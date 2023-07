Frauenfußball WM 2023: Giulia Gwinn wird ZDF-Expertin

Giulia Gwinn wechselt die Seiten: Von der Spielfläche ins Studio bei der FIFA Frauen-WM 2023

Giulia Gwinn, eine der Schlüsselfiguren im deutschen Frauenfußball seit der EM 2022, wird trotz einer Knieverletzung, die sie von der Spielerrolle ausschließt, ihre Präsenz bei der FIFA Frauen-WM in Australien und Neuseeland sichern. Allerdings wird sie nicht auf dem Platz, sondern als Expertin beim ZDF auftreten. Sie wird das WM-Geschehen regelmäßig im “ZDF-Morgenmagazin” und im “ZDF-Mittagsmagazin” analysieren. Zudem wird sie am Montag, den 24. Juli 2023, um 10:30 Uhr, zum ersten WM-Spiel des deutschen Teams gegen Marokko im WM-Studio mit Sven Voss und ZDF-Expertin Kathrin Lehmann zu sehen sein.

Yorck Polus, ZDF-Sportchef, teilt seine Begeisterung über die neue Rolle von Gwinn: “Sie wird unseren Zuschauern zusätzliche Einblicke in die Spielerinnen und Teams der WM geben, und das schon morgens im ‘ZDF-Moma’. Zudem wird sie ihre Leidenschaft für den Frauenfußball in unseren Social-Media-Kanälen zum Ausdruck bringen. Zusammen mit Kathrin Lehmann haben wir zwei Expertinnen im Einsatz, die das Turniergeschehen auf vielfältige und kommunikative Weise begleiten werden.”

Gwinn äußert sich ebenso erfreut über ihre neue Rolle: “Natürlich hätte ich gerne selbst als Spielerin in Australien und Neuseeland gespielt und zum Erfolg der WM beigetragen. Aber da das aus bekannten Gründen nicht möglich ist, freue ich mich nun umso mehr, in einer anderen aufregenden Rolle Teil des WM-Teams zu sein und das exzellente Sport-Team des ZDF zu ergänzen. Ich sehe mich in meiner neuen Rolle vor allem als Sprachrohr der deutschen Nationalmannschaft. Emotionen einordnen und Einblicke in das Leben des Teams geben – ich hoffe, dass ich so für alle Fußballfans in Deutschland eine Bereicherung sein kann.”

Giulia Gwinn, 24, spielt seit 2019 für den FC Bayern München und hat seit 2017 33 Länderspiele für das deutsche Nationalteam absolviert. Bei der WM 2019 wurde sie zur “besten jungen Spielerin” gekürt und bei der EM 2022 in die “Elf des Turniers” aufgenommen. Trotz eines Kreuzbandrisses im Oktober letzten Jahres konnte sie am Ende der Saison beim Gewinn der Meisterschaft mit dem FC Bayern München einen wichtigen Beitrag leisten.

Wie bereits bei der UEFA Frauen EM 2022 in England, wird Kathrin Lehmann, 43, die FIFA Frauen-WM als ZDF-Expertin begleiten. Lehmann, die sowohl als Fußball- als auch als Eishockeyspielerin erfolgreich war, wird ihre vielseitigen Kenntnisse des internationalen Fußballs im WM-Studio mit Moderator Sven Voss teilen.

Am Samstag, den 8. Juli 2023, war Giulia Gwinn zu Gast im “aktuellen sportstudio” des ZDF und hat gemeinsam mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein einen Blick auf die am 20. Juli startende WM geworfen. Anschließend sendete das ZDF eine “Role Models”-Dokumentation über Giulia Gwinn, die in der ZDFmediathek abrufbar ist.