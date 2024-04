Bundestrainer Nagelsmann sagt „Ja“ zum DFB und bleibt bis zur WM 2026

Nagelsmann sagt „Ja“ zum DFB: Ein Bundestrainer aus Leidenschaft

In einer eindrucksvollen Geste des Bekenntnisses entschied sich Julian Nagelsmann für eine Zukunft an der Spitze der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der 36-jährige Trainer verlängerte seinen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2026 und widerstand damit den Lockrufen seines Ex-Vereins Bayern München. Nagelsmanns Entscheidung fiel nur 56 Tage vor dem Start der EM im eigenen Land, was seine Verbundenheit und sein Engagement für das Nationalteam unterstreicht.

„Es ist eine Entscheidung des Herzens. Es ist eine große Ehre, die Nationalmannschaft trainieren und mit den besten Spielern des Landes arbeiten zu dürfen“, erklärte Nagelsmann während der Vertragsunterzeichnung. Mit einer klaren Vision vor Augen betonte er, dass das Hauptziel sei, eine erfolgreiche Heim-EM zu spielen und anschließend die Weltmeisterschaft ins Visier zu nehmen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler bestätigten, dass die jüngsten Erfolge, darunter ein bedeutender Sieg gegen Vize-Weltmeister Frankreich (2:0), ihre Entscheidung bekräftigten, Nagelsmann das volle Vertrauen zu schenken.

Ein neuer Aufbruch unter Nagelsmann

Seit seiner Übernahme im September hat Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft durch Höhen und Tiefen geführt. Er setzte sich das Ziel, die Mannschaft neu zu strukturieren und aus ihr keine „Verteidigungsmonster“, sondern eine Einheit von „Zauberfüßen“ zu formen. Nach anfänglichen Misserfolgen und Experimenten fand Nagelsmann die ideale Balance zwischen Stabilität und Kreativität, unterstützt von erfahrenen Kräften wie Toni Kroos und jungen Talenten wie Jamal Musiala.

Die Rückkehr des Weltmeisters von 2014, Toni Kroos, und die darauffolgende Formierung eines kreativen Mittelfeldes um Spieler wie Ilkay Gündogan und Kai Havertz zeugen von Nagelsmanns Fähigkeit, individuelle Stärken zu fördern und das Team strategisch klug auszurichten. Diese Neuausrichtung löste sowohl auf dem Spielfeld als auch unter den Fans eine spürbare Euphorie aus.

Vorfreude auf die EM und die Zukunft

Mit der Vertragsverlängerung setzt der DFB ein starkes Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in Julian Nagelsmanns Vision. Diese Entscheidung bietet nicht nur Planungssicherheit, sondern auch eine klare Botschaft an die Fußballwelt: Deutschland ist bereit, unter Nagelsmanns Führung wieder an der Spitze mitzuspielen.

Die Vorfreude auf die bevorstehende Europameisterschaft ist groß, und die Erfolge in den jüngsten Spielen haben die Hoffnung auf ein weiteres Sommermärchen genährt. Mit Nagelsmann am Ruder und einer Mischung aus erfahrenen und jungen Talenten scheint das deutsche Team gut aufgestellt, um auf internationaler Bühne zu glänzen.

Das sagen die Beteiligten des DFB

Julian Nagelsmann sagt: „Das ist eine Entscheidung des Herzens. Es ist eine große Ehre, die Nationalmannschaft trainieren und mit den besten Spielern des Landes arbeiten zu dürfen. Mit erfolgreichen, leidenschaftlichen Auftritten haben wir dabei die Chance, ein ganzes Land mitzureißen. Einen Vorgeschmack darauf haben die beiden Siege gegen Frankreich und die Niederlande im März gegeben. Die Begeisterung der Fans hat mich sehr berührt. Gemeinsam wollen wir jetzt eine erfolgreiche Heim-EM spielen, dafür brennen wir alle. Danach freue ich mich gemeinsam mit meinem Trainerteam sehr auf die Herausforderung einer Weltmeisterschaft.“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärt: „Es ist ein starkes Signal für den DFB und die Nationalmannschaft, dass Julian Nagelsmann über die Heim-EM hinaus Bundestrainer bleibt. Denn er steht bei vielen großen Klubs in ganz Europa auf dem Wunschzettel. Aber die Nationalmannschaft ist für Julian Nagelsmann mehr als ein Job, sie ist ihm eine echte Herzensangelegenheit. Nun herrscht Planungssicherheit, und alle können sich ganz auf ein erfolgreiches Abschneiden bei der Europameisterschaft konzentrieren.“

Rudi Völler, Direktor der Männer-Nationalmannschaft, sagt: „Wir waren schon vor den jüngsten erfolgreichen Länderspielen absolut überzeugt von Julian Nagelsmann. Aber sie haben noch einmal gezeigt, welche Begeisterung Julian und seine Mannschaft in Deutschland wieder entfachen können. Er ist ein herausragender Trainer, ein Taktikfuchs, der nicht nur großen Fußballsachverstand mitbringt, sondern mit seiner Leidenschaft jeden Spieler anstecken und mitreißen kann. Er brennt für die Nationalmannschaft und für den Erfolg. Ich freue mich sehr, dass wir den Weg auch nach der Heim-EM gemeinsam weitergehen.“

Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport der DFB GmbH & Co. KG: „Julian Nagelsmann ist ein anerkannter Fachmann, der in jungen Jahren schon viel erreicht hat. Sein Bekenntnis zum DFB ist eine großartige Botschaft nach innen und nach außen. Diese schafft Klarheit und Kontinuität und wird die Vorfreude auf die bevorstehende EM nochmals steigern.“

FAQ’s

Warum hat Nagelsmann sich gegen eine Rückkehr zu Bayern München entschieden?

Nagelsmann fühlte eine starke Verbundenheit und Verantwortung gegenüber der Nationalmannschaft, die er als eine „Herzensangelegenheit“ beschreibt. Sein Wunsch, bei einer Heim-EM und der darauffolgenden WM Erfolge zu erzielen, wog stärker als das lukrative Angebot aus der Bundesliga.

Wie hat Nagelsmann die Mannschaft seit seiner Übernahme verändert?

Seit seinem Amtsantritt hat Nagelsmann verschiedene Taktiken und Aufstellungen ausprobiert, um die optimale Zusammensetzung zu finden. Sein Ansatz, die defensive Stärke mit offensivem Zauber zu kombinieren, hat letztendlich zu einer spürbaren Steigerung der Mannschaftsleistung geführt.

Was können wir von der deutschen Nationalmannschaft unter Nagelsmann bei der kommenden EM erwarten?

Es wird erwartet, dass die Mannschaft unter Nagelsmanns Führung dynamisch, kreativ und entschlossen auftritt. Mit einer Mischung aus erfahrenen Führungsspielern und jungen, talentierten Akteuren zielt Deutschland darauf ab, tief in das Turnier vorzudringen und vielleicht sogar den Titel zu holen.