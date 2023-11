RTL Fußball live: Hohe Einschaltquoten beim DFB Länderspiel gegen die Türkei

Das jüngste Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Türkei verzeichnete bei RTL sensationelle Einschaltquoten. Die zweite Halbzeit fesselte fast 8 Millionen Zuschauer, ein Ergebnis, das die Beliebtheit des Fußballs und die Bedeutung nationaler Spiele unterstreicht.

DFB-Länderspiel: Hohe Einschaltquoten

RTL-Übertragung: Rekordzahlen

Zweite Halbzeit: 7,90 Millionen Zuschauer

Zielgruppen-Marktanteile: Spitzenwerte

Nächstes Highlight: NITRO überträgt Ukraine vs. Italien

UEFA EURO 2024: Auslosung live bei RTL

Überwältigende Resonanz bei RTL-Übertragung

Die jüngste Begegnung der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Türkei, ausgestrahlt auf RTL, zog eine beeindruckende Zuschauerzahl an. Die erste Halbzeit erreichte durchschnittlich 6,86 Millionen Zuschauer, während die zweite Halbzeit sogar mit 7,90 Millionen Fans die Spitze erreichte. Dies verdeutlicht die ungebrochene Faszination des deutschen Fußballs.

Zielgruppen dominieren die Quoten

Bemerkenswert sind auch die Marktanteile in verschiedenen Zielgruppen. Bei den 14- bis 59-Jährigen und den 14- bis 49-Jährigen erreichte das Spiel Marktanteile von 27,8% bzw. 32,5% in der ersten Halbzeit und stieg in der zweiten Halbzeit auf 31,6% bzw. 34,8%. RTL setzte sich damit klar gegen andere Sender durch und dominierte den Fernsehtag.

Ausblick auf kommende Fußballereignisse bei RTL

RTL und NITRO bauen ihre Fußballberichterstattung weiter aus. NITRO wird das EM-Qualifikationsspiel zwischen der Ukraine und Italien übertragen, während RTL die Auslosung zur UEFA EURO 2024 im Free-TV präsentiert. Diese Events versprechen die Fußballbegeisterung in Deutschland weiter zu beflügeln.