Fußball heute Ergebnisse: Lewandowski glänzt, Georgien mit Chancen

Robert Lewandowski und die polnische Nationalmannschaft unterstrichen eindrucksvoll ihre Ambitionen auf die Teilnahme der EM 2024 mit einem überzeugenden 5:1-Sieg gegen Estland. Gleichzeitig steht Georgien kurz vor seiner ersten Teilnahme an einem großen Turnier. In den Play-off-Halbfinals setzten sich neben Polen auch die Ukraine, Griechenland, Island, Wales und Georgien durch, während die Träume von Israel und Luxemburg jäh endeten.

Die letzten 3 EM-Teilnehmer werden über die EM-Playoffs ausgespielt.

Polens Triumph und Lewandowskis Hoffnung

In Warschau brillierten die Polen mit einer herausragenden Leistung, die durch Tore von Przemyslaw Frankowski, Piotr Zielinski, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymanski und einem Eigentor von Karol Mets gesichert wurde. Dieser Sieg bildet die Basis für das entscheidende Spiel gegen Wales, bei dem nur der Gewinner das Ticket für die Endrunde in Deutschland löst.

Georgiens historische Chance

Georgien, angeführt von Budu Zivzivadze mit seinem Doppelpack gegen Luxemburg, steht vor einem möglichen historischen Moment. Ein Sieg gegen Griechenland im kommenden Spiel würde das Team erstmalig zu einer EM führen.

Die restlichen Hoffnungsträger

Neben Polen und Georgien wahrten auch die Ukraine, Island und Griechenland ihre Chancen auf eine Teilnahme. Besonders hervorzuheben ist Islands beeindruckendes Comeback gegen Israel sowie der dramatische Sieg der Ukraine gegen Bosnien-Herzegowina, gesichert durch späte Tore von Roman Jaremtschuk und Artem Dowbyk.

FAQ’s

Was bedeutet der Sieg für Polen?

Polen hat nach einer enttäuschenden Qualifikationsrunde gezeigt, dass mit ihnen immer noch zu rechnen ist. Der deutliche Sieg gegen Estland unterstreicht ihre Ambitionen und Qualität. Gegen Wales steht nun ein entscheidendes Spiel an, bei dem es um alles geht – nur der Sieger sichert sich die Teilnahme an der EM.

Kann Georgien tatsächlich Geschichte schreiben?

Ja, Georgien steht kurz davor, Fußballgeschichte zu schreiben. Noch nie hat sich das Land für ein großes Turnier qualifiziert. Der Sieg gegen Luxemburg hat gezeigt, dass sie das Potenzial haben, und nun steht nur noch Griechenland zwischen ihnen und ihrem ersten großen Auftritt auf der europäischen Bühne.

Welche Teams sind noch im Rennen um die letzten EM-Tickets?

Neben Polen und Georgien kämpfen auch die Ukraine, Griechenland, Island und Wales um die letzten Plätze bei der Europameisterschaft. Jedes dieser Teams hat in den Play-offs überzeugt und wird im nächsten Spiel alles geben, um sich für die Endrunde zu qualifizieren.