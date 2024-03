Mit der Ankündigung, wieder für die Nationalmannschaft spielen zu wollen, hat Toni Kroos bei vielen Fans der Deutschen Nationalmannschaft eine neue Vorfreude auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land gebracht. Ob der Mittelfeldstratege unser Team wirklich voranbringt, kann der Star von Real Madrid bereits im März unter Beweis stellen. Die beiden Länderspiele gegen Frankreich (23.03.2024) und die Niederlande (26.03.2024) werden nicht nur für ihn zum ernsthaften Gradmesser.

Spielplan der beiden Länderspiele

Frankreich - - Deutschland Deutschland - - Niederlande

Heiße Phase der Vorbereitung steht an

Noch gut 100 Tage müssen sich die Fans gedulden, bis das EM-Eröffnungsspiel der Europameisterschaft am 14.06. zwischen Deutschland und Schottland steigt. Aktuell ist anzunehmen, dass Toni Kroos bei diesem Spiel im Mittelfeld die Fäden zieht. Seine Rolle bei Real Madrid ist seit Jahren unumstritten, alleine in Deutschland wird der Spieler seit Jahren kritischer betrachtet.

Bereits in den kommenden Wochen kann Kroos seinen Kritikern beweisen, dass er eine ernsthafte Alternative für die Startelf unter Julian Nagelsmann ist. Nicht nur für uns Fans sind die Freundschaftsspiele gegen Oranje und die Équipe Tricolore im März absolute Highlights. Nach beiden Spielen wird umso klarer sein, welches Personal uns bei der EM wirklich weiterhilft und wer das Vertrauen des Bundestrainers gegen große Gegner des Weltfußballs bestätigt hat.

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 33 - Per Game In Startaufstellung 24 0.7 Per Game Minuten 2197 66.6 Per Game Tore 1 0.03 Per Game Assists 7 0.2 Per Game Champions League 2023/2024 7 5 2 482′ 1 0 0 0 (0) 0 0 La Liga 2023/2024 26 19 7 1715′ 3 0 0 1 (0) 7 0 Gesamt: 33 24 9 2197′ 4 0 0 1 (0) 7 0

Aktiv mitfiebern und Geld gewinnen

Selbst Branchenprofis mit vielen Einblicken in die Szene haben die Rückkehr von Kroos ins Nationalteam nicht vorhersehen können. Umso spannender wird es, sich jetzt schon auf seine Rolle beim Turnier und den Einfluss aufs Weiterkommen der Nationalmannschaft festzulegen. In den großen Wettbüros lassen sich bereits Tipps finden, ob Kroos das erste Tor der EM 2024 schießt, auch die deutschen Erfolgsquoten fürs Turnier haben sich vereinzelt minimal geändert.

Wer als Fan der Nationalmannschaft hier ein paar Euro einsetzen und sein Glück herausfordern möchte, hat natürlich schon mehr als 100 Tage vor Turnierbeginn die Gelegenheit hierzu. Auf allen großen Wettplattformen lassen sich nicht nur Wetten auf Fußball heute abgeben, sondern auch Spiele und Ergebnisse in ferner Zukunft.

Vom Ausgang des Eröffnungsspiels bis zum nächsten Europameister sind die Angebote vielfältig, so dass für jede Wettvorliebe das passende Format zu finden ist. Wem es bis dahin nicht schnell genug geht, kann natürlich auch tagesaktuell auf die Bundesliga, die Spiele der Frauennationalmannschaft oder den ausländischen Ligabetrieb tippen.

Lotterie um EM-Kaderplätze beginnt

Ob mit oder ohne Wettabgabe, in gewisser Hinsicht ist auch die Vergabe der Plätze im deutschen Aufgebot zu einer Lotterie geworden. Mit der Rückkehr von Toni Kroos dürfte es für Leon Goretzka enger werden, der ähnlich wie Joshua Kimmich in der aktuellen Bayern-Saison an Standing verloren haben dürfte.

Aktuelle Spieler aus dem DFB-Kader könnten bei der Nominierung nächste Woche am 14.März 2024 durch unerwartetes Personal ersetzt werden, beispielsweise die blendend aufgelegten, deutschen Spieler aus Leverkusen und Stuttgart. Ob Andrich oder Tah, Führich oder Undav, bereits zu den anstehenden Freundschaftsspielen darf mit einigen überraschenden Nominierungen gerechnet werden.

Das Turnier zum eigenen Erlebnis machen

Ob letztlich Toni Kroos oder andere Stars das Spiel vorantreiben – als eingefleischte Fans feuern wir das Team mit jedem Aufgebot an. Umso spannender, wenn sich dabei durch den Austausch in der Community oder eine Wettabgabe das Spielerlebnis noch persönlicher gestalten lässt. Für die Sicherheit beim Spielen im Internet und einen fairen Umgang mit anderen Fans hat jeder Freund der Nationalmannschaft natürlich selbst zu sorgen.