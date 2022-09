Fußball WM 2022: Ab heute Last Minute WM Tickets erhältlich

Heute öffnet die Last-Minute-Verkaufsphase für die Tickets der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022™. Die Tickets können solange der Vorrat reicht, auf FIFA.com/tickets bis zum Ende der WM am 18. Dezember gekauft werden. Auch für die drei Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft gegen Japan (23.11.), Spanien (27.11.) und Costa Rica (01.12.) sind Eintrittskarten für die Fußball WM 2022 erhältlich.



Bald ist es so weit. In weniger als zwei Monaten stehen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ die ersten Spiele auf dem Programm. Fans, die sich noch keine Plätze gesichert haben oder noch mehr der spannenden Begegnungen besuchen möchten, bietet sich ab Dienstag, 27. September 2022, um 11.00 Uhr MEZ (12.00 Uhr Doha-Zeit) in der Last-Minute-Verkaufsphase eine weitere Chance, Tickets zu ergattern.

Wann spielt Deutschland bei der WM 2022?

Tickets können solange Vorrat auf FIFA.com/tickets gekauft werden. Die Verkaufsphase dauert bis zum Ende des Turniers. Da mit einer hohen Nachfrage zu rechnen ist, das erste Kontingent schnell ausverkauft sein dürfte und zu gegebener Zeit weitere Tickets in den Verkauf gelangen, sollten die Fans regelmässig FIFA.com/tickets konsultieren.

Einzeltickets sind in allen vier Preiskategorien erhältlich, wobei die Tickets der Kategorie 4 Einwohnern Katars vorbehalten sind. Pro Spiel können bis zu sechs Tickets und für das gesamte Turnier bis zu 60 Tickets erworben werden. Für Menschen mit Behinderung und/oder eingeschränkter Mobilität steht ein Kontingent an barrierefreien Tickets bereit. Entsprechende Angebote sind online zu finden.

In Katar haben die Fans die einmalige Möglichkeit, während der Gruppenphase an bestimmten Spieltagen mehrere der attraktiven Begegnungen zu besuchen. Einzelheiten zu den kombinierbaren Spielen sind hier zu finden.

Visa ist die bevorzugte Zahlungsmethode für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™.

Alle im öffentlichen Kartenverkauf verkauften Tickets werden als E-Tickets ausgestellt. Frühestens in der zweiten Hälfte des Monats Oktober wird die FIFA die entsprechende App lancieren, die die Ticketkäufer dafür herunterladen müssen. Die gekauften Tickets werden dann auf diese App hochgeladen und aktiviert, wenn die Fans das Stadion betreten. Weitere Informationen finden Sie hier.

Gemäss Weisungen der katarischen Behörden müssen alle in- und ausländischen Fans eine digitale Hayya-Karte (Fan-ID) beantragen, die als Einreiseerlaubnis für Katar dient sowie zusammen mit einem gültigen Spielticket Zugang zum Stadion gewährt.

Erhöhte Nachfrage und Geduld sind gefragt für den Kauf der WM Tickets

