Die neuen VfB-Spieler für die Deutsche Nationalmannschaft

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat vor kurzem den Kader für die kommenden Test-Länderspiele bekanntgegeben. Mit von der Partie sind auch vier aufstrebende Talente des VfB Stuttgart: Deniz Undav, Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Chris Führich. Der VfB Stuttgart, der noch in der letzten Saison um den Klassenerhalt kämpfte, hat unter Trainer Sebastian Hoeneß eine bemerkenswerte Transformation vollzogen – von einem Relegationskandidaten zu einem ernstzunehmenden Anwärter auf einen Champions-League-Platz.

Die bemerkenswerte Leistung des VfB Stuttgart spiegelt sich in der erstmaligen Nominierung von Undav, Anton und Mittelstädt wider, während Führich bereits Erfahrung im Nationaltrikot sammeln konnte. Ihre Berufung ist ein Zeugnis für die erfolgreichen Leistungen des Clubs, der nun auf dem besten Weg ist, seine bis dato höchste Punktzahl in einer Bundesliga-Saison zu erreichen.

Dauerbrenner und Leader

Waldemar Anton, ein zentraler Pfeiler beim VfB Stuttgart, hat sich als verlässlicher und beständiger Spieler etabliert. Seine Serie von 63 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Einsätzen von Beginn an zeugt von seiner Wichtigkeit für das Team. Hoeneß hebt Antons solide Leistungen hervor – nicht nur in der Defensive, sondern auch im Umgang mit dem Ball.

Bezeichnend für seinen Einfluss sind die Statistiken: Anton gewann 59 Prozent seiner Zweikämpfe und war mit 2252 Ballaktionen einer der häufigsten Akteure am Ball in der Liga. Darüber hinaus hat er bereits drei Torvorlagen geleistet, was einen persönlichen Saisonrekord darstellt.

Hoeneß betont insbesondere Antons konstante Leistungen und sieht in ihm einen unschätzbaren Stabilitätsfaktor für das Team. Antons unauffällige, aber wirkungsvolle Präsenz auf dem Feld hat seinem Trainer zufolge eine Berücksichtigung für höhere Aufgaben verdient.

Als Captain ist Anton mittlerweile aus dem VfB-Team nicht mehr wegzudenken und wird von Sebastian Hoeneß als wahrer Leader auf und neben dem Platz geschätzt.

Verstärkung für die linke Seite

Julian Nagelsmanns Optionen für die linke Flanke erstrecken sich über Talente wie David Raum und gegebenenfalls Kai Havertz. Nun ergänzen Maximilian Mittelstädt und Chris Führich das Team mit beachtlicher Abstimmung untereinander. Seit dem elften Spieltag hat Mittelstädt seine Klasse auf dem linken Flügel des VfB Stuttgart bewiesen, wo er die Statistik mit den meisten Flanken aus dem Spiel anführt und eine beeindruckende Zweikampfquote von 60 Prozent aufweist. Ein persönlicher Saisonrekord ist seine direkte Beteiligung an fünf Toren, inklusive zweier eigener Treffer.

Maximilian Mittelstädt Statistiken:

Chris Führich, eine Position weiter vorne spielend, zeigt sich ebenso als wertvolles Mitglied des VfB. Seine Quote als Stuttgarts fleißigster Vorlagengeber mit den meisten Torschussvorlagen und insgesamt sieben Torvorlagen hebt ihn hervor. Mit ebenso sieben erzielten Toren stellt er einen individuellen Saisonrekord auf.

Die beiden arbeiten konsequent zusammen, was ihre Stärken verstärkt und Mehrwert schafft, insbesondere durch geschicktes Überlaufen und Schaffen von Überzahlen im Spiel. Die harmonische Zusammenarbeit des Duos wird von Uli Hoeneß gelobt und ihre ausgezeichnete Form könnte zukünftig auch auf nationaler Ebene wertvolle Impulse liefern.

Chris Führich Statistiken:

Torjäger im Aufwind

In der aktuellen Bundesliga-Saison zeigt sich als herausragender Stürmer Deniz Undav . Der gebürtige mit türkischen Wurzeln hat in 21 Spielen beeindruckende 14 Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. Mit dieser Leistung steht er an der Spitze der deutschen Torschützenliste. Internationale Größen wie Harry Kane, Serhou Guirassy und Loïs Openda haben zwar öfter getroffen, doch Undav lässt aufhorchen und wird als frische Kraft für die deutsche Nationalmannschaft gehandelt.

Seine Präsenz auf dem Spielfeld und charismatische Persönlichkeit abseits des Rasens bereichern das Team. Mit treffsicherem Instinkt und einer gelassenen Art beeindruckt er sowohl Fans als auch Fachkreise. Diese Kombination aus spielerischer Qualität und menschlicher Sympathie macht ihn zu einem Wert für jede Mannschaft.

Uwe Hoeneß sieht in ihm einen kommenden Kandidaten für das Nationalteam, der durch Leistung überzeugt und sich bemerkbar macht. Hoeneß betont Undavs lockeren Umgang und beschreibt ihn als „Vogel“ im positivsten Sinne – eine Bezeichnung, die Undavs Unkonventionalität und Flair betont.

Der Stuttgarter VfB leistet ebenfalls einen Beitrag zum wachsenden Erfolg: Ein Motivationshoch dort könnte das DFB-Team beflügeln, speziell mit einem Quartett, das am Ende des Monats in Testspielen seine Chance sucht. Trainer Julian Nagelsmann erwartet gespannt eine Mannschaft, die bereit ist, sich zu beweisen und frische Impulse zu setzen.