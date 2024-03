FC Bayern München Frauen Trikot zur Welt-Frauentag am 8.März 2024

Ein historischer Moment steht bevor: Nach über einem halben Jahrhundert bestreiten das Frauenteam des FC Bayern München ein 1.Frauen-Bundesliga-Spiel in einem neuen Trikot, das eigens für sie entworfen wurde. Es markiert einen besonderen Meilenstein in der Geschichte des Frauenfußballs beim FC Bayern München. Am 16. März wird das Team rund um Giulia Gwinn, Georgia Stanway und Linda Dallmann in dieser speziellen Spielkleidung gegen Leipzig antreten. Diese Premiere verspricht, nicht nur für die Spielerinnen, sondern auch für die Fans ein unvergessliches Ereignis zu werden.

Design von Lena Gercke

Das Trikot des FC Bayern Frauenfußballs repräsentiert mehr als nur ein sportliches Outfit – es ist ein starkes Zeichen für weibliche Selbstbestimmung und Emanzipation. Geschaffen wurde es von Lena Gercke, der renommierten Unternehmerin und Modeikone, unter ihrer Marke LeGer by Lena Gercke. Dabei wurde sie von adidas und dem FC Bayern unterstützt, um ein Trikot zu entwerfen, das sowohl auf dem Spielfeld als auch darüber hinaus eine Botschaft sendet.

Bianca Rech, die Abteilungsleiterin des FC Bayern Frauen, betont die emotionale und zentrale Bedeutung des Trikots und dankt allen, die an dessen Entwicklung beteiligt waren. Dieser Tag markiert einen weiteren entscheidenden Punkt in der Geschichte der Frauenfußballmannschaft des FC Bayern.

Lena Gercke zeigt sich dankbar und stolz, Teil dieses wichtigen Fortschritts in der Wertschätzung des Frauenfußballs zu sein. Die Tatsache, dass die Spielerinnen in den Entwicklungsprozess eingebunden waren, verdeutlicht die tiefe Verbindung zwischen dem Team, dem Trikot und der dahinterstehenden Botschaft.

Spielerin Linda Dallmann sieht es als ein Privileg an, dass das Team zum ersten Mal in einem für sie persönlich entworfenen Trikot auflaufen darf und erkennt darin die gestiegene Anerkennung des Frauenfußballs. Sie hofft darauf, dass die Fans die Bedeutung erkennen und das Trikot ebenso tragen werden.

Frauen Bundesliga 2023/2024 | Spieltag 16 | - 12:00 FC Bayern München Frauen U S S S S - : - Spielstand anzeigen RB Leipzig Frauen N N S U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Offizieller Launch am Weltfrauentag

Am 8. März steht der Frauenfußball im Mittelpunkt, denn adidas präsentiert offiziell das neue Trikot zum Weltfrauentag. Dieses besondere Event bietet nicht nur eine Plattform für die Vorstellung des Trikots, sondern auch für das dritte Women’s Day Tournament in der adidas Sports Base Berlin. Bei freiem Eintritt sind alle Fans eingeladen, diesen Tag im Zeichen des Frauenfußballs zu feiern und gemeinsam Zukunftsideen zu entwickeln. Fußball-Ikone Lena Gercke wird ebenso mit von der Partie sein und mit einem Team das Event bereichern.

Das Trikot, welches das erste Mal auch für Kinder angeboten wird, ist ab dem Launchtag sowohl in ausgewählten FC Bayern Stores als auch online im FC Bayern Online Store verfügbar.