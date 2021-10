Fußball heute ARD live * 0:3 * DFB Pokal FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach ** Wer spielt heute?

Heute findet das DFB Pokalspiel der 2.Runde zwischen Rekordmeister Bayern München und Borussia Mönchengladbach statt. Die Fußballfans bundesweit freut es, denn die ARD zeigt das Spiel heute Abend im Free-TV. Dort kann sich auch der Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vom heimischen Wohnzimmer das Spiel anschauen, denn er ist weiterhin in Corona-Quarantäne. Um 20:45 Uhr ist Anpfiff, die ARD zeigt das Spiel live im Free-Tv. Bastian Schweinsteiger wird als Experte an der Seitenlinie stehen in der ARD live Show.

Fußball heute ARD live ab 20:15 Uhr im DFB Pokal

Ab 20:15 Uhr präsentiert Alexander Bommes zusammen mit Weltmeister Bastian Schweinsteige in der ARd ein Sportschau Extra. Tom Bartels wird das Spiel am Mikrofion kommentieren. Anschließend gibt es ab ca. 22:45 Uhr Zusammenfassungen der anderen Machtes heute in der 2.Runde des DFB-Pokals. Die Sendung dauert bis um 23:45 Uhr.

News Update Ergebnisse & Update 21:05 Uhr – Gibt es nicht! Es steht 3:0 für die Heimmannschaft. Elfmeter, den Bensebaini verwandelt! 21:00 Uhr – Was ist hier los? Nach 14 Minuten steht es hier 2:0 für Gladbach! Eine Chance nach der Anderen, Bayern völlig von der Rolle! Bensebaini mit dem Tor. 20:47 Uhr – Kaum angestoßen führt der Gastgeber mit 1:0. Fehlstart für die Bayern! Koné in Zusammenspiel mit Embolo kombiniert er sich durch den Strafraum der Bayern! 20:15 Uhr – Die Übertragung in der ARD geht los! Oliver Kahn diskutiert am Spielfeldrand mit Ex-kollege Bastian Schweinsteiger und ARD-Moderator Alex Bommes. Die Aufstellungen heute Abend 19:45 Uhr – Die Aufstellung der Pfohlen ist da! 19:45 Uhr – Die Aufstellung des FC Bayern ist da!

Bayern Trainer Nagelsmann im heimischen Wohnzimmer

Nachdem Nagelsmann an Corona erkrankte, führt er die Geschäft quasi aus der heimischen Küche und dem Wohnzimmer, selbst die Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel heute im DFB-Pokal führte er von zu Hause. Somit steht wieder seine Vertretung Dino Toppmüller (40) heute im Borussenpark an der Seitenlinie. Dennoch ein gutes Omen: Ohne Nagelsmann gewann man nun zwei Mal 4:0 (gegen Lissabon in der Champions League und in Hoffenheim in der Bundesliga). Kritisch wurde sein Zustand beäugt, vor allem weil Nationalspieler Josua Kimmich nicht gegen Corona geimpft ist.

Bayern gegen die Borussia

Schon in der 2.Runde des DFB-Pokals treffen die beiden Top-Teams aufeinander. Am 1.Spieltag der Bundesliga gab es ein 1:1 Unentschieden. Die beiden Spiel davor gewannen die Bayern mit 2:0 und 6:0. Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München sind im DFB-Pokal schon häufig aufeinander getroffen, bisher gab es immer Drama, und bisher gewannen immer die Bayern. FCB-Torjäger Robert Lewandowski steht vor seinem 50. Spiel im DFB-Pokal.

Die Aufstellungen – so will man heute spielen

Bei den Bayern geht man von der Top-Aufstellung aus mit Neuer im Tor und Lewandowski i Sturm, dahinter Sané, Müller und Gnabry, im Mittelfeld der erwähnte Kimmich, links und rechts wohl Davies und Pavard. Die Dreierkette wird aus Hernandez, Upamecano und Süle bestehen.

Bei den Borussen ist nach neun Wochen Ausfall der Bayernschreck Marcus Thuram wieder mit an Bord. Es fehlen Lainer, Kramer und Jantschke. Somit wird Plea die Sturmspitze sein, vor Thuram, Neuhaus und Hofmann. Zakaria und Koné werden vor der Viererkette spielen, die aus Scally, Ginter, Elvedi und Bensebaini bestehen wird.