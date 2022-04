Fußball heute * ARD live heute DFB Pokal Hamburger SV gegen SC Freiburg – Halbfinale

Das Erste überträgt heute Abend ab 20:45 Uhr das Halbfinalspiel im DFB Pokal 2022 zwischen Zweitligisten Hamburger SV und dem Erstligisten SC Freiburg. Live aus dem Hamburger Volksparkstadion vor 57.000 Zuschauern wird Tom Bartels das Spiel kommentieren, Bastian Schweinsteiger wird mit Jessy Wellmer ins Spiel einstimmen. Die Sportschau wird um 20:15 Uhr beginnen und bis 23 Uhr dauern. Wir berichten live vom Spiel ebenfalls hier im Liveticker.

Fußball heute ARD live ab 20:15 Uhr

Heute Abend ab 20:45 Uhr geht es in Hamburg um den Einzug ins DFB-Finale in Berlin am 21.Mai 2022. Zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg wird es spannend, wenn eigentlich zwei DFB-Pokal Außenseiten aufeinandertreffen. Denn neben dem RB Leipzig und Union Berlin morgen im 2.Halbfinale stehen kein FC Bayern München oder Borussia Dortmund in der Runde der letzten Vier. Vor 13 Jahren standen zuletzt einer der beiden nicht im Finale! Im April 2009 gewann Werder Bremen mit 1:0 gegen Bayer 04 Leverkusen!

HSV gegen den SC Freiburg im DFB Pokal Halbfinale

Der Hamburger SV wird es auch nach vier Jahren Zweitliga nicht wieder in die Bundesliga schaffen, der Abstand von 5 Punkten in noch vier verbleibenden Spielen scheint unmöglich. Der SC Freiburg steht auf dem 5.Platz der Bundesliga und hat mit Glück Chancen auf die Champions League. Für das Team von Christian Streich wäre es so oder so eine erfolgreiche Saison.

Während der HSV das Viertelfinale gegen den KSC im Elfmeterschießen gewann, siegte Freiburg gegen den Vfl Bochum. Im Achtelfinale musste der HSV erneut ins Elfmeterschießen und gewann gegen den 1.FC Köln, Freiburg schlug die TSG Hoffenheim. Der BVB wurde von St.Pauli aus dem Pokal geschmissen. Und in der 2.Runde ging der HSV im Elfmeterschießen gegen Nürnberg als Sieger hervor, Freiburg entschied das Elfmeterschießen gegen den VfL Osnabrück. Gladbach schlug übrigens hier den FC Bayern München mit 5:0.

DFB Pokal Halbfinale Spielplan

Hamburger SV – SC Freiburg (19.4.2022), 20:45 Uhr, ARD live

RB Leipzig – 1.FC Union Berlin (20.4.2022), 20:45 Uhr, ARD live