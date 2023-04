Fußball heute ** Champions League Viertelfinale * Chelsea gegen Real * Amazon Prime

Am heutigen Dienstag – den 18. April 2023 – starten um 21 Uhr die Rückspiele des Champions-League-Viertelfinals. Heute spielen der FC Chelsea gegen Real Madrid und SSC Neapel gegen AC Mailand. Weiterhin haben Real und Milan eine knappe Führung aus dem Hinspiel, die es auswärts zu verteidigen gilt. Die Partie Chelsea gegen Real wird aus deutscher Sicht interessant, weil deutsche Nationalspieler für die Teams aktiv sind. Außerdem gabs bei Real gute Neuigkeiten, weil der deutsche Fußball-Star Toni Kroos seinen Vertrag verlängert hat. Hingegen ist beim FC Chelsea die Personalie Julian Nagelsmann im Gespräch, der für den glücklosen Interimscoach Frank Lampard übernehmen könnte. Weiterhin ist beim italienischen Duell Neapel gegen Milan der Topstürmer Osimhen am Start, der mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht wird. Die Partie Chelsea gegen Real kommt live auf Amazon Prime, Neapel gegen Milan kann man bei DAZN anschauen.

Champions League Viertelfinale: Wer spielt heute?

Im Viertelfinale der UEFA Champions League 2022/23 gibts heute die 2 Rückspiele FC Chelsea gegen Real Madrid und SSC Neapel gegen AC Mailand. Beide Spiele werden am Dienstag, den 18. April 2023, um 21 Uhr angepfiffen.

Champions League Viertelfinale: FC Chelsea gegen Real Madrid – Wer gewinnt?

Das Champions-League-Viertelfinale FC Chelsea gegen Real Madrid könnte ein enges Spiel werden, wenngleich Real Madrid bessere Aussichten hat, ins Halbfinale zu kommen. Die Wettquoten sind knapp mit einer Siegquote von 2.85 für Chelsea und einer 2.37 für Real Madrid. Weiterhin hat Real eine 2:0-Führung aus dem Hinspiel und ist gut in Form (6 der letzten 8 Spiele gewonnen). Allerdings hat Chelsea das wertvollere Team mit 1,02 Milliarden Euro Gesamtmarktwert – Real hat nur 860,8 Millionen Euro. Außerdem ist Chelsea eher schlecht in Form (6 Spiele ohne Sieg), sodass heute der Knoten platzen könnte.

Die Champions-League Bilanz von Chelsea gegen Real ist ein Gleichstand, denn beide haben 2 Siege und 1 Remis. Die Spiele waren im CL-Halbfinale 2021 und CL-Viertelfinale 2022 – die Sieger in den Duellen wurden jeweils am Ende Champions-League-Sieger (Chelsea 2021, Real 2022).

Wie spielt Chelsea gegen Real?

Der FC Chelsea spielt unter Frank Lampard in verschiedenen Systemen. Lampard ließ im 4-3-3, 3-5-2 und 4-2-3-1 spielen – allerdings verlor Chelsea auch 3-mal. Daher könnte es heute wieder einen Wechsel bei der Formation und beim Personal geben. Insgesamt ist der Chelsea-Kader sehr aufgebläht durch die kostspieligen Transfers. Es gibt viele Stars mit Abschiedsgedanken und einen fehlenden Teamgeist.

Voraussichtliche Chelsea Aufstellung:

Kepa – T. Chalobah, W. Fofana, Thiago Silva, Cucurella – James, Kanté, E. Fernandez – Sterling, Mudryk – Havertz

Wie spielt Real gegen Chelsea?

Bei Real Madrid von Trainerlegende Carlo Ancelotti gibt es einige erfahrene Stars des Fußballs wie Luka Modric und Karim Benzema. Außerdem ist Real gut eingespielt und hat bereits mehrere Spiele infolge mit etwa derselben Aufstellung gespielt. Interessant ist die neue Rolle für Toni Kroos, der als Ausputzer auf der Sechs hinter Modric und Valverde agiert.

Voraussichtliche Real Aufstellung:

Courtois – Carvajal, Eder Militao, Alaba, Camavinga – Kroos – Fede Valverde, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Champions League Viertelfinale: Welche Teams kommen weiter?

Im UEFA Champions League 2022/23 Viertelfinale ist Real Madrid weiterhin Favorit aufs Weiterkommen gegen den kriselnden FC Chelsea. Allerdings steht Chelsea mit dem Rücken zur Wand und kann heute gegen Real die ganze Saison retten.

Weiterhin könnte Neapel gegen Milan das Spiel noch drehen, denn Milan hat nur eine knappe 1:0-Führung aus dem Hinspiel. Weiterhin ist Neapel derzeit Tabellenführer der Serie A und Italiens stärkstes Team. Allerdings ist Milan gut drauf und hat die Spiele am 2. und 12. April gegen Neapel gewonnen.

Wo läuft das Champions League Viertelfinale live im TV?

Das UEFA Champions League 2022/23 Viertelfinale Chelsea gegen Real läuft am Dienstag, den 18. April 2023, live bei Amazon Prime ab 20:00 Uhr. Moderator ist Sebastian Hellmann mit den Expert*innen Josephine Henning, Matthias Sammer und Mario Gomez. Weiterhin läuft Neapel gegen Milan live bei DAZN ab 20:50 Uhr. Die beiden Partien an der Stamford Bridge (London) und im Diego Armando Maradona (Neapel) werden um 21:00 Uhr angepfiffen. Dies sind die Kommentatoren der Champions-League-Partien heute:

Chelsea – Real (18.4., 21 Uhr, Amazon Prime) – Jonas Friedrich, Experte: Benedikt Höwedes

Milan – Neapel (18.4., 21 Uhr, DAZN) – Mario Rieker, Experte: Sandro Wagner

Fragen und Antworten zu den Fußballspielen heute

Welche Begegnungen stehen heute im Champions-League-Viertelfinale auf dem Programm?

Am heutigen Dienstag, den 18. April 2023, finden die Rückspiele im Champions-League-Viertelfinale statt. Um 21 Uhr treffen der FC Chelsea auf Real Madrid und der SSC Neapel auf AC Mailand. Beide Partien werden parallel ausgetragen und entscheiden, welche Teams in das Halbfinale einziehen.

Welche deutschen Nationalspieler sind in den heutigen Spielen im Einsatz?

Im heutigen Champions-League-Viertelfinale sind mehrere deutsche Nationalspieler beteiligt. Für Real Madrid spielen der Verteidiger Antonio Rüdiger und der Ex-Nationalspieler Toni Kroos. Beim FC Chelsea ist Kai Havertz im Angriff aktiv, und bei AC Mailand ist Malik Thiaw, ein junger Innenverteidiger, im Einsatz. Ihre Leistungen werden von besonderem Interesse für deutsche Fußballfans sein.

Wo kann ich die heutigen Champions-League-Partien live verfolgen?

Die heutigen Spiele im Champions-League-Viertelfinale können auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfolgt werden. Die Begegnung zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid wird live auf Amazon Prime übertragen. Das Spiel zwischen dem SSC Neapel und AC Mailand ist hingegen bei DAZN zu sehen.

Wie sehen die Ergebnisse der Hinspiele im Champions-League-Viertelfinale aus?

Die Hinspiele im Viertelfinale der UEFA Champions League 2022/23 ergaben folgende Resultate: Real Madrid konnte gegen den FC Chelsea mit 2:0 gewinnen, während AC Mailand einen knappen 1:0-Sieg gegen den SSC Neapel erzielte. Somit gehen Real Madrid und AC Mailand mit einem Vorteil in die heutigen Rückspiele, den sie auswärts verteidigen müssen.

Welche Teams gelten als Favoriten in der Champions League, und welche Chancen haben die Mannschaften im Viertelfinale?

Im Viertelfinale der UEFA Champions League 2022/23 sind Real Madrid und AC Mailand als Favoriten für das Weiterkommen gegen den FC Chelsea und SSC Neapel anzusehen. Real Madrid geht mit einer 2:0-Führung aus dem Hinspiel ins Rückspiel gegen Chelsea und zeigt eine gute Form in den letzten Spielen. AC Mailand hat gegen Neapel einen knappen 1:0-Vorsprung und spielt ebenfalls stark. Trotzdem ist in der Champions League nichts garantiert, und Überraschungen sind jederzeit möglich. Die Mannschaften müssen ihre Leistungen auf dem Platz zeigen und hart kämpfen, um den Einzug ins Halbfinale zu sichern.