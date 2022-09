Fußball heute Länderspiele * Nations League 2022/23 Spielplan * Deutschland gegen Ungarn

Heute am Freitag, den 23. September 2022, gibt es den 5. Spieltag der UEFA Nations League 2022/23 mit deutscher Beteiligung. Deutschland spielt in Leipzig gegen Ungarn und könnte Tabellenführer werden. Außerdem sind die Nationalmannschaften von Italien und England aus Liga A am Start. In Gruppe B3 mit Bosnien-Herzegowina und Montenegro kommt es zum Spitzenspiel der beiden Gruppenersten. Die 7 Länderspiele heute werden um 18 Uhr und 20:45 Uhr angepfiffen. DAZN ist live dabei. Außerdem wird Deutschland gegen Ungarn vom ZDF übertragen.

5. Spieltag der Nations-League-Saison 2022/23

5. Spieltag der Nations-League-Saison 2022/23 Nations-League-Spiele in Deutschland Gruppe A3

Nations-League-Spiele in Deutschland Gruppe A3 Deutschland gegen Ungarn in Leipzig um den 1. Platz

Deutschland gegen Ungarn in Leipzig um den 1. Platz England spielt gegen Italien in Mailand um den Klassenerhalt

England spielt gegen Italien in Mailand um den Klassenerhalt Top-Spiel in Gruppe B3: Bosnien-Herzegowina gegen Montenegro

Top-Spiel in Gruppe B3: Bosnien-Herzegowina gegen Montenegro Georgien kann heute in Liga B aufsteigen

Georgien kann heute in Liga B aufsteigen Live-Übertragungen von 6 Nations-League-Spiele auf DAZN um 18 und 20:45 Uhr

Live-Übertragungen von 6 Nations-League-Spiele auf DAZN um 18 und 20:45 Uhr Deutschland gegen Ungarn wird vom ZDF übertragen

Heute, am 23. September 2022, geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League 2022/23 um die Tabellenführung. Mit einem Heimsieg könnte die DFB-Auswahl in der Tabelle an Spitzenreiter Ungarn vorbeiziehen. Außerdem droht England heute gegen Italien der Abstieg in Liga B. Weiterhin gibt es 3 Top-Spiele in den unteren Ligen, wo jeweils der Gruppenerste auf den Gruppenzweiten trifft.

Deutsche Tabelle

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 23.09.2022 18:00 🇬🇪 Georgien - 🇲🇰 Nordmazedonien C / 4 23.09.2022 18:00 🇪🇪 Estlan - 🇲🇹 Malta D / 2 23.09.2022 20:45 🇩🇪 Deutschland Vorschau 🇭🇺 Ungarn A / 3 23.09.2022 20:45 🇮🇹 Italien - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England A / 3 23.09.2022 20:45 🇧🇦 Bosnien - 🇲🇪 Montenegro B / 3 23.09.2022 20:45 🇫🇮 Finnland - 🇷🇴 Rumänien B / 3 23.09.2022 20:45 🇧🇬 Bulgarien - 🇬🇮 Gibraltar C / 4

A3: Deutschland gegen Ungarn – Wird Deutschland heute Gruppenerster?

Die ungarische Fußball-Nationalmannschaft führt nach 4 Spielen überraschend in Gruppe A3 vor Deutschland, Italien und England. Ungarn hat das in den ersten Spielen richtig gut gemacht und 7 Punkte geholt – darunter die Siege gegen England mit dem 0:4-Kantersieg in Wolverhampton. Nun Ungarn das gejagte Team und benötigt eine ebenso hohe Durchschlagskraft wie beim Sieg in England.

Die deutsche Nationalmannschaft hat einen Punkt weniger als Ungarn und kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. Das Ziel des Teams von Bundestrainer Hansi Flick ist der erste Platz, der die Teilnahme am Nations-League-Finalturnier garantiert. Ein Sieg heute gegen Ungarn wäre ein erster wichtiger Schritt.

Allerdings kann Bundestrainer Flick nicht auf alle Spieler zurückgreifen. Kapitän Neuer und Goretzka fehlen wegen Corona, Reus hat einen Bänderriss im Knie und Adeyemi ist nach einer Fußverletzung noch nicht wieder bei 100 Prozent. Dennoch ist die deutsche Nationalmannschaft stark genug, um heute den wichtigen Sieg zu holen. Allerdings wird es nicht einfach, denn Ungarn ist ein sehr unangenehmer Gegner gegen den Deutschland zuletzt ebenfalls nur 2 Remis holte. Es könnte spannend werden in Leipzig.

Dies ist die mögliche Aufstellung der deutschen Elf:

ter Stegen – Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum – Gündogan, Kimmich, Havertz, Müller, Sané – Werner

Die Länderspielhistorie der beiden Teams ist ziemlich ausgeglichen. Es gab 36 Länderspiele Deutschland gegen Ungarn von denen Deutschland 13 gewann. Außerdem gab es 12 Remis und 11 Siege für Ungarn.

Die Chancen stehen gut, dass Deutschland heute den 14 Sieg gegen Ungarn nachschiebt. Die Buchmacher geben eine 1.25 auf Deutschland-Sieg und lediglich eine 11.00 für Ungarn.

A3: Italien gegen England – Muss England heute absteigen?

Die englische Fußball-Nationalmannschaft steht heute am 5. Spieltag gegen Italien mit dem Rücken zur Wand. Die Three Lions brauchen heute unbedingt drei Punkte, um mit Italien gleichzuziehen. Ansonsten hätten sie bei einem Remis die fast unmöglich Aufgabe gegen Deutschland am 6. Spieltag einen hohen Sieg zu holen. Italien hat bei einer Punkteteilung von Deutschland und Ungarn sogar noch Chancen auf die Finalturnierteilnahme, falls sie gegen England gewinnen

Das Spiel wird richtig spannend. Italien hat eine Siegquote von 2.75 und England eine 2.60. Heute gibt es das 30. Länderspiel Italien gegen England. Bisher holte Italien 12 Siege. England holte 8. Und neunmal trennten sich die Teams unentschieden. Die letzten 4 Partien hatten nach 90 Minuten einen Gleichstand.

B3: Bosnien-Herzegowina gegen Montenegro – Kann Bosnien aufsteigen?

Die bosnische Fußball-Nationalmannschaft kann heute mit einem Sieg gegen Montenegro aufsteigen. Bosnien-Herzegowina ist sogar Favorit für einen Heimsieg heute gegen den Verfolger Montenegro. Die Wettquote für einen Sieg von Bosnien-Herzegowina beträgt 1.72 – Montenegro hat eine 5.00.

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

In UEFA Nations League 2022/23 Gruppe B3 befinden sich Finnland und Rumänien im Abstiegskampf. Finnland hat 4 Punkte und kann mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern. Rumänien hat 3 Punkten und bestreitet heute ein Endspiel. Weiterhin wird in Gruppe C4 gespielt. Georgien würde mit einem Sieg gegen Nordmazedonien aufsteigen. Außerdem spielt Bulgarien gegen Gibralter. In Liga D2 treffen Estland und Malta aufeinander, die je 6 Punkte haben – allerdings hat Estland ein Spiel weniger.

Wer überträgt heute Fußball live?

Das Länderspiel Deutschland gegen Ungarn läuft live im ZDF. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhrmit den Vorberichten. Moderation macht Jochen Breyer. Experte ist Christoph Kramer. Das Spiel wird kommentiert von Béla Réthy.

Außerdem werden heute, am 23. September 2022, 6 Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 live auf dem Streaming-Sender DAZN übertragen. DAZN überträgt die Partien ab 18 Uhr und 20:45 Uhr: