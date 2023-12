Fußball heute live: Dortmund & Leipzig auf Punktjagd

Die Champions-League-Gruppenphase endet heute – am Mittwoch, den 13. Dezember 2023 – mit dem 6. Spieltag in den Gruppen E bis G statt. Heute sind Dortmund und Leipzig aus der deutschen Bundesliga mit dabei, die beide als Achtelfinalteilnehmer feststehen. Außerdem spielen Paris, Newcastle und Milan sowie Porto und Donezk um die 2 verbliebenen Finalrundenplätze. Heute finden 8 Partien in der Champions League statt, die bei DAZN um 18:45 und 21 Uhr übertragen werden.

Beim Fußball heute in der UEFA Champions fallen letzte Entscheidungen in den Gruppen E, F und H um Gruppensieg, Weiterkommen und Vorrundenaus. In den Gruppen E und F gibt es direkte Duelle um den 1. Platz. Dortmund muss die Tabellenführung gegen PSG verteidigen, genauso wie Atletico gegen Lazio. Außerdem stehen sich Porto und Donezk im Spiel um Platz 2 gegenüber. Lediglich in der RB-Gruppe stehen die Abschlusspositionen der Teams bereits fest.

6. Spieltag der CL-Saison 2023/24 am 12.12.2023 8 Spiele in Gruppen E, F, G, H Champions League Fußball heute mit Dortmund & Leipzig Live-Übertragungen von allen Spielen auf DAZN um 18:45 und 21 Uhr Tabellenführer heute: Atletico, Dortmund, ManC, Barca



Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?

6. Spieltag am 13.12.2023

Am 6. Spieltag der Champions League 2023/24 gibt es 3 direkte Duelle um Endplatzierungen zwischen BVB und PSG, Atletico und Lazio sowie Porto und Schachtar.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Gruppe 13.12.23 21:00 Atlético Madrid - Lazio Roma -:- Gruppe E 13.12.23 21:00 Celtic FC - Feyenoord -:- Gruppe E 13.12.23 21:00 Newcastle United - AC Milan -:- Gruppe F 13.12.23 21:00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain -:- Gruppe F 13.12.23 18:45 RB Leipzig - BSC Young Boys -:- Gruppe G 13.12.23 18:45 Crvena Zvezda - Manchester City -:- Gruppe G 13.12.23 21:00 Royal Antwerp FC - FC Barcelona -:- Gruppe H 13.12.23 21:00 FC Porto - Shakhtar Donetsk -:- Gruppe H

CL-Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

In Gruppe E sind Atletico und Lazio der Konkurrenz uneinholbar enteilt und stehen im Achtelfinale. Allerdings können die Römer mit einem Auswärtssieg in Spanien noch den 1. Platz erobern. Weiterhin hat Feyenoord den 3. Platz sicher, sodass die Partie gegen Celtic für die Tabelle keine Bedeutung mehr hat.

Atletico Madrid – Lazio Rom (21.00)

Celtic Glasgow – Feyenoord Rotterdam (21.00)

1. ATLETICO MADRID 5 3 2 0 15:6 9 11

2. LAZIO ROM 5 3 1 1 7:5 2 10

3. Feyenoord Rotterdam 5 2 0 3 8:8 0 6

4. Celtic Glasgow 5 0 1 4 3:14 -11 1

CL-Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

Die Todesgruppe F bleibt bis zum Schluss spannend, selbst wenn der BVB bereits eine Runde weitergekommen ist. Heute könnten die Dortmunder noch den 1. Platz an Paris verlieren – ein Remis genügt dem BVB um die Spitzenposition zu halten. Allerdings hinkt Dortmund in der Liga derzeit etwas hinterher, sodass trotzdem auf Sieg gespielt werden sollte. Außerdem haben Newcastle und Milan noch die Chance vorbeizukommen, falls PSG verliert.

Borussia Dortmund – Paris St. Germain (21.00)

Newcastle United – AC Mailand (21.00)

1. BORUSSIA DORTMUND 5 3 1 1 6:3 3 10

2. Paris St. Germain 5 2 1 2 8:7 1 7

3. Newcastle United 5 1 2 2 5:5 0 5

4. AC Mailand 5 1 2 2 3:7 -4 5

CL-Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

In Gruppe G sind alle 4 Abschlusspositionen der Tabelle bereits vergeben. ManC kann heute gegen Roter Stern noch den 6. Sieg im 6. Spiel sicherstellen. Weiterhin absolviert RB ein Heimspiel gegen Bern – Leipzig Coach Rose könnte heute rotieren und frische Spieler zum Einsatz bringen.

RB Leipzig – Young Boys Bern (18.45)

Roter Stern Belgrad – Manchester City (18.45)

1. MANCHESTER CITY 5 5 0 0 15:5 10 15

2. RB LEIPZIG 5 3 0 2 11:9 2 9

3. Young Boys Bern 5 1 1 3 6:11 -5 4

4. Roter Stern Belgrad 5 0 1 4 5:12 -7 1

CL-Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Am 6. Spieltag gibt es in Gruppe das direkte Duell um den 2. Platz zwischen Porto und Donezk. Den Portugiesen genügt heute ein Remis fürs Achtelfinale, während Donezk unbedingt gewinnen muss, um nicht aus der Champions League auszuscheiden. Im 2. Spiel trifft Gruppensieger Barca auf Antwerpen mit Coach Mark von Bommel, die noch keine CL-Punkte geholt haben.

FC Porto – Schachtar Donezk (21.00)

Royal Antwerpen – FC Barcelona (21.00)

1. FC BARCELONA 5 4 0 1 10:3 7 12

2. FC Porto 5 3 0 2 10:5 5 9

3. Schachtar Donezk 5 3 0 2 7:7 0 9

4. Royal Antwerpen 5 0 0 5 3:15 -12 0

Wo läuft die Champions League im TV und Stream?

Champions League Fußball heute, am 13. Dezember 2023, wird bei DAZN live ab 18:30 und 20:45 Uhr übertragen. Die Live-Übertragung des RB-Spiels beginnt um 18:45 Uhr mit den Kommentatoren Uli Hebel (Einzelspiel) und Michael Born (Konferenz). Die Vorberichte zum BVB mit Moderator Alex Schlüter beginnen bereits um 20:15 Uhr. Weiterhin wird das BVB-Spiel um 21 Uhr von Jan Platte und Experte Michael Ballack (Einzelspiel) sowie Lukas Schönmüller (Konferenz) kommentiert. Die 8 Champions-League-Partien werden als Einzelspiele und in 2 Konferenzen übertragen.

DAZN-Kommentatoren der Einzelspiele am 13.12.2023

Belgrad – ManC * Stephanie Baczyk Newcastle – Milan * Nico Seepe Atletico – Lazio * Carsten Fuß Celtic – Feyenoord * Ruben Zimmermann Porto – Donezk * Simon Sterzer Antwerpen – Barca * Uwe Morawe