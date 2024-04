FC Bayern auf Trainersuche: Neuausrichtung nach Kovac-Ära – Nagelsmann eher nicht!

Max Eberl, der Sportvorstand des FC Bayern, äußerte sich über die Zukunft von Julian Nagelsmann beim DFB. Im Hinblick auf eine mögliche Vertragsverlängerung des Bundestrainers beim Deutschen Fußball-Bund gibt es positive Signale. Die Spekulationen über eine Rückkehr Nagelsmanns zum FC Bayern, nach dem Ende von Thomas Tuchels Amtszeit als Bayern-Coach nach der aktuellen Saison aufkamen, scheinen somit vom Tisch zu sein.

Rudi Völler, der Sportdirektor des DFB, hat sich bereits bis zur WM 2026 verpflichtet, und es wird erwartet, dass er weiterhin starke Impulse im deutschen Fußball setzen wird. Die Wertschätzung für die Arbeit Nagelsmanns ist vonseiten des DFB erkennbar, und die Signale deuten darauf hin, dass eine Einigung über die Europameisterschaft 2024 hinaus in greifbarer Nähe ist. Dies spiegelt das Vertrauen in die aktuelle Führung und zeigt einen klaren Pfad für die zukünftige Ausrichtung des deutschen Fußballs auf.

FC Bayern mit „Notfall-Gedankenspiel“ um Klose und Gerland?

Beim FC Bayern München kreisen Gedanken um eine eventuelle kurzfristige Traineränderung. In einem Szenario, das die Abendzeitung beschreibt, könnten schwere Zeiten dazu führen, dass Miroslav Klose interimistisch das Ruder übernimmt. Unterstützung bekäme er durch die Fußballpersönlichkeit Hermann Gerland, einem erfahrenen Trainerprofi.

Klose, der als Co-Trainer unter Hansi Flick fungierte und als Ikone des Vereins gilt, könnte als Kandidat für die Cheftrainerposition herangezogen werden. Seine Affinität zum Verein ist durch seine Spielervergangenheit und seine Zeit als Trainer der U17 tief verwurzelt. Kloses letzte Tätigkeit endete indes frühzeitig beim SCR Altach in Österreich.

Für das kommende Champions-League-Spiel ist Thomas Tuchel noch als Trainer eingeplant. Der sportliche Erfolg in diesem Wettbewerb gilt als entscheidend, um eine Saison ohne Trophäen – eine Situation, die der Club seit über einem Jahrzehnt nicht erlebt hat – abzuwenden.

Die Erfahrung von Gerland, der aktuell die U21-Nationalmannschaft Deutschlands unterstützt, würde in dieser konzeptionellen Überlegung eine Schlüsselrolle spielen. Er ist 69 Jahre alt und bringt ein Maß an Expertise und Stabilität mit, das in unsicheren Zeiten von Nutzen sein kann.

FC Bayern: Ballack sieht Probleme bei Struktur und Trainerfrage

Ex-Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack betrachtet die aktuelle Situation beim FC Bayern München kritisch. Der einstige Mittelfeldspieler erörterte unlängst die erheblichen strukturellen Probleme und die unsichere Zukunft auf der Trainerposition des Klubs. Ballack weist darauf hin, dass in den letzten Jahren Verschiebungen stattgefunden haben, die eine direkte Konsequenz auf Kaderplanung und interne Hierarchie nehmen.

Speziell erwähnt Ballack die instabil gewordenen Hierarchie und Gehaltsstrukturen, die selbst für kommunikative und analytisch starke Trainer wie Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel Herausforderungen darstellen. Da Bayern München derzeit mit 16 Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter Bayer Leverkusen liegt, ist die Dringlichkeit für Veränderungen offensichtlich.

Der Blick auf einen potenziellen neuen Trainer fällt laut Ballack ebenfalls nicht einfach. Beispielsweise wird Ralf Rangnick, der österreichische Nationaltrainer, als komplex in der Zusammenarbeit beschrieben. Für die nächste Trainerposition wird neben Roberto De Zerbi, der derzeit bei Brighton & Hove Albion tätig ist, auch ein Rückgriff auf den Bundestrainer Nagelsmann als eine Möglichkeit gesehen – allerdings eher als letzter Ausweg.

Bei all diesen Herausforderungen bleibt den Bayern nur noch die Champions League als Möglichkeit, die Saison zu retten und den ersten titellosen Ausgang seit 2012 zu verhindern. Im bevorstehenden Viertelfinal-Hinspiel der Champions League treffen sie auf den Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal.