Kroatien – Brasilien live ** heute beim MagentaTV ab 16 Uhr *** TV-Übertragung: Wer spielt heute WM ?

Als erstes bei den WM 2022 Viertelfinals heute stehen sich Vizeweltmeister Kroatien und Rekordweltmeister Brasilien gegenüber. Das erste Viertelfinale der Fußball-WM 2022 in Katar läuft heute live und exklusiv auf Magenta TV. Hingegen wird das Viertelfinalspiel im öffentlich-rechtlichen TV nicht gezeigt. Das WM-Spiel Kroatien gegen Brasilien wird am Freitag, den 9. Dezember 2022, um 16 Uhr im Education City Stadium in Al-Rayyan angepfiffen. Die Vorberichterstattung mit Johannes B. Kerner und Michael Ballack auf Magenta TV läuft ab 15 Uhr.

Update 15 Uhr – Wir starten den Liveticker Kroatien gegen Brasilien

Update 16 Uhr – Es geht los im 1.Viertelfinale!

Auf MagentaTV geht nun die Berichterstattung mit Johannes B. Kerner, der Nationalspielerin Tabea Kemme und dem Brasilianer Naldo los.

Update 17:55 Uhr – Im Spiel zwischen Kraotien und Brasilien kommt es nun zur 30 Minuten langen Verlängerung!Damit kennt sich Kroatien gut aus, 2018 musste man in der k.o.Phase stets dadurch – man kam ins WM-Finale. Elfmeterschießen danach? Der kroatische Torhüter Livakovic ist heute der beste Kroate!

Wer überträgt Kroatien – Brasilien heute live?

Kroatien gegen Brasilien läuft live und exklusiv bei Magenta TV. Anpfiff ist am Freitag, den 9. Dezember 2022, um 16 Uhr. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen und ist das vorletzte Spiel der Fußball-WM 2022, welches ausschließlich bei Magenta TV kommt. Ab 15 Uhr zeigt Magenta TV die Vorberichterstattung mit Moderator Johannes B. Kerner und dem Experten Michael Ballack. Das Live-Spiel Kroatien gegen Brasilien läuft ab 16 Uhr mit der Übertragung aus dem Education City Stadium in Al-Rayyan. Der Kommentator von Kroatien gegen Brasilien bei Magenta TV ist Marco Hagemann. Außerdem ist der ehemalige Bundesliga-Profi Naldo (SV Werder Bremen) live mit Analysen zum Spielgeschehen mit dabei. In der Schweiz kommt das Spiel auf SRF zwei und in Österreich kommt es auf Servus TV.

Kroatien gegen Brasilien: Wer gewinnt?

Brasilien ist hoher Favorit auf einen Sieg gegen Kroatien im Viertelfinale der Fußball-WM 2022. Bei den Wettquoten liegt Brasilien deutlich vorne mit 1.36 vor Kroatien mit 8.25. Außerdem hat Brasilien noch nie gegen Kroatien verloren (3 Siege, 1 Remis). Bei Weltmeisterschaften gabs 2 Siege für Brasilien in 2 Spielen gegen Kroatien. Brasilien ist Spitzenreiter auf der FIFA-Weltrangliste und könnte sogar die WM gewinnen. Kroatien könnte heute zur Zwischenstation auf dem Weg ins Finale werden.

Wie gut ist Kroatien bei der WM 2022?

Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft hat nicht die Top-Form wie noch bei der WM 2018 und ist gefühlt etwas weiter weg von den absoluten Spitzenteams. Allerdings ist Kroatien noch ohne Niederlage bei dieser WM mit einem deutlichen Sieg gegen Kanada. Kroatien ist defensiv gut aufgestellt mit dem hervorragend aufspielenden Josko Gvardiol (RB Leipzig). Allerdings haben die Kockasti etwas wenig Durchschlagskraft in der Offensive und könnten Probleme bekommen für Entlastung zu sorgen. Bei Kroatien ist man auf die Kreativmomente des ehemaligen Weltfußballers Luka Modric angewiesen. Vielleicht kann Kroatien heute für eine Sensation sorgen.

Wie gut ist Brasilien bei der WM 2022?

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat bei der WM 2022 in der Gruppenphase und im Achtelfinale 3 solide Leistungen abgeliefert. Bei der 1:0-Niederlage gegen Kamerun wurden viele Stammkräfte geschont. Allerdings ging es im Achtelfinale gegen Südkorea fast schon zu einfach als Brasilien nach 36 Minuten mit 4:0 führte – allerdings verlor Brasilien die 2. Halbzeit mit 0:1. Brasilien hat heute mit Kroatien den bisher schwersten WM-Gegner und wird eine gute Leistung abrufen müssen um weiterzukommen. Weiterhin könnte es heute für die Seleção gegen einen robusten und defensivstarken Gegner schwer werden mit Jogo Bonito.