Fußball in Saudi Arabien: Die Wüste hat den Reiz verloren

In der Welt des Fußballs zeichnet sich eine signifikante Trendwende ab: Zahlreiche europäische Fußballstars, die sich für lukrative Verträge in der saudischen Liga entschieden hatten, zeigen nun ein starkes Interesse an einer Rückkehr nach Europa. Der anfängliche Reiz des Abenteuers in Saudi-Arabien scheint verflogen zu sein, erkennbar an der wachsenden Unzufriedenheit über das sportliche Niveau und das geringe Zuschauerinteresse. Es waren große Namen, die dem Geld in Saudi Arabien folgten: der Brasilianer Neymar, der Portugiese CR7 war der Erste und auch andere Stars wie Jordan Henderson, Roberto Firmino oder Karim Benzema. Nun könnten einige wieder nach Hause kommen!

Europäische Stars in der saudischen Liga: Eine erste Bilanz

Die Attraktivität der saudischen Liga für europäische Fußballstars scheint drastisch gesunken zu sein. Karim Benzema, einst von Real Madrid zu Al-Ittihad gewechselt, erlebt eine durchwachsene Zeit. Trotz eines beeindruckenden Starts ist sein Stern durch vergebene Chancen und geringes Fan-Interesse gesunken. Benzemas Unzufriedenheit ist bezeichnend für die derzeitige Stimmung vieler europäischer Spieler in Saudi-Arabien.

Die Gründe für die Rückkehr nach Europa

Jordan Henderson, der Kapitän des FC Liverpool, wechselte vor fünf Monaten zu Al-Ettifaq, aber es scheint, als hätte er das saudische Abenteuer bereits satt. Gerüchten zufolge steht er kurz vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam. Eine ähnliche Situation erlebt Roberto Firmino, der bei Al-Ahli seinen Stammplatz und das Kapitänsamt verlor. Das niedrige sportliche Niveau und die geringen Zuschauerzahlen scheinen Hauptgründe für die wachsende Unzufriedenheit zu sein.

Ungewisse Zukunft für europäische Spieler in Saudi-Arabien

Das Beispiel des Portugiesen Jota, der von Celtic Glasgow zu Al-Ittihad wechselte, unterstreicht die prekäre Situation vieler europäischer Spieler in Saudi-Arabien. Nach einem umfangreichen Kaufrausch des Klubs findet er sich außerhalb des Kaders wieder und seine Zukunft bleibt ungewiss. Diese Situation ist symptomatisch für die aktuellen Herausforderungen, mit denen europäische Spieler in der saudischen Liga konfrontiert sind.

# Spieler Position Nation Alter Verein Marktwert 1 Neymar Linksaußen Brasilien 31 Al-Hilal SFC 45,00 Mio. € 2 Rúben Neves Defensives Mittelfeld Portugal 26 Al-Hilal SFC 40,00 Mio. € 3 Fabinho Defensives Mittelfeld Brasilien 30 Al-Ittihad Club 35,00 Mio. € 4 Sergej Milinkovic-Savic Zentrales Mittelfeld Serbien/Spanien 28 Al-Hilal SFC 35,00 Mio. € 5 Malcom Rechtsaußen Brasilien/Russland 26 Al-Hilal SFC 30,00 Mio. € 6 Gabri Veiga Zentrales Mittelfeld Spanien 21 Al-Ahli SFC 30,00 Mio. € 7 Otávio Offensives Mittelfeld Portugal/Brasilien 28 Al-Nassr FC 30,00 Mio. € 8 Aleksandar Mitrovic Mittelstürmer Serbien 29 Al-Hilal SFC 28,00 Mio. € 9 Roger Ibañez Innenverteidiger Brasilien/Italien 25 Al-Ahli SFC 25,00 Mio. € 10 Aymeric Laporte Innenverteidiger Spanien/Frankreich 29 Al-Nassr FC 25,00 Mio. € 11 Franck Kessié Zentrales Mittelfeld Elfenbeinküste 27 Al-Ahli SFC 20,00 Mio. € 12 Sadio Mané Linksaußen Senegal 31 Al-Nassr FC 20,00 Mio. € 13 Renan Lodi Linker Verteidiger Brasilien/Italien 25 Al-Hilal SFC 20,00 Mio. € 14 Seko Fofana Zentrales Mittelfeld Elfenbeinküste 28 Al-Nassr FC 20,00 Mio. € 15 Allan Saint-Maximin Linksaußen Frankreich 26 Al-Ahli SFC 20,00 Mio. € 16 Merih Demiral Innenverteidiger Türkei 25 Al-Ahli SFC 18,00 Mio. € 17 Marcelo Brozovic Defensives Mittelfeld Kroatien 31 Al-Nassr FC 18,00 Mio. € 18 Yannick Carrasco Linksaußen Belgien/Spanien 30 Al-Shabab FC 18,00 Mio. € 19 Riyad Mahrez Rechtsaußen Algerien 32 Al-Ahli SFC 16,00 Mio. € 20 Karim Benzema Mittelstürmer Frankreich 36 Al-Ittihad Club 15,00 Mio. € 21 Talisca Offensives Mittelfeld Brasilien 29 Al-Nassr FC 15,00 Mio. € 22 Cristiano Ronaldo Mittelstürmer Portugal 38 Al-Nassr FC 15,00 Mio. € 23 Luiz Felipe Innenverteidiger Italien/Brasilien 26 Al-Ittihad Club 15,00 Mio. € 24 Habib Diallo Mittelstürmer Senegal 28 Al-Shabab FC 12,00 Mio. € 25 Moussa Dembélé Mittelstürmer Frankreich/Mali 27 Al-Ettifaq FC 12,00 Mio. €

Was bedeutet die Rückkehrwelle für die saudische Liga? Die zunehmende Rückkehr europäischer Stars nach Europa könnte die saudische Liga vor Herausforderungen stellen, vor allem in Bezug auf ihre internationale Wahrnehmung und Attraktivität. Die Liga könnte an Prestige verlieren, was wiederum Auswirkungen auf zukünftige Verpflichtungen von internationalen Stars haben könnte.

Wie könnten sich die Rückkehrer in Europa einfügen? Die Rückkehrer könnten in ihren europäischen Teams eine wichtige Rolle spielen. Ihre Erfahrungen aus der saudischen Liga könnten ihnen helfen, sich schnell wieder in die europäischen Ligen einzufinden und möglicherweise eine führende Rolle in ihren neuen Mannschaften zu übernehmen.

Gibt es potenzielle Nachfolger für die abwandernden Stars in Saudi-Arabien? Es ist wahrscheinlich, dass die saudischen Klubs weiterhin versuchen werden, internationale Talente anzuziehen. Die Liga könnte sich jedoch auf weniger bekannte Namen konzentrieren oder versuchen, ihre eigenen Talente stärker zu fördern.