amazon Prime ** 1:0 FC Bayern München heute im TV gegen Villareal *** TV-Übertragung, Aufstellung & FAQ

Heute Abend um 21 Uhr muss der FC Bayern München im Rückspiel des Viertelfinales der Champions League gegen den FC Villareal ein 0:1 vom letzten Mittwoch wieder gut machen. In der Allianz Arena muss man heute Abend gewinnen, sonst scheidet man in der Königsklasse bereits aus. Das Spiel heute Abend ist exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen, während die anderen Fußballspiele der Champions League auf DAZN zu sehen sein werden.

Welches Fußballspiel ist heute Abend?

Heute Abend um 21 Uhr ist Anstoß in der Champions League, es steht die Runde der letzten acht Mannschaften an, das Viertelfinale. Zunächst spielt in München der FC Bayern München gegen den FC Villareal aus Spanien. Im 2.Spiel des Abends trifft Real Madrid auf den FC Chelsea, das Hinspiel gewann Real Madrid mit 3:1 gegen Thomas Tuchel und sein Starensemble.

Wer spielt heute noch im Champions League Viertelfinale?

Das 2.Spiel des Abends ist das Match Real Madrid gegen FC Chelsea, exklusiv zu sehen auf DAZN, das Hinspiel ging 3:1 zugunsten der Spanier aus. Morgen am Mittwoch, 13. April, 21 Uhr laufen auf DAZN die beiden Spiele Atletico Madrid gegen Manchester City und FC Liverpool gegen Benfica Lissabon. Manchester City gewinn mit 1:0, Jürgen Klopps Liverpool mit 3:1. Beide Matches sind auf DAZN zu sehen.

Gewinnt der FC Bayern München heute Abend?

Nach dem 0:1 in Spanien und einem 1:0 gegen den FC Augsburg am Wochenende muss der FC Bayern heute gewinnen, damit man ins Halbfinale einzieht. Zu Hause spielt man normalerweise sehr gut in der Königsklasse und ein 0:1 kann man aufholen. Bei 1:0 für den FC Bayern nach 90 Minuten kommt es zur Verlängerung, bei einem 1:1 wäre Bayern raus.

Was ist, wenn der FC Bayern München heute Abend verliert?

Wenn der FC Bayern München heute Abend verliert, scheidet man aus und es geht in dieser Saison nur noch um die Deutsche Meisterschaft. Da es keine Auswärts-Torregel mehr gibt, es ist egal, wie der FC Bayern heute verlieren wird – man muss gewinnen!

Kommt der FC Bayern München heute ins Halbfinale der Champions League?

Werden die Bayern heute gegen den FC Villareal gewinnen, kommt der FC B ins Halbfinale der Champions League. Dann könnte es zum Duell gegen den FC Liverpool, Real Madrid oder Manchester City kommen! Spannender kann es nicht sein!

Wie wird die FC Bayern Aufstellung heute Abend aussehen?

Trainer Julian Nagelsmann hat derzeit in der Abwehr als auch im Sturm seine Probleme die richtigen Spieler zu finden. In der Abwehr fehlt Nikolas Süle, somit werden Upamecano und Hernandez in der Innenverteidigung spielen. Pavard und Davies wohl auf den Außenbahnen. In der Mitte werden wohl Kimmich und Goretzka bewährt als Doppel-Sechs fungieren. Fraglich ist die Offensive und der Sturm. Lewandowski ist unbestritten, doch dahinter ist es fraglich, wer auflaufen wird. Gnabry und Sané sind derzeit außer Form, Müller war ebenso schwach. Coman könnte für Gnabry auflaufen, Musiala für Sané.

Wo wird das Bayernspiel heute übertragen?

Wer überträgt heute den FC Bayern? Das fragt man sich, bevor man seinen Fußballabend plant. Amazon Prime hat sich die Rechte für das Topspiel am Dienstagabend gesichert, deshalb sieht man das Spiel heute bei Amazon und nicht bei DAZN.