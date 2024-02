RB Leipzig steht vor einem bedeutenden Wechsel in Sachen Ausrüstung. Nach einer Dekade der Partnerschaft mit Nike hat der Klub nun offiziell bekanntgegeben, dass ab dem 1. Juli der Sportartikelhersteller Puma die Verantwortung übernehmen wird. Diese Ankündigung unterstreicht nicht nur den Abschluss eines Ära, sondern markiert auch den Beginn einer neuen Zusammenarbeit, die mit Spannung erwartet wird. Das Sponsoring soll an die 150 Mio EUR bringen.

Für den Bundesligisten, der derzeit auf dem fünften Platz der Bundesliga-Tabelle steht, zeichnet sich dieser Wechsel als ein entscheidender Schritt in seiner Entwicklung ab. Die Verantwortlichen von RB Leipzig äußern sich äußerst positiv über die kommende langfristige Partnerschaft mit Puma, einem international anerkannten Unternehmen, das seinen Sitz im mittelfränkischen Herzogenaurach hat.

Nike: Seit dem Aufstieg in die 2. Liga dabei

Nike etablierte sich als Ausrüster bei RB Leipzig seit deren Aufstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 2014. Der 2009 gegründete Verein stieg unter Trainer Alexander Zorniger kurz vorher aus der 3. Liga auf. In ihrer ersten Saison in der höheren Liga belegte RB Leipzig den fünften Platz.

Die Partnerschaft mit Nike begleitete die Leipziger fast durchgängig auf ihrem Weg bis in die Spitze des deutschen Fußballs. Der einzige verbliebene Spieler aus dem Aufstiegskader ist Stürmer Yussuf Poulsen, der sich 2013 dem Verein anschloss. Der Ausrüstungsvertrag zwischen Nike und RB Leipzig, welcher 2014 geschlossen wurde, hatte eine Laufzeit von zehn Jahren und ein Volumen von etwa 60 Millionen Euro.

Mintzlaffs heiße Drähte zu Puma und neue finanzielle Dimensionen

Oliver Mintzlaff verfügt über umfangreiche Verbindungen zum Sportartikelhersteller Puma, die sicherlich einen Einfluss auf die jüngsten Sponsoringsverhandlungen hatten. Seine Beziehung zu Puma reicht bis zu seiner Anstellung bei dem Unternehmen von 2000 bis 2008 zurück. Diese lange und enge Verbindung könnte eine Rolle dabei gespielt haben, dass die Leipziger ein neues Sponsoring-Angebot erhalten haben, das in finanzieller Hinsicht äußerst lukrativ sein dürfte. Aufgrund seiner gegenwärtigen Rolle in der Geschäftsführung der Red Bull GmbH und seiner früheren Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender von RB hat er einen einzigartigen Einblick und Einfluss im Sportmarketing-Bereich.

Das neue Sponsoring-Abkommen mit Puma verspricht, dem Leipziger Verein eine nennenswerte finanzielle Steigerung zu gewähren. Es wird erwartet, dass der Wert des Vertrags etwa 150 Millionen Euro umfassen könnte, wobei die exakte Dauer des Vertrags ähnlich lang angesetzt ist wie bei vorherigen Abkommen mit anderen Ausrüstern wie Nike.