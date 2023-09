Fußball heute EM Qualifikation 2024 Ergebnisse * Wer spielt heute am 12.9.?

Am Dienstag, den 12. September 2023, wird in den Gruppen A, C, F und I der EM 2024 Qualifikation der 6. Spieltag ausgetragen. In den 4 Gruppen sind heute 9 Länderspiele, die alle um 20:45 Uhr anfangen und live auf DAZN zu sehen sein werden. Heute sind einige der Top-Teams aus Europa zu sehen, darunter Spanien, Italien und Belgien sowie Österreich und Schweiz. Deutschland spielt gegen Frankreich, allerdings nur als Testspiel.



Am 12. September 2023, dem 6. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023, werden wahrscheinlich alle 4 Tabellenführer den 1. Platz verteidigen können. Belgien, Spanien und Schweiz ist ein Favoritensieg zuzutrauen, während es bei Italien gegen Ukraine, Schweden gegen Österreich und Rumänien gegen Kosovo spannend werden könnte.

Update 22:30 – Endstände siehe unten! Österreich gewinnt 3:1 gegen Schweden, ansonsten keine große Überraschungen und ausschließlich Favoritensiege!

Update 21:45 – Halbzeitstände – Spanien führt 2:0, Belgien, Norwegen und Italien ebenfalls. Bisher also keine Überraschungen.

6. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

Die Top-Spiele am 12. September 2023 in der EM-Qualifikation sind Italien gegen Ukraine und Schweden gegen Österreich. Außerdem haben Norwegen, Belgien und Schweiz wahrscheinlich ein leichtes Spiel gegen Georgien, Estland und Andorra. Rumänien gegen Kosovo ist ein spannendes Verfolgerduell.

EM 2024 Qualifikation Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

In EM Qualifikationsgruppe A hat Tabellenführer Schottland spielfrei, während Verfolger Spanien zu Hause gegen Zypern spielt, die bisher alles verloren haben. Allerdings hat Spanien noch 2 Spiele weniger als Schottland und den direkten Vergleich gegen Schottland verloren, sodass es heute keinen Führungswechsel geben wird. Weiterhin spielen Norwegen und Georgien gegeneinander, die mit je 4 Punkten auf dem 3. und 4. Platz liegen und nur noch geringe Aussichten auf eine direkte Qualifikation haben.

EM 2024 Qualifikation Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

Am 6. Spieltag treffen in EM-Quali-Gruppe C die Verfolger von Tabellenführer England beim Länderspiel Italien gegen Ukraine aufeinander. Die Ukraine führt in der Tabelle mit 3 Punkten vor Italien und würde bei einer Niederlage den 2. Platz verlieren. Außerdem hat Italien noch 1 Spiel weniger als Ukrainer und 2 Spiele weniger als England. Weiterhin gibt es die Begegnung Malta gegen Nordmazedonien, wo Nordmazedonien den Traum von der 2. EM infolge aufrechterhalten will.

EM 2024 Qualifikation Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

Am 6. Spieltag in EM-Quali Gruppe F wird Belgien heute mit einem Sieg gegen Estland den 1. Platz verteidigen können. Außerdem hat Schweden im Länderspiel gegen Österreich die Chance in der Tabelle aufzuholen, denn Schweden hat 4 Punkte Rückstand auf Österreich. Hingegen könnte Österreich mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung EM machen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe I – Wer spielt heute in Gruppe I?

Am 6. Spieltag in EM-Quali Gruppe I geht es für die Schweiz im Heimspiel gegen Andorra um einen Pflichtsieg. Außerdem spielen Rumänien und Israel gegen Kosovo und Belarus im Fernduell um den 2. Platz.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 12. September 2023 finden 9 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt. Die Länderspiele starten zeitgleich um 20:45 Uhr. Die Live-Übertragung von Fußball-Länderspielen mit Teams wie Belgien, Spanien, Italien und Schweiz ist auf DAZN, wo man alle Spiele sehen kann.

Spanien – Zypern (20:45 Uhr) – Kommentator: Freddy Harder

Italien – Ukraine (20:45 Uhr) – Kommentator: Carsten Fuß

Schweden – Österreich (20:45 Uhr) – Kommentator: Max Gross

Außerdem gibt es heute 2 weitere interessante Testspiele von europäischen Fußball-Nationalmannschaften. Einerseits findet in Glasgow das britische Duell Schottland und England statt und andererseits spielt Deutschland gegen Frankreich in Dortmund.