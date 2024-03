In einem mitreißenden Duell der Premier League trennten sich der FC Liverpool und Manchester City mit 1:1 unentschieden durch Tore von John Stones (City) und Alexis Mac Allister per Elfmeter. Jürgen Klopp, der Liverpool im Sommer verlassen wird, und Pep Guardiola, Manager von Manchester City, zeigten großen gegenseitigen Respekt mit einer langen Umarmung nach dem Spiel. Das Ergebnis von 1:1 hält Liverpool weiterhin im Rennen um die Meisterschaft in Klopps möglicherweise letzter Saison mit dem Verein. Doch in der Tabelle gibt es einen lachenden Dritten: Den FC Arsenal, der mit 2:1 gegen den FC Brentford siegte. Nationalspieler Kai Havertz sicherte in der 86.Minute das 2:1.

Besondere Anerkennung erhielt der eingewechselte deutsche Torhüter Stefan Ortega, der in dem entscheidenden Spiel wichtige Leistungen zeigte. Trotz des Unentschiedens verbesserte sich die Position Liverpools in der Premier League auf Platz zwei, knapp hinter dem FC Arsenal, doch noch vor Manchester City. Die Begegnung bot eine fesselnde Mischung aus Talent und Taktik, die von beiden Seiten hoch gelobt wurde.

Tabelle Top 5 der Premier League

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Arsenal S S S S S > 28 20 4 4 70 24 46 64 2 FC Liverpool S S S S U > 28 19 7 2 65 26 39 64 3 Manchester City U S S S U > 28 19 6 3 63 28 35 63 4 Aston Villa N S S S N > 28 17 4 7 59 41 18 55 5 Tottenham Hotspurs U S N S S > 27 16 5 6 59 39 20 53

Hochklassiges Spiel mit viel Tempo

An der Anfield Road erlebten 61.276 Zuschauer ein Spiel, das von Beginn an durch hohe Intensität und rasante Aktionen geprägt war. Die entscheidende Phase begann mit John Stones‘ Tor, der für die Citizens nach einer Ecke in der 23. Minute traf. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn ein Foul von City-Keeper Ederson an Darwin Nunez führte zu einem Elfmetertreffer von Alexis Mac Allister in der 50. Minute.

Citys Torwartwechsel! Nach seiner Verletzung wurde Ederson durch Ortega ersetzt, einen Ex-Bielefelder. Dies schien jedoch die Angriffslust der Reds nicht zu dämpfen. Liverpool setzte viele offensive Akzente, vor allem durch eine angepeitschte Fanmenge, die ihr Team lautstark unterstützte.

Schiedsrichter Michael Olivers Entscheidung gegen einen späten Elfmeter zu Gunsten Liverpools führte zu einer hitzigen Diskussion zwischen Manager Jürgen Klopp und dem Offiziellen. Dies verdeutlichte das hohe Engagement beider Teams in einem Spiel, das von Taktik ebenso wie von Emotionen bestimmt wurde.

Liverpool’s Kampfgeist. Auffällig war die Liverpooler Taktik, vornehmlich Darwin Nunez zu suchen, dennoch funktionierte Citys Abwehrstrategie größtenteils einwandfrei. Erst mit Einwechslung von Mohamed Salah intensivierte sich der Liverpooler Angriffsdruck. Auf der Gegenseite bot sich für Phil Foden eine Chance, die jedoch nur die Latte traf.

Insgesamt war die zweite Halbzeit geprägt von Liverpooler Druck und entschlossenen Versuchen der Citizens, ihre Führung auszubauen oder zumindest zu behaupten. Das Spiel wogte hin und her, jedoch ohne weitere Tore, was die hohe Qualität der beiden Abwehrreihen unterstreicht. Das Spiel endete ohne einen klaren Sieger, jedoch mit genügend Gesprächsstoff und intensiven Fußballmomenten, die die Fans beider Lager hochzufrieden stellten.

Klopp hadert: „Zu 100 Prozent Elfmeter“

Jürgen Klopp war nach einem packenden Duell zwischen Liverpool und Manchester City überzeugt davon, dass seinem Team ein klarer Elfmeter verwehrt wurde. In der hitzigen Nachspielzeit wurde Alexis Mac Allister im Strafraum von City-Spieler Jeremy Doku zu Fall gebracht. Der Ruf nach einem Strafstoß blieb allerdings ungehört. „Das ist zu 100 Prozent ein Elfmeter – aber sie werden schon eine Begründung finden,“ äußerte der Liverpool-Teammanager.

Entscheidung der Schiedsrichter: Trotz der Erwartungshaltung, dass der Videoassistent eingreifen könnte, blieb eine Korrektur aus. Sowohl Schiedsrichter Michael Oliver als auch der VAR unterstützten nicht Klopps Meinung.

Rückblick auf das Spiel: Der deutsche Trainer sah neben der Elfmeterszene viele positive Aspekte im Spiel seiner Mannschaft. „Ich habe so viele sensationelle Leistungen gesehen,“ lobte Klopp seine Spieler.

Unterstützung aus Deutschland: Zuspruch kam auch von Mats Hummels aus Deutschland, der Klopps Begeisterung für das intensive Spiel Liverpools teilte.

Aktueller Tabellenstand: Nach dem Unentschieden gegen City ist Liverpool nun Tabellenzweiter. Arsenal konnte sich mit einem Vorsprung durch bessere Tordifferenz an die Spitze setzen, während Manchester City mit einem Punkt weniger dicht folgt.

Blick auf die Torschützen: Manchester City ging zunächst durch ein Tor von John Stones in Führung. Doch Liverpool konnte durch einen Elfmeter von Mac Allister das Spiel ausgleichen.