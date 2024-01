Max Eberl wird sich dem FC Bayern als neuer Sportvorstand anschließen. In Kürze soll diese Personalie durch die nächste Aufsichtsratssitzung offiziell bestätigt werden, mit dem Amtsantritt ist zeitnah zu rechnen. Der erfahrene Manager, der zuvor bei RB Leipzig tätig war, tritt bei dem Münchner Verein eine langfristige Position an. Der Wechsel wird durch eine Ablöse, die unter 5 Millionen Euro liegt, ermöglicht. Diese Entwicklung ist die Folge einer Verständigung zwischen Leipzig und Bayern, was auf eine weitere Dominanz der Bayern in der Bundesliga hinauslaufen könnte.

Max Eberl wird neuer FC Bayern Sportvorstand

Eberls Verpflichtung durch Bayern folgt auf die Freistellung Hasan Salihamidzics im Laufe des Sommers. Obgleich Eberl noch bis 2026 bei Leipzig unter Vertrag stand, beendeten die Sachsen die Kooperation, da es ihnen an Eberls Engagement mangelte. Die Verbindung zwischen Eberl und dem FC Bayern hat Geschichte, denn bereits vor seiner Zeit bei Leipzig wurde er mit einer Position bei den Bayern in Verbindung gebracht. Selbst während seiner Amtszeit bei RB waren Spekulationen im Umlauf, die ihn erneut mit den Bayern in Verbindung brachten, was letztlich zu seiner Freistellung bei Leipzig führte.