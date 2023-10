Verrückt: FIFA Fußball WM 2030 in 6 Ländern & 3 Kontinenten – das ist einmalig!

FIFA-Rat trifft wichtige Entscheidungen über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2030 und 2034

Nach umfassender Konsultation aller Konföderationen und angesichts der Bedeutung des hundertjährigen Bestehens der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ traf der FIFA-Rat bei seiner per Videokonferenz vom FIFA-Sitz aus abgehaltenen Sitzung wichtige Entscheidungen in Bezug auf die Bewerbung und die Ausrichtung der hundertjährigen Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030.

Im Jahr 2030 wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft drei Kontinente und sechs Länder vereinen und die ganze Welt dazu einladen, das schöne Spiel, das Jubiläum und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft selbst zu feiern. Der FIFA-Rat hat einstimmig beschlossen, dass die einzige Kandidatur die kombinierte Bewerbung von Marokko, Portugal und Spanien sein wird, die die Veranstaltung im Jahr 2030 ausrichten werden und sich automatisch aus der bestehenden Slotvergabe qualifizieren, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses eines von der FIFA durchgeführten Bewerbungsverfahrens und eines Beschlusses des FIFA-Kongresses im Jahr 2024. Unter Berücksichtigung des historischen Kontextes der allerersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft beschloss der FIFA-Rat zudem einstimmig, in Uruguays Hauptstadt Montevideo, wo 1930 die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft stattfand, eine einzigartige Jubiläumsfeier sowie drei WM-Spiele in Uruguay, Argentinien bzw. Paraguay auszurichten.

“In einer geteilten Welt sind die FIFA und der Fußball vereint”, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. “Der FIFA-Rat, der die gesamte Welt des Fußballs repräsentiert, hat einstimmig beschlossen, das hundertjährige Bestehen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, deren erste Ausgabe 1930 in Uruguay ausgetragen wurde, auf die angemessenste Weise zu feiern. Die Feierlichkeiten werden in Südamerika stattfinden, und drei südamerikanische Länder – Uruguay, Argentinien und Paraguay – werden jeweils ein Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030 ausrichten. Das erste dieser drei Spiele wird natürlich in dem Stadion ausgetragen, in dem alles begann, im mythischen Estádio Centenário in Montevideo, um die hundertste Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu feiern.”

“Der FIFA-Rat hat außerdem einstimmig beschlossen, dass die gemeinsame Bewerbung Marokkos, Portugals und Spaniens die einzige Bewerbung um die Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030 sein wird”, so der FIFA-Präsident weiter. “Zwei Kontinente – Afrika und Europa – haben sich nicht nur zu einem Fest des Fußballs zusammengeschlossen, sondern auch für einen einzigartigen sozialen und kulturellen Zusammenhalt gesorgt. Das ist eine großartige Botschaft für Frieden, Toleranz und Integration.

“Im Jahr 2030 werden wir einen einzigartigen globalen Fußabdruck haben, drei Kontinente – Afrika, Europa und Südamerika – sechs Länder – Argentinien, Marokko, Paraguay, Portugal, Spanien und Uruguay -, die die Welt willkommen heißen und vereinen, während sie gemeinsam das schöne Spiel, das 100-jährige Jubiläum und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft feiern”, schloss der FIFA-Präsident.

Start des Bewerbungsverfahrens für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™

Im Einklang mit dem Rotationsprinzip der Konföderationen und der Sicherstellung der bestmöglichen Austragungsbedingungen für die Turniere wurde zudem vereinbart, die Bewerbungsverfahren für die Ausgaben 2030 und 2034 gleichzeitig durchzuführen, wobei sich die FIFA-Mitgliedsverbände aus den Gebieten der AFC und der OFC um die Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™ bewerben können. Die vom FIFA-Rat am 23. Juni 2023 für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030 genehmigten Mindestanforderungen für die Ausrichtung bilden auch die Grundlage für dieses Bewerbungsverfahren, wobei die Gastgeber von einem separaten FIFA-Kongress ernannt werden.