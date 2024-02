In der UEFA Nations League steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einer herausfordernden Gruppe gegenüber. Nach der Auslosung in Paris wird Deutschland auf die Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina treffen. Trotz einer Positionierung im dritten Lostopf bleibt die Mannschaft in der höchsten Division, der Liga A, und stellt sich somit hochrangigen Wettbewerbern. Gegen die Niederlande spielt man im März 2024 in einem Testspiel, gegen Ungarn geht es bei der EM 2024 Vorrunde, gegen Bosnien spielte man dagegen erst zwei Mal, zuletzt gab es einen 3:1 Sieg im Jahr 2010. Der Start der vierten Nationenliga-Ausgabe ist für September angesetzt, wobei weitere Spiele im Oktober und November folgen werden. Das neu eingeführte Viertelfinale soll im März 2025 stattfinden, das Finalturnier im anschließenden Juni.

Die Erweiterung der Nations League um ein Viertelfinale, das im März 2025 ausgetragen wird, bringt neue Dynamiken ins Turnier. Das Final-Four-Event ist für Juni des Folgejahres geplant. Währenddessen stehen Veränderungen im deutschen Trainerstab bevor, da Julian Nagelsmanns Vertrag als Bundestrainer kurz nach der EM ausläuft. Alle UEFA-Mitglieder, ausgenommen Russland, aufgrund des anhaltenden Konflikts mit der Ukraine, nahmen an der Auslosung teil.

Alle Nations League Gruppen 2024/2025

Liga Gruppe Teams A 1 🇭🇷 Kroatien, 🇵🇹 Portugal, 🇵🇱 Polen, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland A 2 🇮🇹 Italien, 🇧🇪 Belgien, 🇫🇷 Frankreich, 🇮🇱 Israel A 3 🇳🇱 Niederlande, 🇭🇺 Ungarn, 🇩🇪 Deutschland, 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina A 4 🇪🇸 Spanien, 🇩🇰 Dänemark, 🇨🇭 Schweiz, 🇷🇸 Serbien B 1 🇨🇿 Tschechien, 🇺🇦 Ukraine, 🇦🇱 Albanien, 🇬🇪 Georgien B 2 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England, 🇫🇮 Finnland, 🇮🇪 Irland, 🇬🇷 Griechenland B 3 🇦🇹 Österreich, 🇳🇴 Norwegen, 🇸🇮 Slowenien, 🇰🇿 Kasachstan B 4 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales, 🇮🇸 Island, 🇲🇪 Montenegro, 🇹🇷 Türkei C 1 🇸🇪 Schweden, 🇦🇿 Aserbaidschan, 🇸🇰 Slowakei, 🇪🇪 Estland C 2 🇷🇴 Rumänien, 🇽🇰 Kosovo, 🇨🇾 Zypern, 🇱🇹 Litauen/🇬🇮 Gibraltar C 3 🇱🇺 Luxemburg, 🇧🇬 Bulgarien, 🇬🇧 Nordirland, 🇧🇾 Weißrussland C 4 🇦🇲 Armenien, 🇫🇴 Färöer, 🇲🇰 Nordmazedonien, 🇱🇻 Lettland D 1 🇱🇹 Litauen/🇬🇮 Gibraltar, 🇸🇲 San Marino, 🇱🇮 Liechtenstein D 2 🇲🇩 Moldawien, 🇲🇹 Malta, 🇦🇩 Andorra

Nagelsmanns Fokus auf die EM

Die deutsche Fußballnationalmannschaft blickt auf eine spannende Gruppenphase in der kommenden Nations League, jedoch sind Julian Nagelsmanns Gedanken schon bei der Heim-Europameisterschaft im Sommer. Trotz der Auslosung in Paris, die Deutschland in der obersten Klasse A der Nations League zu Mannschaften wie den Niederlanden, Ungarn und Bosnien-Herzegowina führt, bleibt der Bundestrainer unbeeindruckt und konzentriert auf den bevorstehenden Wettbewerb.

Diese Auslosung findet vor einem Hintergrund statt, der 54 UEFA-Nationen einbezieht, wobei nur Russland aufgrund des Ukrainekrieges ausgeschlossen bleibt. Auffällig abwesend in dieser Liga ist England, nachdem die Mannschaft zuletzt den Abstieg hinnehmen musste.

Die nächsten Länderspiele vor der EM-Kaderernennung

Für Nagelsmann stehen zunächst andere Prioritäten im Fokus. Enttäuschende Leistungen der Nationalmannschaft wie das letzte Spiel gegen Österreich müssen wettgemacht werden. Bereits Ende März erwarten den Trainer zwei wichtige Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande, welche als entscheidende Vorbereitung für den EM-Kader dienen.

In diesem Zusammenhang wird über das starke Interesse von Nagelsmann an dem Stuttgarter Stürmer Deniz Undav gesprochen. Rudi Völler, der Sportdirektor des DFB, bestätigt das Talent auf der Liste des Trainers.

Die Vorbereitung auf die EM wird Ende Mai mit einem sechstägigen Trainingslager nahe Weimar intensiviert. Das luxuriöse „Spa- und GolfResort Weimarer Land“ dient als Austragungsort, bevor das Team sein EM-Quartier in Herzogenaurach bezieht. Vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland sind zwei weitere Testspiele geplant, eines davon eventuell in Nürnberg. Darüber hinaus trifft Deutschland in der EM-Gruppenphase auf Ungarn und die Schweiz.

Wer sind Deutschlands Gegner in der UEFA Nations League 2024/25?

