Toni Kroos, der letztens seine DFB-Rückkehr mit zwei Siegen feierte, wird seine Karriere voraussichtlich über das Ende dieser Saison hinaus verlängern. Berichten zufolge hat der 34-Jährige von seinem Verein Real Madrid ein Vertragsangebot für eine zusätzliche Saison erhalten, das er angeblich zu akzeptieren plant.

Eine Dekade in Madrid: Kroos‘ unerschütterliche Treue

Toni Kroos, der seit 2014 das weiße Trikot von Real Madrid trägt, ist auf dem besten Weg, seine elfte Saison beim spanischen Giganten anzutreten. Seine Ankunft in Madrid folgte auf einen triumphalen Weltmeisterschaftssieg mit Deutschland, und seitdem hat er mit Real viermal die Champions League erobert. Seine Erfolge auf dem Spielfeld spiegeln die tiefe Verbundenheit und das außergewöhnliche Verhältnis wider, das er zum Klub aufgebaut hat.

Vereinsspiele von Toni Kroos 2023/2024

La Liga 2023/2024 28 20 8 1799′ 3 0 0 1 (0) 7 0 Champions League 2023/2024 7 5 2 482′ 1 0 0 0 (0) 0 0 Gesamt: 35 25 10 2281′ 4 0 0 1 (0) 7 0 Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 35 - Per Game In Startaufstellung 25 0.7 Per Game Minuten 2281 65.2 Per Game Tore 1 0.03 Per Game Assists 7 0.2 Per Game

Die Rückkehr des Strategen: Kroos und die DFB-Elf

Nach einer fast dreijährigen Abwesenheit feierte Kroos kürzlich sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Mit überzeugenden Auftritten gegen Frankreich und die Niederlande unterstrich er einmal mehr seinen Wert für das Team, markierte sein 108. Länderspiel und fügte seiner beeindruckenden Bilanz weitere Erfolge hinzu. Diese Rückkehr auf internationales Parkett hat nicht nur den Fans, sondern auch dem Spieler selbst sichtlich Freude bereitet.

Länderspiele von Toni Kroos 2024

Länderspiele 2024 2 2 0 180′ 1 0 0 0 (0) 2 0 Saison: 2024 Absolvierte Begegnungen 2 - Per Game In Startaufstellung 2 1.0 Per Game Minuten 180 90.0 Per Game Tore 0 0 Per Game Assists 2 1.0 Per Game

Zukunft gesichert: Einvernehmen mit Real Madrid

Toni Kroos steht kurz davor, seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag zu setzen, der ihn weiterhin in den Reihen von Real Madrid hält. Seine Äußerungen zu den Vertragsverhandlungen und das jüngste Lob von Trainer Carlo Ancelotti deuten auf eine nahezu nahtlose Einigung hin. Kroos betonte die harmonische Beziehung zum Klub und seine Zuversicht, eine zufriedenstellende Lösung zu finden, während Ancelotti die Entscheidungsfreiheit des Spielers hervorhob, was auf eine gegenseitige Wertschätzung schließt. Trainer Carlo Ancelotti meinte unlängst: „Er spielt gut und kann selbst entscheiden, ob er bleiben will oder nicht.“

FAQ’s

Wie viele Titel hat Toni Kroos mit Real Madrid gewonnen?

Toni Kroos hat seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2014 viermal die Champions League gewonnen. Diese beeindruckende Zahl unterstreicht seine Bedeutung für den Klub und seinen Beitrag zu dessen anhaltendem Erfolg auf höchstem europäischem Niveau.

Was sagte Kroos über seine Vertragsverlängerung?

Toni Kroos äußerte sich optimistisch über die Vertragsverhandlungen mit Real Madrid. Er betonte das gute Verhältnis zum Klub und seine Zuversicht, eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden. Diese Aussage lässt auf eine baldige offizielle Bestätigung seiner Vertragsverlängerung hoffen.

Kann Kroos entscheiden, bei Real Madrid zu bleiben?

Ja, laut den Worten von Trainer Carlo Ancelotti hat Toni Kroos die Freiheit, selbst über seinen Verbleib bei Real Madrid zu entscheiden. Ancelotti’s Kommentare deuten auf ein hohes Maß an Vertrauen und Respekt zwischen Spieler und Klub hin, was die Wahrscheinlichkeit einer Vertragsverlängerung weiter erhöht.