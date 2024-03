Georgiens Triumphzug zur EM 2024: „Willyyy“ & Helden sorgen für Furore

Tiflis war Zeuge einer historischen Nacht, in der Georgien unter der Leitung von Trainer Willy Sagnol einen beispiellosen Erfolg feierte – die EM-Qualifikation auf den letzten Drücker! Die georgische Nationalmannschaft, angeführt von den neuen Nationalhelden und unter den wachsamen Augen von Millionen, qualifizierte sich nach einem nervenaufreibenden 4:2 im Elfmeterschießen gegen Griechenland erstmalig für eine Fußball-Europameisterschaft.

Dieser Sieg, getragen von der außergewöhnlichen Leistung einzelner Spieler wie Chwitscha Kwarazchelia und Torhüter Giorgi Mamardaschwili, markiert nicht nur einen Wendepunkt in der Fußballgeschichte Georgiens, sondern vereint das Land in einem beispiellosen Maße an nationaler Euphorie. Bei der EM-Endrunde spielt man nun in der EM-Gruppe F gegen die Türkei, Portugal und Tschechien.

Auf dem Weg zur EM: Eine Nacht voller Magie in Tiflis

In den frühen Morgenstunden, lange nach dem Abpfiff, strömten Tausende auf den Platz der Republik in Tiflis, um die neuen Helden des Landes zu feiern. Diese Szene, ein Ausdruck purer Freude und Einheit, spiegelte die Bedeutung dieses Sieges für das ganze Land wider. Regierungschef Irakli Kobachidse lobte die Mannschaft überschwänglich und verkündete die Verleihung des Ehrenordens von Georgien an die Spieler – ein Zeichen der Anerkennung für deren außerordentliche Leistung.

Von der Nations League zur EM – Georgiens unerwarteter Triumph

Die Qualifikation für die EM war ein Weg voller Überraschungen und Zeugnis des unerschütterlichen Teamgeistes der georgischen Mannschaft. Nach einem bescheidenen vierten Platz in der Qualifikationsgruppe bot die Nations League eine zweite Chance, die mit Bravour genutzt wurde. Der entscheidende Sieg gegen Griechenland im Elfmeterschießen, gekrönt durch die Heldentaten von Kwarazchelia und Mamardaschwili, verewigte sich in den Annalen des georgischen Fußballs.

„Wir sind eine Einheit“ – Das Geheimnis hinter Georgiens Erfolg

Der Zusammenhalt und die Leidenschaft innerhalb der Mannschaft waren offensichtlich der Schlüssel zum Erfolg. Angreifer Kwarazchelia, dessen Leistung auf dem Feld beispielhaft war, betonte den unerschütterlichen Zusammenhalt der Mannschaft. Diese Einheit, gepaart mit der taktischen Finesse eines erfahrenen Trainers wie Sagnol, ebnete den Weg für Georgiens historischen Einzug in die EM.

FAQ’s

Wie hat Georgien es geschafft, sich für die EM zu qualifizieren, obwohl sie nur Vierter in ihrer Qualifikationsgruppe waren?

Georgien nutzte ihre zweite Chance, die sich durch ein passables Abschneiden in der Nations League bot, um über die Play-offs zur EM zu gelangen. Der entscheidende Sieg im Elfmeterschießen gegen Griechenland sicherte ihnen den Platz.

Wer waren die Schlüsselfiguren in Georgiens Qualifikationsspiel gegen Griechenland?

Chwitscha Kwarazchelia und Torhüter Giorgi Mamardaschwili waren die herausragenden Spieler. Kwarazchelia, bekannt für seine Angriffsstärke, und Mamardaschwili, der einen entscheidenden Elfmeter hielt, erwiesen sich als unverzichtbar für den Sieg.

Was passiert mit Trainer Willy Sagnol nach der EM?

Trainer Willy Sagnol hat angekündigt, nach der EM seinen Posten zu räumen. Seine Führung hat maßgeblich zu Georgiens Erfolg beigetragen, doch wird der georgische Verband nach der EM einen neuen Trainer suchen müssen.