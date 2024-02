Der englische Fußballnationalspieler Harry Kane könnte möglicherweise seine Zeit beim FC Bayern München als kurze Episode in seiner Karriere verbuchen. Trotz beeindruckender persönlicher Statistiken – 29 Tore und acht Vorlagen in 30 Spielen – gelang es ihm im neuen Jahr nicht, an die Leistungen der ersten Saisonhälfte anzuknüpfen. Er wirkte oftmals nicht wie der gewohnte Spielgestalter des Teams, was Fragen über seine Integration in die Mannschaft aufwirft. Auch wird er dieses Jahr wohl keinen Titel gewinnen.

Gerüchte um eine mögliche Unzufriedenheit Kanes in Deutschland werden laut, und das Portal „Football Insider“ berichtet von einem potenziellen Interesse des FC Chelsea an einer Rückholaktion. Es heißt, der englische Club beobachte die Entwicklung von Kanes Situation genau und könnte von seinem angeblichen Heimweh profitieren. Der Wechsel zum deutschen Rekordmeister und das bisher ausbleibende große Silberwaren lassen Spekulationen über eine vorzeitige Rückkehr in die Premier League aufkommen.

FC Bayern: Kane wollte Titel, doch bekommt sie (wohl) nicht

Harry Kane hatte große Ambitionen, als er zum FC Bayern wechselte, jedoch könnten jüngste Misserfolge seine Hoffnungen trüben. Der Stürmer betonte, seine Entscheidung für die Münchner sei durch den Wunsch nach Titeln motiviert gewesen. Trotz der Eingewöhnung und beteuerten Zufriedenheit mit dem Verein führt die anhaltende sportliche Krise zu Ungewissheit über seine Zukunft. Die Bayern-Führung zeigt sich eher zurückhaltend hinsichtlich eines vorzeitigen Abgangs ihres Top-Scorers. Dennoch entfernen sich die erhofften Trophäen nach einer enttäuschenden Niederlage gegen den VfL Bochum. Kanes Verlangen nach Erfolg könnte durch fortwährende Rückschläge getestet werden, obwohl Daniel Levy’s hartnäckige Verhandlungen ihn erst nach München brachten.

Kanes Zahlen sind beeindruckend

Marktwert: 110 Mio EUR

Anzahl der Tore: 25 in 22 Bundesliga-Spielen

Startelf: 100 %

Spielminuten: 99 %

Torbeteiligungen: 49 %

