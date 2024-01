In Vorbereitung auf die UEFA EURO 2024™ hat die Deutsche Bahn innovative Angebote für Fußballenthusiasten eingeführt. Mit einem besonderen Augenmerk auf nachhaltige Mobilität bietet die Bahn ermäßigte Tickets, die eine umweltfreundliche Anreise zu den Spielorten des Turniers ermöglichen. Das Highlight ist das spezielle DB Ticket „EURO 24“, das den Fans erlaubt, für nur 29,90 Euro zu den Stadien zu gelangen, vorausgesetzt, sie sind im Besitz einer gültigen Eintrittskarte für die jeweiligen Spiele. Die Deutsche Bahn ist einer der UEFA EM 2024 Sponsoren und Partner.

Für internationale Gäste steht zusätzlich der Interrail Pass „EURO 2024“ zur Verfügung, der nicht nur eine Preisreduktion von 25 Prozent bietet, sondern auch das Reisen durch 32 europäische Länder mit einer hohen Flexibilität verknüpft. An verschiedenen Tagen kann unbegrenzt durch Deutschland gereist werden, was besonders für die Besucher der EM von Vorteil ist, um die Atmosphäre des Turniers in vollen Zügen zu genießen.