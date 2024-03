FA Cup: Klopp ausgeschieden, City träumt weiter vom erneuten Triple:

Jürgen Klopp und der FC Liverpool scheiterten dramatisch im englischen FA Cup. Im spannenden Viertelfinale gegen Manchester United unterlag Liverpool mit 3:4 (2:2, 2:1) nach Verlängerung. Amad Diallo (120.+1) erzielte das späte Siegtor für die Gastgeber und sah anschließend die Gelb-Rote Karte, weil er beim Feiern sein Trikot auszog.

Das Spiel sah Liverpool in der Verlängerung durch einen Treffer von Harvey Elliott zum 3:2 (105.) zunächst in Führung gehen, doch Marcus Rashford (112.) und Diallo drehten das Spiel. Auf seiner Abschiedstour hat Klopp nun noch zwei Chancen auf Titel: In der Liga und in der Europa League ist Liverpool aussichtsreich im Rennen, während der Ligapokal bereits gewonnen wurde. Klopp, der seit 2015 das Amt bekleidet, wird Liverpool im Sommer verlassen.

Das Spiel war von Anfang an ereignisreich. Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister (44.) und Superstar Mo Salah (45.+2) erzielten die Tore für Liverpool. Für Manchester trafen Scott McTominay (10.) und der Brasilianer Antony (87.). Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit verpasste Rashford eine große Chance zum späten Siegtreffer für United (90.+4).

FA Cup Wolves 2 3 Coventry FA Cup Manchester City 2 0 Newcastle FA Cup Chelsea 4 2 Leicester FA Cup Manchester United 4 3 FC Liverpool

Manchester City im Halbfinale

Titelverteidiger Manchester City hat wieder das Halbfinale des FA Cups in England erreicht. Als Sieger der Champions League schlug das Team im Viertelfinale Newcastle United mit einem 2:0 (1:0) und hält somit den Traum vom Triple wie im Vorjahr am Leben.

Bernardo Silva, der portugiesische Nationalspieler, steuerte zwei frühe Tore bei (13., 31.), die Pep Guardiolas Mannschaft auf Erfolgskurs brachten. Die dominierenden Gastgeber verteidigten ihren Vorsprung souverän, wobei Torwart Stefan Ortega einen entspannten Abend verbrachte.

Eine Überraschung gelang Coventry City, als der Klub aus der zweiten Liga in den letzten Momenten gegen die Wolverhampton Wanderers mit Toren von Ellis Simms (90.+7) und Haji Wright (90.+10) ein 3:2 (0:0) erzielte.

Am kommenden Sonntag trifft Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool auf den englischen Rekordmeister Manchester United, während der FC Chelsea Leicester City zuvor empfängt.

Im Halbfinale trifft ManUnited auf Coventry City aus der zweiten Liga, während Manchester City gegen den FC Chelsea antritt. Die Spiele finden am Wochenende des 20./21. April im Wembley-Stadion statt, die exakten Termine sind noch nicht bekannt.