Fußball heute: Bundesliga – Wer spielt heute? Schalke gegen Union Berlin / RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg live

Am vierten Bundesliga Spieltag warten am Nachmittag einige interessante Begegnungen. Vor allem stehen mit RB Leipzig – VfL Wolfsburg heute zwei Mannschaften im Fokus, die noch immer nicht gewonnen haben. In der Red Bull Arena wird diese Paarung wie vier weitere um 15.30 Uhr angepfiffen. Drei Stunden später geht Bayern München – Borussia Mönchengladbach heute live aus der Allianz Arena als Topspiel über die Bühne.

Vorher freuen sich aber alle Fußballfans über die Konferenz am vierten Bundesliga Spieltag live ab 15.30 Uhr beim Pay TV Sender Sky. Dann werden wir auch sehen, wer sich im Duell RB Leipzig – VfL Wolfsburg heute durchsetzt. Beide Mannschaften ergatterten bisher nämlich nur zwei Unentschieden und finden sich somit mit ebenso nur zwei Punkten im unteren Tabellendrittel wieder. Das hatten sich die Roten Bullen wie auch die Wölfe natürlich ganz anders vorgestellt.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 27.08.2022 15:30 RB Leipzig -:- VfL Wolfsburg 4. Spieltag 27.08.2022 15:30 1. FSV Mainz 05 -:- Bayer Leverkusen 4. Spieltag 27.08.2022 15:30 1899 Hoffenheim -:- FC Augsburg 4. Spieltag 27.08.2022 15:30 Hertha BSC -:- Borussia Dortmund 4. Spieltag 27.08.2022 15:30 FC Schalke 04 -:- 1. FC Union Berlin 4. Spieltag 27.08.2022 18:30 Bayern München -:- Bor. Mönchengladbach 4. Spieltag

Dass RB Leipzig – VfL Wolfsburg heute live auf Sky auch in der Einzeloption übertragen wird, ist nur ein Teil des Ganzen. Denn außerdem spielen unter anderem Schalke 04 gegen Union Berlin heute in der Veltins-Arena. Die Eisernen stehen nach ihrem 2:1 gegen Leipzig bei schon sieben Punkten und sind Dritter. Schalke kommt auf zwei Punkte und möchte endlich den ersten Saisonsieg als Aufsteiger feiern.

Ein weiteres Sorgenkind spielt in Rheinhessen vor. Mainz 05 erwartet Bayer Leverkusen heute ab 15.30 Uhr in der Mewa Arena. Während die Nullfünfer mit sieben Zählern zu den positiven Überraschungen vor dem vierten Bundesliga Spieltag zählen, gilt für die Werkself das Gegenteil. Denn die Leverkusener haben bislang alle drei Partien verloren. Zuletzt mit 0:3 gegen Hoffenheim. Die TSG empfängt übrigens zeitgleich den FC Augsburg. Und Hertha BSC Borussia Dortmund heute Nachmittag. Der Hauptstadtclub startete schwach und schaffte bisher nur ein Remis.

Als Topspiel um 18.30 Uhr überträgt Sky Bayern München – Borussia Mönchengladbach heute live. Der Klassiker aus den 70er Jahren ist mit einem Blick auf die Tabelle auch tatsächlich ein Spitzenspiel. Denn vor dem vierten Bundesliga Spieltag treffen hier der Spitzenreiter und Zweite aufeinander. Moderiert wird das Topspiel von Sebastian Hellmann. Als Experten sind wieder Lothar Matthäus und Julia Simic mit an Bord. Kommentar in der Allianz Arena ist Wolff Fuss.

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

Die Bundesliga Übertragung am Samstag (27.08.2022) läuft komplett und exklusiv im Pay TV auf Sky. Wer unterwegs ist und keine Bilder verpassen will, kann sich aber auch unter anderem RB Leipzig – VfL Wolfsburg heute live im Stream bei Sky Go oder WOW TV ansehen. Das gilt natürlich ebenso für alle anderen Matches am Samstag.

Morgen (28. August 2022) überträgt dann DAZN die letzten zwei Partien am vierten Bundesliga Spieltag live. Zum Auftakt erwartet der 1. FC Köln ab 15.30 Uhr den VfB Stuttgart. Das Wochenende wird im hohen Norden abgeschlossen. Werder Bremen empfängt im Weserstadion die Frankfurter Eintracht. Auch Stuttgart und Frankfurt stehen erst mit jeweils zwei Unentschieden da und reihen sich in die Riege der Enttäuschungen ein.

SAMSTAG, 27.08.2022

15.30 Uhr SKY: Konferenz aller fünf Partien & im Livestream auf WOW und Sky Go

Ab 18 Uhr ARD: Zusammenfassung der Bundesligaspiele am Samstag im Free-TV

18.30 Uhr SKY: FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach

18.30 Uhr WOW / Sky Go: FC Bayern – Gladbach im Livestream

Ab 23 Uhr ZDF: Zusammenfassung des Topspiels im Sportstudio

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.