Europa League Auslosung: Bayer Leverkusen im Viertelfinale gegen West Ham

Liga-Erster Bayer Leverkusen wird im Viertelfinale der Europa League auf den Freiburg-Besieger West Ham United treffen. Dies wurde durch die Ziehung der UEFA am Freitag in Nyon, Schweiz, festgelegt, nur Stunden nach dem spannungsgeladenen 3:2-Sieg (Halbzeitstand 0:0) von Leverkusen gegen Qarabag Agdam im Rückspiel des Achtelfinals. Der große Favorit Mit Trainer Jürgen Klopp FC Liverpool wird gegen Atalanta Bergamo spielen und könnte erst im Finale aui Leverkusen treffen.

Im potenziellen Halbfinale würde der Gewinner des italienischen Kräftemessens zwischen AC Mailand und AS Rom auf die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso treffen, wodurch ein „Traumendspiel“ zwischen Alonso und seinem ehemaligen Verein, dem FC Liverpool unter Teammanager Jürgen Klopp, möglich wäre. Die Engländer begegnen in der Runde der letzten Acht Atalanta Bergamo, während Benfica Lissabon gegen Olympique Marseille antritt.

Finale gegen Liverpool?

Alonso, der von 2004 bis 2009 für Liverpool spielte und 2005 mit dem Team die Champions League gewann, äußerte den Wunsch, dass Liverpool „nur das Beste“ erreichen möge. Allerdings betonte er, dass der Weg zum Finale noch weit sei. „Schritt für Schritt, Spiel für Spiel. Der April wird für uns sehr intensiv“, sagte er.

West Ham biete „eine beeindruckende Stadionatmosphäre, und nach der Reise nach Baku ist die kurze Anfahrt eine angenehme Abwechslung für unsere Fans“, erklärte Bayers Sportdirektor Simon Rolfes. „Es wird eine herausfordernde Aufgabe, aber wir wissen aus der letzten Saison, welche Bedeutung ein Halbfinale in der Europa League hat. Wir werden unser Äußerstes tun, um erneut so weit zu kommen.“

Nach dem Ausscheiden des SC Freiburg, der am Donnerstag mit 0:5 gegen West Ham verlor, ist Leverkusen der letzte verbleibende deutsche Verein im Turnier. Letztes Jahr schied Leverkusen im Halbfinale gegen AS Rom aus, womit eine Revanche möglich wäre.

Das Hinspiel des Viertelfinals wird am 11. April in der BayArena ausgetragen, das Rückspiel findet am 18. April in London statt. Die Halbfinalspiele sind für den 2. und 9. Mai angesetzt, das Finale wird am 22. Mai in Dublin, Irland, ausgespielt.

Übersicht der Viertelfinalspiele:

AC Mailand – AS Rom

FC Liverpool – Atalanta Bergamo

Bayer Leverkusen – West Ham United

Benfica Lissabon – Olympique Marseille

