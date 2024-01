Asiacup 2024: Klinsmann & Südkorea nur 3:3 – Gruppensieg verspielt!

Jürgen Klinsmann erlebt mit der südkoreanischen Nationalmannschaft eine herbe Enttäuschung beim Asien-Cup: Im entscheidenden Gruppenspiel verspielt das Team gegen den Außenseiter Malaysia in letzter Minute den Gruppensieg. Ein dramatisches 3:3-Unentschieden, geprägt von späten Toren und Videoschiedsrichter-Entscheidungen, sorgt für eine unerwartete Wende im Turnier. Nun ist Südkorea nur Tabellenzweiter, Bahrain wird Gruppensieger. Nächster Gegner: Der Gruppensieger der Gruppe F, derzeit wäre das Saudi-Arabien. Die Hoffnung lebt, dass man nach 1960 das erste Mal den Cup holen, doch es wird sehr schwer.

Spielplan Asien Cup heute am 25.01.

Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 25.01.24 12:30 🇰🇷 Südkorea 🇲🇾 Malaysia 3:3 Gruppe E 25.01.24 12:30 🇯🇴 Jordanien 🇧🇭 Bahrain 0:1 Gruppe E 25.01.24 16:00 🇸🇦 Saudi-Arabien 🇹🇭 Thailand -:- Gruppe F 25.01.24 16:00 🇰🇬 Kirgisistan 🇴🇲 Oman -:- Gruppe F

Tabelle

1. Bahrain 3 2 0 1 3:3 0 6

2. Südkorea 3 1 2 0 8:6 2 5

3. Jordanien 3 1 1 1 6:3 3 4

4. Malaysia 3 0 1 2 3:8 -5 1

Kampf um die Spitze: Südkoreas Niederlage im Detail

Jürgen Klinsmann, Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft, musste eine unerwartete Enttäuschung hinnehmen. Im letzten Vorrundenspiel des Asien-Cups gegen Malaysia ließ seine Mannschaft, die bereits für das Achtelfinale qualifiziert war, überraschend Punkte liegen. Südkorea, das als zweimaliger Titelträger galt, verpasste durch ein 3:3 (1:0) gegen Malaysia den Gruppensieg und wurde nur Zweiter in Staffel E. Bahrain, das Jordanien bezwang, eroberte dadurch die Spitze.

Schlüsselmomente des Spiels

Der Spielverlauf war an Dramatik kaum zu überbieten. Woo-Yeong Jeong brachte Südkorea in der 21. Minute in Führung, sein Kopfballtreffer nach einem Eckball war der Auftakt eines hitzigen Matches. Malaysia glich durch Faisal Halim in der 51. Minute aus – ein Tor, das erst nach Videobeweis gegeben wurde. Ein weiterer Videobeweis führte zum Foulelfmeter für Malaysia, den Arif Aiman in der 62. Minute verwandelte. Südkorea antwortete mit wachsendem Druck und erzielte durch Kang-In Lee einen sehenswerten Freistoß zum 2:2 (83. Minute). In der Nachspielzeit traf Son Heung-min per Foulelfmeter zur vermeintlichen Führung (90.+4), doch Malaysia schaffte durch Romel Morales in der 15. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3.

Analyse: Was bedeutet dieses Ergebnis?

Das Remis stellt eine bedeutsame Wendung im Asien-Cup dar. Südkoreas Verlust der Gruppenspitze zeigt, dass auch Favoriten im Fußball vor Überraschungen nicht sicher sind. Die Leistung Malaysias, das bisher im Turnier noch nicht getroffen hatte, unterstreicht die Unberechenbarkeit des Sports. Die zahlreichen Videobeweis-Entscheidungen werfen Fragen nach der Effizienz und dem Einfluss dieser Technologie auf.

Was bedeutet dieses Ergebnis für Südkoreas weiteren Turnierverlauf? Südkorea muss sich nun auf härtere Gegner im Achtelfinale einstellen. Der Verlust der Gruppenspitze könnte psychologische Auswirkungen haben, aber das Team hat die Fähigkeit, sich zurückzukämpfen.

Was sagt dieses Spiel über den Einfluss des Videobeweises aus? Die zahlreichen Entscheidungen durch den Videobeweis zeigen, wie technologische Hilfsmittel zunehmend das Spielgeschehen beeinflussen können. Sie unterstreichen die Bedeutung genauer und schneller Entscheidungsfindung im modernen Fußball.