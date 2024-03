Fußball heute RTL live: SC Freiburg gegen West Ham United ab 21 Uhr

In der Runde der letzten 16 der Europa League steht eine spannende Begegnung an: Der SC Freiburg empfängt auf heimischem Rasen den englischen Club West Ham United. Bereits in der Gruppenphase trafen beide Mannschaften aufeinander, wobei der SC Freiburg trotz der Niederlagen gegen die Engländer als Gruppenzweiter weiterkam. Nach einem beeindruckenden Sieg gegen den RC Lens in der Play-Off-Runde, wollen die Breisgauer nun ihre Durststrecke in der Bundesliga hinter sich lassen und gegen den Conference-League-Sieger überraschen. Das Spiel wird auf RTL zu sehen sein, ab 21 Uhr geht es los.

Die Fans des SC Freiburg hoffen auf eine Revanche für die Gruppenspiele, während West Ham United seine Erfolgsserie auf europäischem Boden fortsetzen möchte. Mit jeder Menge Spannung und hohen Erwartungen an beide Seiten, ist dieses Spiel ein Highlight für Fußballbegeisterte. Informationen zur Übertragung des Spiels im Fernsehen und im LIVE-STREAM sind für alle zugänglich, die dieses Ereignis nicht verpassen möchten.

SC Freiburg vs. West Ham United: TV, LIVE-STREAM – die Übertragung in der Übersicht

Europa League, Achtelfinale Hinspiel: SC Freiburg vs. West Ham United

Datum: Donnerstag, 07. März 2024

Anpfiff: 21 Uhr

Ort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Übertragung:

TV : RTL

: RTL LIVE-STREAM: RTL+

Spiele beider Teams in der Europa League

West Ham United 3 1 TSC Backa Topola Olympiakos Piraeus 2 3 SC Freiburg SC Freiburg 1 2 West Ham United Olympiakos Piraeus 2 1 West Ham United TSC Backa Topola 1 3 SC Freiburg SC Freiburg 5 0 TSC Backa Topola West Ham United 1 0 Olympiakos Piraeus SC Freiburg 5 0 Olympiakos Piraeus TSC Backa Topola 0 1 West Ham United West Ham United 2 0 SC Freiburg Lens 0 0 SC Freiburg SC Freiburg 3 2 Lens SC Freiburg - - West Ham United West Ham United - - SC Freiburg

SC Freiburg vs. West Ham United: TV, LIVE-STREAM – die Übertragung

Die Europa League-Begegnung zwischen SC Freiburg und West Ham United findet am Donnerstag, den 07. März live statt. Fußballfans können dieses Event auf mehreren Plattformen mitverfolgen. Ab 21 Uhr wird das Spiel direkt über folgende Medien übertragen:

Im Free-TV: Fans können das Spiel ohne zusätzliche Kosten auf RTL verfolgen. Dieser Sender bietet ausgewählte Spiele der Europa League direkt im Fernsehen an.

Fans können das Spiel ohne zusätzliche Kosten auf RTL verfolgen. Dieser Sender bietet ausgewählte Spiele der Europa League direkt im Fernsehen an. Live-Streaming: Für diejenigen, die lieber online zuschauen, bietet sich der LIVE-STREAM von RTL als komfortable Möglichkeit an.

Der Privatsender RTL besitzt die Übertragungsrechte für die Europa League und die Conference League in Deutschland.

Achtelfinal-Paarungen in der Übersicht

SC Freiburg tritt gegen West Ham United in einer der Achtelfinal-Begegnungen der Europa League an. Diese Paarung gehört zu einem spannenden Achtelfinale, das auch andere hochkarätige Teams wie FC Liverpool und AC Milan umfasst. Die Hinspiele finden am 7. März statt, während die Entscheidungen in den Rückspielen am 14. März fallen. Weitere Begegnungen beinhalten Bayer Leverkusen, die gegen Qarabag Agdam antreten, und Benfica Lissabon gegen Glasgow Rangers. Die Spannung steigt, da sich diese Teams auf ihre jeweiligen Spiele vorbereiten.