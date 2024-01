In der diesjährigen Ausgabe des DFB-Pokals gibt es eine bemerkenswerte Neuerung. Die Viertelfinalspiele verteilen sich erstmalig über mehr als zwei Wochen, eine Anpassung, die finanzielle Interessen in den Vordergrund rückt. Diese Umstrukturierung bringt jede Partie separat ins Rampenlicht, was den finanziellen Ertrag steigern soll. Das ist besonders für die kleineren Vereine wichtig. Denn außer Bayer o4 Leverkusen und dem VfB Stuttgart sind keine große Vereine mehr dabei, alle Pokalsieger der vergangenen 25 Jahre sind bereits ausgeschieden. Drei der vier Spiele werden somit bei der ARD und dem ZDF gezeigt.