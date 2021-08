Fußball heute am 6.8. ** DFB-Pokal 1.Runde heute Spielplan & Ergebnisse ** Wer spielt heute? Wo wird der DFB Pokal gezeigt?

Ab heute läuft der Ball wieder rund in deutschen Fußballstadien, die 1.Runde des DFB-Pokals steht an. Während der FC Bayern wegen Corona-Fällen beim Gegner Bremer SV erst am 25.8. spielt, wird RB Leipzig morgen um 15:30 Uhr gegen Sandhausen (2.Bundesliga) spielen, abends um 20:30 Uhr muss Borussia Dortmund gegen den SV Wehen (3.Liga) ran. 64 Mannschaften hoffen auf ein Weiterkommen in die nächste Runde, das DFB-Finale wird am 21.Mai 2022 stattfinden. Alle Spiele laufen live auf Sky im Pay-TV.

64 Mannschaften, vom Bundesligisten bis zum 5-Ligisten starten heute, morgen und Sonntag in die 1.Runde des DFB-Pokals. Oftmals ein Tag für die ganz kleinen Mannschaften, die versuchen den Großen ein Bein zu stellen. Frei nach dem Motto: Im DFB-Pokal ist alles möglich. Auch wenn der FC Bayern, der BVB und RB Leipzig stets zu den Favoriten gehören, kommt es immer wieder vor, dass die Großen an den Kleinen straucheln. So hoffte der Bremer SV beim Spiel des Jahres gegen den FC Bayern um eine Sensation, doch nun gibt es schon der Corona-Fälle, die Spiele müssen in eine 14tägige Quarantäne, insofern man noch nicht geimpft ist.

Fußball heute – wer spielt heute?

Somit gibt es heute zum Auftakt nur zwei Spiele: 1860 München tritt gegen SV Darmstadt 98 an. Das Zweitliga-Duell des Tages lautet Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn 07. Richtig spannend wird es also erst am Samstag, wenn die ersten Bundesligavereine im Spielplan stehen.

Der DFB Pokal am Freitag, 6.8.2021 – Spielplan & Ergebnisse

Datum, Uhr Team 1 Team 2 Ergb. 6.8., 20:45 Uhr 1860 München SV Darmstadt 6.8., 20:45 Uhr Dresden Paderborn Abgesagt Bremer SV FC Bayern München

Die weiteren Spiele der Bundesligisten im DFB Pokal

Die meisten Fußballfans interessieren sich für die Vereine der Bundesliga, deshalb beschränken wir hier im Folgenden auf diese. Am Samstag startet der BVB mit dem ersten Pflichtspiel gegen SV Wehen Wiesbaden und könnte gleich zum Stolperfalle von Neu-Trainer Marco Rose werden. Während Edin Terzic letztes Jahr als Trainer den Pokal für den BVB holte, stehen die Zeichen nun eher ungewiss in der Luft. Denn diese Saisonvorbereitung ist eine ganz besondere und nur wenige Teams wissen tatsächlich so sie stehen. Die 2.Bundesliga befindet sich schon wieder im Spielbetrieb und auch die Regionalligen spielen bereits. Rb Leipzig spielt ebenso mit neuem Trainer morgen das erste Mal – gegen den Zweitligisten aus Sandhausen. Der neue Bayerntrainer bekommt in der Zwischenzeit ein wenig Zeit zur Nachhilfe, greift erst am 25.8. an, dann läuft bereits die Bundesliga. Hier die weiteren Partien am Samstag:

Der DFB Pokal am Samstag, 7.8.2021 – Spielplan & Ergebnisse

Datum, Uhr Team 1 Team 2 Ergb. Samstag, 7.8., 15:30 Lok Leipzig Bayer 04 Leverkusen Samstag, 7.8., 15:30 Sandhausen RB Leipzig Samstag, 7.8., 15:30 Bayreuth Armenia Bielefeld Samstag, 7.8., 15:30 Greifswald FC Augsburg Samstag, 7.8., 15:30 Wuppertal Vfl Bochum Samstag, 7.8., 15:30 BFC Berlin VfB Stuttgart Samstag, 7.8., 20:30 Wehen Dortmund

DFB Pokal – das ist der Spielplan der nächsten Runden

Runde: 6.bis 8.August, FC Bayern am 25.8.

Wer zeigt den DFB Pokal im TV?

Der Pay-TV Sender Sky zeigt alle Spiele im DFB-Pokal live.