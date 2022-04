Fußball heute: RTL live: Wer überträgt heute Atalanta Bergamo – RB Leipzig? Live in TV & Stream

Heute Abend findet in Bergamo um 18:45 Uhr das Rückspiel im Europa League Viertelfinale zwischen Atalanta Bergamo und RB Leipzig statt. Nach dem 1:1 Unentschieden im Hinspiel ist für beide Teams noch alles drin. Seit 12 Spielen ist man wettbewerbsübergreifend ungeschlagen und tanzt in der Bundesliga, dem DFB Pokal und de rEuropa League mit! Trainer Domenico Tedesco will heute ins Halbfinale kommen – ein Sieg muß her gegen die Italiener. Um 17:30 Uhr beginnt die Übertragung auf RTL+, das Spiel wird um 18:45 Uhr live übertragen. Um 21 Uhr spielt dann Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona (RTL live im FRee-TV).

Gewinnt RB Leipzig heute gegen Bergamo?

Bei Bergamo macht man sich derzeit Sorgen um die Zukunft. Der Eigentümer will den FC Chelsea kaufen und Bergamo los werden. Sportlich kam man nur auf 13 Punkte aus den letzten 12 Ligaspielen, das ist nur Platz 8 in der Liga und nach drei Jahren könnte man dieses Jahr das erste Mal ohne internationale Spiele dastehen. Tedesco denkt das System der kompletten Manndeckung von Bergamo zu durchschauen, das wäre auch der Grund für die schlechte Darbietung in der Liga der Italiener. Für Leipzig könnte heute der Einzug ins Halbfinale klappen. Odrt würde man dann auf Lyon oder Westham treffen, erst im Finale wäre Eintracht Frankfurt möglich.

Wer überträgt Atalanta Bergamo gegen RB Leipzig?

RTL überträgt die Europa League heute ab 18:45 Uhr

Live und exklusiv im Free-TV bei RTL begrüßen Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle ab 17.30 Uhr die Zuschauer zum Rückspiel Atalanta Bergamo gegen RB Leipzig (21 Uhr).

Die Übertragung des späteren Spiels FC Barcelona – Eintracht Frankfurt ist exklusiv auf RTL zu sehen (21.00 Uhr). Alle Infos zu den Viertelfinal-Partien gibt es zudem bereits ab 17.30 Uhr in einer weiteren Folge von „Matchday“, der Spieltagsshow auf RTL+, mit den Moderatoren Anna Kraft, Arnd Zeigler, Robby Hunke TNOW NITR sowie Experte Ansgar Brinkmann.

RTL heute: Europa League Spielplan

Die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League am 14.04. live bei RTL/RTL+

Atalanta Bergamo – RB Leipzig (Hinspiel 1:1) (18.45 Uhr – RTL+)

Atalanta Bergamo – RB Leipzig (Hinspiel 1:1) (18.45 Uhr – RTL+) FC Barcelona – Eintracht Frankfurt (Hinspiel 1:1) (21 Uhr – RTL & RTL+)

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt (Hinspiel 1:1) (21 Uhr – RTL & RTL+) Olympique Lyon – West Ham United (Hinspiel 1:1) (21 Uhr – RTL+)

Olympique Lyon – West Ham United (Hinspiel 1:1) (21 Uhr – RTL+) Glasgow Rangers – Sporting Braga (Hinspiel 0:1) (21 Uhr – RTL+)

Fußball heute live – wie kann ich RTL+ empfangen?

TV Now und RTL+ ist der Pay-TV Sender von RTL. Für 4,99 EUR bekommt man die Europa League live sowie viele TV-Shows & Realitv-TV sowie Filme auf TV Now. Auch wird die Formel 1 übertragen als Livesport-Event.